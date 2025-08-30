30 августа 2025 00:39 Томатная катастрофа Азербайджана. Разлад с Россией принес Алиеву неожиданную проблему 0 0 0 Фото: Jürgen Schwenkenbecher/picture alliance / www.globallookpress.com Мир

Политическая напряженность между Россией и Азербайджаном сказалась на обычных фермерах. Они терпят большие убытки из-за отсутствия покупателей, ведь российский рынок сбыта являлся основным. В ситуации с экспортом овощей разобрался 360.ru.

Азербайджанские фермеры пожаловались на убытки Фермеры из города Хачмаз на севере Азербайджана пожаловались, что засеяли томатами гектары земли, а теперь не могут продать продукцию — покупателей просто нет. Как назло выдался урожайный год. Убытки оценили в 10–15 тысяч долларов.

В этом году количество людей, сажающих помидоры, увеличилось, потому что в прошлом году они были дорогими. Помидоры сажают и торговцы, и чиновники. Валех Муталлимов Фермер

Аналогичная ситуация в Масаллинском районе на юге Азербайджана. Фермерам пришлось продавать невостребованные томаты практически за бесценок, лишь бы не сгнили. В прошлом году ящик помидоров на 25-30 килограммов стоил 15 манатов (473 рубля), в этом году — втрое меньше. Нынешняя цена не покроет даже себестоимость продукции, не говоря уже о прибыли. По мнению фермеров, причиной резкого падения цен стали в том числе трудности с поставкой томатов на внешние рынки. Некоторые фермеры предпочитали продавать свою продукцию консервным заводам. Но и с этим возникли проблемы.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

«Покупателей нет, урожай гибнет. Консервные заводы не работают, рынков нет. Мы взяли кредит в банке, вложили 10 тысяч, но покупательская способность низкая, мы несем убытки, продаем килограмм помидоров по 10-30 гяпик (3,9-11,6 рубля)», — пожаловался фермер из села Сарчувар. Представитель Масаллинского государственного центра аграрного развития заявил, что власти ничем не могут помочь своим аграриям. Искать рынки сбыта — не их ответственность. Главный импортер Азербайджана Экспорт томатов с начала года принес Азербайджану 156,9 миллиона долларов, продано 143,6 тысячи тонн овощей. Минсельхоз республики не уточнил, какие именно страны стали импортерами, но в прошлые годы главным являлась Россия. Например, в январе–августе 2024 года она закупила почти 115,4 тысячи тонн томатов, то есть основной объем. «Хотя детальной информации об объеме экспорта томатов по странам в этом году нет, вероятно, что Россия, несмотря на блокирование импорта томатов из Азербайджана, не утратила лидерства», — заявил репортер издания Baki Xabar Акиф Насирли.

Интересно Россия остается крупнейшим импортером ненефтяного сектора Азербайджана. По итогам января-июля 2025 года она закупила продукцию на 716,6 миллиона долларов. Второе место за Турцией, 339,7 миллиона долларов, третье — за Швейцарией, 186,6 миллиона.

Азербайджан пытался диверсифицировать поставки. В январе–августе 2024 года Белоруссия получила более 1,1 тысячи тонн азербайджанских томатов, Польша — 252 тонны, Украина — 34 тонны. Небольшие объемы уходили в Молдавию, Казахстан и другие страны СНГ, но это капля в море по сравнению с российским экспортом. Почему Россия отказалась от томатов из Азербайджана? Председатель Ассоциации производителей и экспортеров фруктов и овощей Азербайджана Башир Гулиев разглядел политическую подоплеку в претензиях Россельхознадзора к качеству томатов. В них нашли южноамериканскую томатную моль, восточную плодожорку и других вредителей.

Фото: Carlos Boned/imageBROKER.com / www.globallookpress.com

«Если еще до начала июня не было никаких проблем с качеством экспортируемых азербайджанских томатов, то как так вышло, что они возникли потом? Большинство поступивших уведомлений о якобы наличии подкарантинных вредителей приходится именно на этот период», — заявил он. Зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий попытался опровергнуть предвзятое отношение к азербайджанской продукции. Он напомнил, что за нарушение СанПиН несколько лет назад блокировали даже импорт из братской Белоруссии. Но депутат парламента Азербайджана Расим Мусабеков уже объявил о заморозке экономического сотрудничества с Россией.