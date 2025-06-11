11 июня 2025 19:00 «Толпой ломанетесь в Брюссель на паперть». Латвийцам посоветовали не злить русских 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Мир

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Запреты

В Латвии призвали запретить использование русского языка даже на уровне разговорной речи. Главная цель местных националистов — выкорчевывание языка, родного для 37% населения страны. Но запрет русского выйдет боком самим латвийцам.

Преступление и наказание Не так давно в сейм поступил проект декларации латвийского парламента «О преодолении (устранении) последствий русификации». Документ спровоцировал скандал, когда лидер партии «Стабильности!» Алексей Росликов с трибуны произнес на русском фразу «нас больше». Декларация вызвала много кривотолков и домыслов в соцсетях и в русскоязычном обществе. Председатель Национального объединения Илзе Индриксоне назвала документ четким шагом к восстановлению исторической справедливости и безопасности будущего. «Главная цель декларации — дальнейшее выкорчевывание родного для 37% населения страны языка», — написали авторы Baltus Balss..

Фото: РИА «Новости»

«Ломанетесь в Брюссель на паперть» Пользователи Сети посоветовали чиновниками перечитать латвийскую конституцию. Один из комментаторов считает, что в случае «запрограммированной войны» русский действительно запретят — так было и с Украиной. Другой пользователь назвал национализм редким скудоумием. По его мнению, запрет русского станет несокрушимым поводом для России ввести в Латвию танки, а президент США Дональд Трамп это поддержит.

Я уже не говорю о том, что после отъезда русских из Латвии вы там в сеймах и думах перестанете жрать икру и вернетесь к салаке — экономика благодаря вам и так дышит на ладан. Да Путину и танков не нужно — запретит все торговые операции с Латвией, и вы всей толпой ломанетесь в Брюссель на паперть: «Подайте бывшему депутату латышского сейма! читатель Baltus Balss

Еще один комментатор назвал целью проекта спровоцировать Россию. «Латвия загибается, фактически банкрот, дальше будут недовольны уже и латыши. Никаких вариантов по восстановлению экономики нет. Обвинить во всем Россию и сдаться», — написал он.

Фото: РИА «Новости»

Читатель с ником Nose Bose задался двумя вопросами. «У нациков других проблем в стране нет? Кризис во всем, а они все русских выживают из страны. Ну ок, уедем мы в Германию, например. Кому от этого тут лучше станет?» — заявил пользователь. Другой юзер заверил, что продолжит говорить на русском: латвийское ТВ и радио он не слушает, а на местные мероприятия ходить перестал.