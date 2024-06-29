«Титаник» неизбежно остановится. Запад спасет только катастрофа?

Даже если на Западе к власти придут прагматично настроенные политики, США и страны Европы ожидает крах. Западные державы по-прежнему стремятся сохранить мировое доминирование, но скоро их настигнет большое потрясение. О том, какое будущее их ждет, в колонке для Telegram-канала 360.ru порассуждал автор Telegram-канала «Голос Мордора» .

Запад не сменит политический курс

А красивая картинка была бы, конечно, если бы в странах Европы и США после выборов сменилось руководство, и у власти оказались бы даже не друзья России, а разумные прагматики. Вот они бы сразу изменили политический курс Запада, заставили бы Украину пойти на переговоры и начали восстанавливать связи с Россией.

Только, ребята, все это является полной благоглупостью. Потому что если даже клонировать [премьер-министра Венгрии] Виктора Орбана и рассадить клонов во все западные правительства, совершенно ничего не изменится. Может, какие-то косметические подвижки и будут, да прибавится разумной риторики, но в глубинной политике Запада все останется по-прежнему.

Потому что эта глубинная политика — некий огромный корабль. Размером со 100 «Титаников». Капитан и команда разогнали его до максимальной скорости, и у него колоссальная инерция. Такая, что даже руля он не очень-то и слушается. Он сейчас способен нестись только вперед и, даже если включить двигатели на реверс, он еще долго не сможет остановиться. Да и в рубке стоит охрана и никого не подпускает к управлению кораблем.

Кризис затронет весь мир

Только вот корабль этот уже не в том состоянии, чтобы двигаться с такой скоростью. Потому что в машинном отделении все протекает, механизмы разболтаны, грязь и воняет горелым. И в корпусе корабля течи. Помпы пока справляются, но команда уже устала, кто-то напился, кто-то [в состоянии наркотического опьянения] и, по большому счету, всем на все плевать. И только пассажиры смотрят на все это с ужасом. Да и то не все. Многие читают сводки от капитана и слушают корабельное радио, а там все очень замечательно и прекрасно.