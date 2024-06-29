«Титаник» неизбежно остановится. Запад спасет только катастрофа?
Блогер «Голос Мордора»: Западу придется отказаться от претензий на доминирование
Даже если на Западе к власти придут прагматично настроенные политики, США и страны Европы ожидает крах. Западные державы по-прежнему стремятся сохранить мировое доминирование, но скоро их настигнет большое потрясение. О том, какое будущее их ждет, в колонке для Telegram-канала 360.ru порассуждал автор Telegram-канала «Голос Мордора».
Далее — его прямая речь.
Запад не сменит политический курс
А красивая картинка была бы, конечно, если бы в странах Европы и США после выборов сменилось руководство, и у власти оказались бы даже не друзья России, а разумные прагматики. Вот они бы сразу изменили политический курс Запада, заставили бы Украину пойти на переговоры и начали восстанавливать связи с Россией.
Только, ребята, все это является полной благоглупостью. Потому что если даже клонировать [премьер-министра Венгрии] Виктора Орбана и рассадить клонов во все западные правительства, совершенно ничего не изменится. Может, какие-то косметические подвижки и будут, да прибавится разумной риторики, но в глубинной политике Запада все останется по-прежнему.
Потому что эта глубинная политика — некий огромный корабль. Размером со 100 «Титаников». Капитан и команда разогнали его до максимальной скорости, и у него колоссальная инерция. Такая, что даже руля он не очень-то и слушается. Он сейчас способен нестись только вперед и, даже если включить двигатели на реверс, он еще долго не сможет остановиться. Да и в рубке стоит охрана и никого не подпускает к управлению кораблем.
Кризис затронет весь мир
Только вот корабль этот уже не в том состоянии, чтобы двигаться с такой скоростью. Потому что в машинном отделении все протекает, механизмы разболтаны, грязь и воняет горелым. И в корпусе корабля течи. Помпы пока справляются, но команда уже устала, кто-то напился, кто-то [в состоянии наркотического опьянения] и, по большому счету, всем на все плевать. И только пассажиры смотрят на все это с ужасом. Да и то не все. Многие читают сводки от капитана и слушают корабельное радио, а там все очень замечательно и прекрасно.
Но этот огромный корабль все равно остановится, это неизбежно. Важно только как — приложит ли к этому усилия вся команда, или же он напорется на айсберг.
Запад сможет выйти из нынешнего состояния только в результате большого потрясения. Не хотелось бы применять слово катастрофа, но и оно может быть вполне себе уместным. Что это будет? Очень хочется верить, что не глобальная война, все-таки инстинкт самосохранения должен включиться. Вероятнее всего — экономический кризис колоссальных масштабов, в сравнении с которым двадцатые годы прошлого века покажутся безмятежным июньским утром. И для этого кризиса все уже готово. Экономика доведена до такого состояния, когда какого-нибудь «черного лебедя» будет вполне достаточно, чтобы все обрушить.
Конечно, это заденет весь мир. Плохо будет всем, но сейчас другого выхода из ситуации просто не видно. Запад должен себя переосмыслить, осознать свое место в нынешнем мире и отказаться от претензий на доминирование. И после веков господства это очень и очень тяжело.