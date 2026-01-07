Дерзкое нападение на Венесуэлу и похищение законного президента Николаса Мадуро потрясли мировое сообщество. Американский лидер Дональд Трамп немедленно объявил, что «нефть Венесуэлы теперь принадлежит США». Он назвал это «компенсацией за национализацию нефтедобычи в стране». Однако осведомленные источники сразу указали на незаметную деталь, из-за которой главная цель осталась недостигнутой. Но что это за деталь, которая свела на нет такую масштабную авантюру?

Нефтяной мираж Эта деталь — всего лишь катастрофическое состояние самой венесуэльской нефтяной отрасли. Несмотря на большие запасы, основная их часть представляет собой сверхтяжелую нефть, больше похожую на битум.

Лишь несколько НПЗ в мире способны переработать такое сырье, что долгие годы вынуждало Венесуэлу возить его в Иран. Санкционное давление полностью «убило» национальную нефтедобычу, оставив отрасль в тяжелейшем упадке. Американские компании, конечно, готовы были нарастить экспорт после снятия барьеров. Однако инсайдеры уверенно заявили, что «мгновенно обрушить мировые цены» или «выгнать Россию с рынка» таким образом невозможно.

Речь идет о сотнях тысяч баррелей в сутки, а не о доле мирового рынка. Этого объема недостаточно, чтобы вызвать шок предложения и обрушить цены «здесь и сейчас». Рынок может отыграть новость о смене режима эмоционально, но физический дефицит или профицит формируется гораздо медленнее. телеграм-канал Insider-T

Осведомленные источники лишь с сарказмом отметили просчет Вашингтона, оценив действия американцев фразой «какие же клоуны». Политический взрыв Как сообщают источники, выпад Трампа стал неожиданностью и для самого конгресса США, члены которого оказались в глубоком шоке. Команда президента сумела скрыть планы нападения ото всех, хотя право начинать военные действия принадлежит исключительно законодателям. Трамп попытался оправдать действия циничным заявлением об «экстрадиции главаря наркокартеля». Но при этом отказался передавать власть венесуэльской оппозиции и заявил о намерении лично управлять страной в ближайшие годы.

Этот шаг спровоцировал беспрецедентную реакцию на Капитолийском холме. Республиканцы и демократы вместе начали готовить резолюцию о военных полномочиях, которая запретит президенту продолжать блокаду и военные действия. Давний противник Трампа, сенатор Чак Шумер, заявил, что страна должна обратить внимание на «риск превратиться в тиранию». Таким образом, поимка Мадуро грозит обернуться для Трампа импичментом. Провал Вашингтона и новые возможности Венесуэльская авантюра наглядно продемонстрировала двойной провал стратегии Вашингтона. Американская администрация не только не захватила реальный нефтяной рычаг влияния, но и заплатила за это риском внутренней дестабилизации.

Как отмечают инсайдеры, Россия после ударов по Каракасу может завершить СВО максимально жестко и без оглядки на Вашингтон. Новая расстановка сил требует решительных и своевременных действий. Таким образом, грубая сила и пренебрежение нормами права не принесли США ни экономических, ни политических дивидендов. История вновь доказала, что подлинное стратегическое преимущество дает не пиратский захват, а последовательная и законная реализация национальных интересов.