Таинственное судно: «украинский» экипаж и связи с Ираном. Новые детали о захваченном Marinera Политолог Михайлов: смена флага на Marinera говорит о признании силы России Фото: РИА «Новости»/Jens Büttner/dpa / www.globallookpress.com

Мир обсуждает пиратский захвати американскими силами танкера Bella 1, который возил нефть под флагом Гайаны и в начале года сменил название на Marinera, изобразив на борту флаг России. О таинственном судне вскрылись новые подробности.

Кому принадлежит судно Marinera Все называют захваченное судно Marinera российским, но на самом деле это не так. Танкер Bella 1 зафрахтовал частный трейдер под флагом Гайаны. «Он сменил имя на Marinera и флаг на российский прямо в Атлантике, когда его уже преследовала Береговая охрана США у берегов Венесуэлы, так как не смогла получить от властей Гайаны подтверждения, что судно под их флагом», — сообщил телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Американские военные потребовали от экипажа проследовать в порт США, но он не подчинился и направил судно в Атлантический океан. По пути судовладелец запросил у порта Сочи временную регистрацию под российский флаг и получил ее на законных основаниях.

Фото: РИА «Новости»

Украинский экипаж и связи с Ираном Большинство членов экипажа Marinera — «украинцы». Но по данным некоторых телеграм-каналов, речь идет не о гражданах Украины, а о жителях Крыма, то есть россиянах. В международной документации крымчан все еще прописывают как украинцев. Также в составе числятся шесть граждан Грузии и два россиянина. Судно «теневого флота» уже пять лет попадает в скандалы в СМИ. Так, в 2020-м сообщалось, что Соединенные Штаты задержали четыре иранских танкера — Bella 1, Bering, Pandi и Luna. Позже журналисты заявили, что Bella 1 принадлежит иранскому «теневому флоту» и находится под санкциями США. В декабре 2025 года NBC News сообщило, что судно, известное как Bella 1, включили в санкционный список Соединенных Штатов в июне 2024 года в рамках борьбы с терроризмом. Причиной стала причастность к сети финансового посредника хуситов Саида аль-Джамаля.

Фото: РИА «Новости»

Суда «теневого флота» обычно не работают на одну страну. Сейчас же американские власти обвинили танкер в том, что он является судном якобы венесуэльского «теневого флота», постоянно меняет флаги и чтобы возить санкционную нефть для Каракаса.

Танкер не российский, а получил временное разрешение плавать под флагом России, но сам факт захвата Штатами Marinera — это, разумеется, вызов и России, хотя и не такой принципиальный, если бы судно было реально отечественное. NBC News

Крайне редкая схема Телеведущий Руслан Осташко в своем телеграм-канале отметил, что танкер возил иранскую нефть в Венесуэлу, и в конце декабря Береговая охрана США пыталась задержать его, но не смогла высадиться на борт. «Судно ушло в открытый океан, а власти США не смогли получить подтверждение от Гайаны, что танкер действительно идет под ее флагом», — написал журналист. Он добавил, что по пути танкер запросил временную регистрацию под российским флагом, официально получил ее и сменил название.

По словам экспертов, сама схема выглядит крайне редкой: смена флага и регистрации уже во время активного преследования — это почти беспрецедентный случай. Насколько ценным был этот танкер или его груз, если ради него пошли на такие рискованные и публичные маневры? Руслан Осташко телеведущий

Российский флаг на танкере — признание ее силы Смена флага на российский — очень показательный шаг, заявил в комментарии 360.ru политолог, специалист по межнациональным конфликтам, военный эксперт Евгений Михайлов. «Какой бы там ни был ценный груз, а там была наверняка нефть, и сам факт наличия этого танкера, — показательно для американцев. Те, кто ходит под разными флагами, если уже в безвыходной ситуации вывешивают российский флаг, это все-таки надежда на то, что Россия защитит и Россия имеет вес», — сказал он.

Фото: РИА «Новости»

Эксперт напомнил, что не только захваченное судно поднимало триколор — было еще несколько таких кораблей. Сейчас наступает время пиратства, добавил Михайлов.

Американцы четко говорят, что управление миром — это управление через силу, будем давить. Здесь нам также надо будет реагировать. Ситуация с кораблем Marinera до конца не ясна, потому что там часть российского экипажа. Да, возможно, он ходил как серый флот, но есть такой вопрос: а почему поднимают не китайский флаг? У Китая гораздо больше интересов к Венесуэле по деньгам, чем у Российской Федерации. Евгений Михайлов политолог

Поднятие триколора — это факт признания силы России, отметил политолог. «Ценность груза здесь уже не так важна. Мы увидели пиратство американцев, и поднятие российских флагов — это фактически призыв страны, которая действительно пока еще соблюдает все международные нормы, которые нарушаются всеми игроками, к тому, что нужно принимать какие-то меры, менять правила игры», — считает Михайлов.

Фото: Wang Lei/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Меры защиты судов Для защиты судов необходимо создавать дроновые команды или нанимать ЧВК, заявил военный эксперт. «Если наступает пиратское время, я думаю, будут приняты именно такие решения. Вполне возможно, дойдет до установки каких-то орудий. Ситуация сейчас чем-то схожа с 1939-1938 годами. Тогда по всему миру советские корабли захватывали немцы, итальянцы перед большой войной, и мы не могли ничем ответить. Потом мы уже научились — переговорами сначала своих граждан вытаскивали. А дальше помним советское время, когда уничтожали пиратов огнем», — заключил политолог.