Саммит ОДКБ как таблетка от цветной революции

В Астане прошла видеоконференция стран — членов ОДКБ с участием первых лиц. Протокольное, казалось бы, мероприятие. Но на самом деле в нынешней ситуации, когда теряющие власть глобалисты готовы взвинтить уровень эскалации вплоть до начала новой мировой войны, как нетрудно догадаться, оно приобретает решающее значение.

Все, что происходит вокруг саммита Организации Договора о коллективной безопасности, не может оставаться без внимания. Даже на первый взгляд, казалось бы, незначительные детали.

Начнем с того, что Армения, формально будучи по-прежнему членом ОДКБ, в очередной раз отказалась от участия в заседании совета организации. В последнее время это стало уже недоброй традицией.

Причины демарша Еревана в общем понятны. Руководство Армении ускоренными темпами ведет ее по пути сближения с НАТО и ЕС, по-видимому, не осознавая, что ни туда, ни сюда ее никогда не примут. Максимум, на что может рассчитывать армянский народ, — стать новым «пушечным мясом» в борьбе Запада против России, сменив в этой незавидной роли стремительно «заканчивающихся» украинцев.