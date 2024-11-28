Саммит ОДКБ как таблетка от цветной революции
Публицист Белов: в современном мире саммит ОДКБ принимает решающее решение
В Астане прошла видеоконференция стран — членов ОДКБ с участием первых лиц. Протокольное, казалось бы, мероприятие. Но на самом деле в нынешней ситуации, когда теряющие власть глобалисты готовы взвинтить уровень эскалации вплоть до начала новой мировой войны, как нетрудно догадаться, оно приобретает решающее значение.
Все, что происходит вокруг саммита Организации Договора о коллективной безопасности, не может оставаться без внимания. Даже на первый взгляд, казалось бы, незначительные детали.
Начнем с того, что Армения, формально будучи по-прежнему членом ОДКБ, в очередной раз отказалась от участия в заседании совета организации. В последнее время это стало уже недоброй традицией.
Причины демарша Еревана в общем понятны. Руководство Армении ускоренными темпами ведет ее по пути сближения с НАТО и ЕС, по-видимому, не осознавая, что ни туда, ни сюда ее никогда не примут. Максимум, на что может рассчитывать армянский народ, — стать новым «пушечным мясом» в борьбе Запада против России, сменив в этой незавидной роли стремительно «заканчивающихся» украинцев.
Именно об этом говорил накануне сегодняшней встречи глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, отметив, что «США не оставляют планов навязывания так называемой демократизации, преследуя цель полностью подчинить Армению». Впрочем, по словам директора СВР, одной Арменией интересы Вашингтона на постсоветском пространстве не заканчиваются.
«В Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе прорабатывают варианты применения в отношении отдельных стран СНГ так называемого украинского сценария. Имеется в виду разжигание под предлогом укрепления национальной идентичности узкого местечкового национализма и подталкивание к интеграции с Западом», — подчеркнул Нарышкин, указав, что конечная цель, которую преследуют наши противники, — нанесение России стратегического поражения.
Ну, а способом достижения этой цели, скорее всего, станут попытки спровоцировать в ближнем зарубежье череду так называемых цветных революций.
«В ближайшем будущем следует ожидать новых попыток Запада дестабилизировать обстановку в странах постсоветского пространства, ориентируясь на их внутриполитический календарь. В фокусе внимания США — предстоящие президентские выборы в Белоруссии в 2025 году, президентские и парламентские выборы в Киргизии в 2026 году», — предупредила СВР.
В связи с этим невозможно не вспомнить одну из недавних попыток государственного переворота, которую только благодаря вмешательству ОДКБ и слаженным действиям стран-партнеров удалось предотвратить. Я говорю, разумеется, о январских событиях 2022 года в Казахстане. Где еще говорить об этом, как не в Астане.
Таким образом, помимо коллективной безопасности под российским «ядерным зонтиком», о которой накануне говорил секретарь Совбеза Сергей Шойгу, то есть защиты от угрозы внешней, важнейшим приоритетом организации должно стать противодействие деструктивному влиянию Запада, определяющее внутреннюю стабильность наших государств. С этим, полагаю, согласны все.