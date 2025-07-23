23 июля 2025 00:46 Сытое брюхо к ученью глухо. Не пора ли закрыть для Азербайджана российский рынок? 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил украинскую националистку и журналистку, которая подарила ему шевроны ВСУ, и пожелал «продолжать делать так же». В России ряд экспертов призывают «не покупаться на провокации», то есть не обострять отношения с Баку, ведь ссорит нас намеренно Запад. Зачем? Чтобы Москва потеряла важнейшего партнера. Но почему Азербайджан для нас такой важный, никто не объясняет. Правда ли, что Россия без него пропадет?

0,4% Слышу который день, что Азербайджан очень полезен, надо терпеть и «не поддаваться», хотя Баку и гуманитарную помощь Украине шлет, и уже удачи ей желает. А главное — бессовестно унизил российских граждан, демонстративно жестоко задерживав их непонятно за что. Ради чего терпеть? Мы много лет терпим выходки, выговоры и даже шантаж со стороны режимов смежных с нами государств и в ответ твердим, что не будем поддаваться на провокации. Значит, не будем жестко отвечать, прижучивать и высылать нелегально живущих в России граждан зарвавшихся республик. Что такое Россия получает от Азербайджана, что готова терпеть оскорбления, грубость и орудующие азербайджанские ОПГ? Читаю, что Баку помогает обходить санкции. Как? Ну, может быть, через Азербайджан Россия импортирует сложные технологии, электронику, полупроводники и прочее? Знаете, ничего подобного я не нашла. Обнаружила, что это мы к ним шлем технологии, электронику и полупроводники. А также компьютеры, полевые комбайны. Еще — моющие средства, косметику, парфюмерию, стройматериалы, зерно, даже растительные масла. И главное — нефть.

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press / www.globallookpress.com

Азербайджан дешево покупает нашу нефть, а продает дорого свою. Такая схема сложилась еще до 2022 года. Мне сдается, что мы просто кормим азербайджанский режим: содержим, чтобы им было что свое продать, поскольку лишь на посредничестве они бы и до санкций зарабатывали меньше. Такая же ситуация с газом. Азербайджан покупает его у России, а свой экспортирует. Как так? Говорят, особенности газораспределительной сети. Строили сразу с уверенностью, что эту республику Москве кормить и кормить? Вижу в эти дни комментарии явно проазербайджанских «экспертов», которые называют просто фантастические показатели роста товарооборота между двумя странами — в подтверждение, что Азербайджан будто бы спину гнет без устали, спасая Россию от санкций. Но если посмотреть статистику, получается другая картина. С весны 2022 года товарооборот между нашими странами вырос менее чем на треть, на 1,1 миллиарда долларов.

Самая значительная доля азербайджанского импорта в Россию — нефтепродукты (да-да!) и овощи. Более 34% всех нефтепродуктов Азербайджан сбывает нам! Около трети всего азербайджанского экспорта — помидоры. На остальной экспорт приходится от силы пара сотен миллионов долларов. Что он может нам важного на эту сумму поставить? Пока достоверно известно, что в обход санкций Азербайджан поставляет лишь турецкие помидоры: в иные месяцы до 70% азербайджанских помидоров — турецкий реэкспорт. Импорт из Азербайджана к нам за три года не вырос вообще.

Рост товарооборота произошел в основном за счет российского экспорта. Доля экспорта в Россию в Азербайджане — 4%. То есть никто не кинулся никого спасать. А вот мы нарастили экспорт: более 18% всего импорта в Азербайджане приходит из России. Его же доля в получаемом нами импорте — около 0,4%.

Фото: Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Bernd von Jutrczenka/dpa / www.globallookpress.com

Помогатели помогают Может, Азербайджан помогает нам продавать товары в обход санкций? Такой прокси-поставщик? Помогает искать покупателей? Увы, не похоже. Во-первых, в 2024 году сумма экспорта в Азербайджан составляла 3,621 миллиарда долларов. Это сильно меньше 1% всего российского экспорта в 2024-м, значительная его часть приходится на сельхозтехнику, зерно и масло.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Нет никаких оснований считать, что Азербайджан помогает нам реализовывать нефть или нефтепродукты. Я нашла интересный доклад OCCRP, западного журналистского консорциума, который пытается поймать Россию на обходе санкций. Так вот, в июне эти хорошо мотивированные ищейки нашли только одно судно, которое ходит под азербайджанским флагом и потенциально могло перевозить российскую нефть в Турцию. Один! О чем речь вообще? Если Азербайджан и помогает России, то следов работы этого помогателя найти не удается.

Помню, как в 2014 году белорусы взялись помогать. Уже осенью в фольклор вошли белорусский пармезан и креветки, которые народились прямо в поле картофельном. А что сейчас? Поначалу Лукашенко пытался поигрывать какими-то намеками на нейтралитет и свой путь, но в целом вся Белоруссия работает на помощь России. Так взялись помогать, что сами под санкции попали. Вот это, я понимаю, друг.

А что за друг такой, который один танкер гоняет по морю, и еще неизвестно, кому в нем что перевозит: судя по торговому балансу, он скорее к нам турецкие нефтепродукты везет, потому что в Турции, несмотря на понты, дела плохи.

Фото: Stefan Sauer/dpa / www.globallookpress.com

Проживем без помидоров Что будет, если Россия полностью перекроет товарооборот с Азербайджаном? Очевидно, что не произойдет ничего вообще, мы этого не заметим даже на пресловутых помидорах. Азербайджанские томаты дороги — сейчас, в пик урожая, стоят 290-400 рублей за килограмм, подавляющее большинство россиян их не покупает. Люди берут тепличные овощи местных производителей, которые продают в торговых сетях эконом-формата. Вообще стоит выкинуть из головы эту помидорную дилемму. По поводу остального и беспокоиться глупо. Одно нефтеналивное судно спасает Россию? 0,4% в структуре импорта вместе с турецкими помидорами? Вы торговый баланс посмотрите. В России никто не заметит, если мы остановим всю торговлю с Азербайджаном. Кроме кормящихся здесь на этих помидорах азербайджанцев, конечно.

Фото: РИА «Новости»

Никакое сидение на двух стульях и никакой хитрый экспорт своей дорогой нефти при закупке дешевой российской не спасет Азербайджан, если Россия завтра просто закроет торговый обмен с этой страной. При запрете ее гражданам работать в России без оформления рабочей визы встанет вопрос о перспективах сохранения Азербайджаном государственности: он не сможет прокормить своих граждан. А если начать проверку законности выдачи гражданства и продолжить практику его лишения, Азербайджан рухнет. У нас уже есть пример лишения гражданства азербайджанского бойца поп-ММА за то, что назвал соперника русской свиньей. Перечень оснований для денатурализации иностранцев собираются расширять, а в обществе давно назрел запрос на лишение гражданства за асоциальное поведение. Уверяю вас, рано или поздно власть будет вынуждена запрос удовлетворить. Как и требование масштабного пересмотра законности выданных паспортов.

Фото: Сын председателя свердловской областной общественной национально-культурной организации «Азербайджан-Урал» Мутвалы Шыхлински, обвиняемый в насилии в отношении представителя власти, в Ленинском районном суде Екатеринбурга / РИА «Новости»

Стравливают к нам давление Номинальное население Азербайджана сейчас примерно 10,5 миллиона человек. Из них 700-800 тысяч, не имея российского гражданства, работают в России. Остальные уже получили наш паспорт. Число азербайджанцев здесь может достигать 1,2 миллиона человек, из которых почти миллион — трудовые мигранты и лица, натурализовавшиеся недавно. Если запретить гражданам этой страны работать в России, а из натурализовавшихся по итогам проверки законности получения гражданства аннулировать каждый второй паспорт, почти миллион человек преимущественно молодого и среднего возраста хлынут на родину и парализуют ее.

В Россию стравливают лишнее давление на экономику и общество — неустроенных и склонных к криминалу мужчин, которые на родине служат источником агрессии, преступлений и политической нестабильности, потому что они бедны, темны и молоды.

Если все гастарбайтеры, включая большинство натурализовавшихся за последние хотя бы 10 лет, вернутся на свои родины, их режимы, полагаю, рухнут. Соответственно, больше всего они боятся именно этого. А мы уже устали требовать от власти закрыть трудовую миграцию из Азербайджана. Азербайджанцы дажене едут на тяжелые работы: такси, рынки, нелегальная торговля, ОПГ. В такси работа нам самим нужна. Только вышла новость, что каждая девятая компания в России планирует сокращать рабочие места. У нас есть скрытая безработица и есть миллионы прекариата, которые перебиваются случайными заработками. Нам не нужны чужие таксисты: житель Иванова или Новгорода за 120-130 тысяч в месяц с радостью будет жить в Москве и работать в такси. Если ему в Иванове предложить 60 тысяч в такси, он будет счастлив. А как предложить? Вот я два дня назад завела второй аккаунт в самом популярном нашем сервисе такси и пять раз вызвала машину в Иванове: на три вызова назначили азербайджанцев с «оглы» в имени, на два — таджиков. В Новгороде сделала три вызова: два узбека и третий Станислав.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Теперь скажите мне, сколько мужчин в Иванове, в Новгороде без работы сидят и вахтами ездят в мегаполисы сторожить супермаркеты, вкалывать на стройки? Тот же Новгород — вообще женский город. Туристы если за пределы кремля выходят, удивляются: где же мужчины? А они на заработках. В такси, в торговле — мигранты. Только в больших федеральных сетях появились сейчас местные продавцы, но все ларьки, лотки заняты иностранцами. По большому счету, зачем мотаться вахтой на стройку, жить в вагончике вместо того, чтобы работать в своем районе в такси или продавать хлеб в ларьке возле дома? А затем, что куда-то надо Азербайджану, Таджикистану, Узбекистану девать лишние рты. Новгородец или ивановец пускай в бытовке на стройке в чужом городе живет, а его работу дадут азербайджанцу. Не пора ли им запретить здесь работать? Никакого скачка цен не будет, может быть, даже случится снижение: больше людей станут работать в своих городах, что не может не сказаться на затратах на их найм.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Куда, куда уйдете? Азербайджан, конечно, любит пугать, что «уйдет» к Турции. Узбеки постоянно пугают, Казахстан и даже не родственные туркам таджики. Турция — бедная страна с гиперинфляцией, отсталой армией и не слишком развитой экономикой. Вообще непонятно, с какой стати туда кто-то должен уйти и почему надо бояться ухода от нас таких глупых соседей?

Извините, что Турция может дать азербайджанцам с узбеками, кроме турецкого телевидения и грандиозных идей пантюркизма? Величайший блеф XXI века — о сильной Турции. Туркам в Азербайджане, в Казахстане надо питаться, а не кормить их. Таджикистан же Турции не нужен вовсе, только в качестве источника пресной воды, которую хочется забрать и тюркам направить.

В Средней Азии на воде сидят таджики. Для Таджикистана две смертельные опасности: наркотрафик из Афганистана и недостаток воды в Узбекистане. Без России таджики погрязнут в героине, а узбеки с помощью турок заберут у них воду. Никому не нужно кормить азербайджанцев, узбеков, таджиков, поддерживать их, охранять и образовывать. На мой взгляд, эти республики заслужили хороший урок, чтобы раз и навсегда отучились блефовать и начали уважать Россию. Прикрыть рынок труда и товарооборот на полгода-год, чтобы протрезвели. Только полностью закрывать не надо, а то они сразу к нам назад попросятся. Русская шея не рейсовый автобус, чтобы туда-сюда на ней кататься. Пожили бы «друзья» немного сами, может, поумнели бы: сытое брюхо к ученью глухо.