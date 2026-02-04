Сегодня 22:22 Ливийский синдром. Кому мешал сын Муаммара Каддафи Политолог Матюшенков: в Ливии ностальгируют по Каддафи, поэтому могли убить сына 0 0 0 Фото: Саиф аль-Ислам Каддафи на выставке в «Новом Манеже». Владимир Федоренко / РИА «Новости» Эксклюзив

Мир

Убийства

Ливия

Скандалы

Сына ливийского диктатора Муаммара Каддафи убили во дворе собственного дома в Эз-Зинтане. Четверо нападавших успели скрыться с места происшествия. Киллеры не попали на камеры видеонаблюдения: все они перед покушением были выведены из строя. Как жил Сейф аль-Ислам Каддафи и кому он мог помешать — в материале 360.ru.

Биография Саифа аль-Ислама Каддафи Саиф аль-Ислам Каддафи родился в 1972 году в столице Ливии Триполи. Он был вторым сыном ливийского лидера Муаммара Каддафи и первенцом в его втором браке с Сафии Фаркаш. Среднее образование получал на родине и в Швейцарии. Затем окончил Университет Аль-Фатех, за что ему дали степень бакалавра в области инженерных наук. Младший Каддафи хотел продолжить учебу за границей, но ему последовательно отказали в студенческой визе несколько стран, включая Францию ​​и Канаду. Пришлось отправиться в Австрию — ей к диктаторам и их родне не привыкать, а деньги хорошие. К тому же мэр Вены договорился с директором Шенбруннского зоопарка, чтобы тот принял на постой тигров зарубежного студента.

Интересно Шенбруннского зоопарк — старейший в мире. Его основали в 1752 году в качестве зверинца императора Франца I. Сегодня там содержится более 4,5 тысячи животных 480 видов. Шенбруннского зоопарк — старейший в мире. Его основали в 1752 году в качестве зверинца императора Франца I. Сегодня там содержится более 4,5 тысячи животных 480 видов.

В Вене Саиф аль-Ислам получил степень магистра делового администрирования в бизнес-школе Imadec. А еще подружился с разными интересными людьми. Например, представителем органиации стран — экспортеров нефти ОПЕК Шукри Ганемом и австрийским крайне правым политиком Йоргом Хайдером. Пока Кадаффи-младший учился, британская газета The Sunday Telegraph выпустила статью о сыне ливийского лидера. Якобы он выступал организатором международного заговора по отмыванию денег. После иска и вмешательства специального посланника короля Саудовской Аравии таблоид публично извинился и оплатил часть судебных издержек оболганной стороне. Степень доктора философии Кадаффи получил в 2008 году в Лондонской школе экономики. Ходили упорные слухи, что диссертацию на тему «Роль гражданского общества в демократизации институтов глобального управления: от „мягкой силы“ к коллективному принятию решений» — плагиат. А написали ее консультанты Monitor Group за три миллиона долларов.

Фото: Саиф аль-Ислам Каддафи. Cai Yang / www.globallookpress.com

Жизнь сына Каддафи в Ливии Нельзя сказать, что по окончани учебы сын Каддафи начал как-то сильно участвовать в жизни страны. Он ограничился точеными явлениями: выступал за либеральные реформы, как глава благотворительного фонда вел переговоры об освобождении заложников, помогал восстанавливать сектор Газа и передал туда 50 миллионов долларов. В 2000-м в Ливии разгорелся скандал: в умышленном заражении ВИЧ более ливийских 400 детей обвинили шестерых болгар — пятерых медсестер и врача, а также палестинского студента. Всех их приговорили к расстрелу. И это после того, как сам Люк Монтанье, открывший ВИЧ, заявил: заражение вызвала плохая гигиена в больницах еще до того как обвиняемые начали там работать. Лишь благодаря общим международным усилиям (и огромным денежным выплатам) несчастных медиков и палестинца удалось спасти и вывезти из Ливии. Все они заявляли, что их пытали. Поначалу Каддафи-младший отрицал эти обвинения. Но позже в интервью признал: насилие действительно было. Эти слова сильно подорвали его репутацию на родине.

Фото: Саиф аль-Ислам Каддафи. x99 / www.globallookpress.com

В 2003 году Саиф аль-Ислам активно помогал наладить торговые отношения с Великобританией. Позднее, в августе 2008-го, заявил, что больше не будет вмешиваться в государственные дела. Пресса заподозрила, что это решение было вызвано разногласиями с отцом, но Каддафи-младший подчеркнул, что они в хороших отношениях. При этом он долгое время враждовал со своим братом-радикалом Мутассимом, старшим сыном Каддафи от первого брака. Саиф аль-Ислам отверг идею, будто он может перенять власть от отца и отметил, что «это не наследственная ферма».

Фото: Муаммар Каддафи. x99 / www.globallookpress.com

Что стало с семьей Каддафи Примерно через месяц после гибели, вернее — убийства, отца в 2011 году Саиф аль-Ислам попытался бежать в Нигер, но по пути его захватила бригада Абу Бакра ас-Сиддика и отправила самолетом на северо-запад Ливии, в Эз-Зинтан. Пленника попытались затребовать в столицу для смертной казни, однако городские власти отказались его выдать. Аль-Ислам отсидел шесть лет и вышел на свободу по амнистии в июне 2017-го. Некоторое время жил довольно скрытно, что неудивительно: Международный уголовный суд выдал ордер на его арест по обвинению в преступлениях против человечности, убийстве и преследовании мирных жителей. Сын экс-лидера Ливии все это отрицал.

Фото: Саиф аль-Ислам Каддафи в тюрьме. Hamza Turkia / www.globallookpress.com

Неожиданно в 2021-м Каддафи-младший появился на публике, чтобы подать документы на участие в президентских выборах. Перед этим дал эксклюзивное интервью The Times и рассказал, что здоров, хочет вернуться к общественной жизни и налаживает контакты с иностранными дипломатами. Как известно, выборы так и не состоялись. Саиф аль-Ислам занимался тем, что просил Ливан освободить его брата Ганнибала и отбивался от требований ливийского премьер-министра Абдулы Хамида Дбейбеха сдаться Международному уголовному суду. Ну и, разумеется, критиковал правительство. А потом во дворе его дома раздались выстрелы.

Фото: Саиф аль-Ислам Каддафи. AL24news / Википедия

Личная жизнь сына Каддафи Свободного времени у Саифа аль-Ислама было достаточно, так что он катался по миру и был частым гостем на различных VIP-вечеринках. Дружил с олигархами, в том числе с Олегом Дерипаской, охотился в поместье принцессы Анны в Глостершире. Заскакивал в гости к баронам Ротшильдам, а они отдавали визиты. Известно, что у сына Каддафи были длительные романтические отношения с израильской актрисой и моделью Орли Вайнерман. Они встречались больше 10 лет, девушка даже лично просила тогдашнего премьер-министра Великобритании Тони Блэра вмешаться и спасти жизнь любимому. После выхода аль-Ислама из тюрьмы европейская пресса пару раз приписывала ему жен, но Каддафи-младший неизменно это отрицал. Последние годы он жил он бобылем в Эз-Зинтане, увлекался кемпингом, ночными поездками по пустыне, охотой и чтением.

Фото: Дом Саифа аль-Ислама Каддафи в Хэмпстеде за 11 миллионов фунтов стерлингов, Лондон. Cordula Donhauser / www.globallookpress.com

Кто убил Каддафи-младшего Гибель сына Муаммара Каддафи стала продолжением кланового противостояния внутри Ливии, рассказал 360.ru кандидат юридических наук, член экспертного клуба «Дигория» Дмитрий Матюшенков. Сейф аль-Ислам оставался одним из немногих политиков, способных консолидировать разрозненные группы, недовольные нынешним состоянием страны.

Есть вероятность, что его устранение могло бы заинтересовать как элиты Правительства национального единства в Триполи, так и восточное командование генерала Халифы Хафтара. Обе стороны исторически выступали против любой реставрации влияния семьи Каддафи Дмитрий Матюшенков

По словам политолога, интерес мог быть и у военизированных формирований, действующих в регионе Эз-Зинтана, где Сейф аль-Ислам находился после освобождения в 2017 году. Эти группировки часто преследуют собственные интересы, не согласовывая действия с центральными властями.

Фото: x99 / www.globallookpress.com

Ностальгия по режиму Каддафи Матюшенков отметил, что внутри ливийского общества давно зрела ностальгия по эпохе относительной стабильности, социальных гарантий и единства страны при Муаммаре Каддафи. Особенно если учесть 15-летний политический хаос, отсутствие легитимных выборов, постоянные вооруженные столкновения между группировками и экономический кризис. «При нынешней политической обстановке шансы Сейфа аль-Ислама Каддафи прийти к власти были невелики. Впрочем, это не означало отсутствие поддержки у населения», — подчеркнул политолог. Он уточнил, что для ливийцев где Сейф аль-Ислам был продолжателем дела Муамара Каддафи, а значит, в перспективе, при определенной смене имиджа и отказа от диктатуры, он мог заручиться поддержкой элит и попробовать занять место главы Ливии.