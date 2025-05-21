Свой — чужой. Украинский вопрос разделил европейцев
Электоральный цикл в различных странах Европы продолжается, а вместе с ним продолжает преподносить все новые сюрпризы и выбор европейцев. Именно выбор, а не результаты голосования, поскольку на второе можно повлиять. Причем, как выяснилось, без труда: под надуманным предлогом отменить итоги уже состоявшихся выборов, запретить неугодному кандидату в них участвовать или внести в избирательные списки более миллиона мертвых душ, которые, как по команде, отдают свои голоса за кандидата от власти.
Так случилось в минувшие выходные в Румынии, где мэр Бухареста Никушор Дан, занявший с 20% голосов второе место в первом туре, во втором туре внезапно заручился поддержкой более чем 54% избирателей. Любопытный взлет.
Что касается реального выбора народа, то его итоги хоть и не находят в официальных документах, но расставляют в политическом поле вполне заметные маркеры типа «свой — чужой», игнорировать которые даже победившим кандидатам становится все труднее.
Один из таких маркеров — вероятно, наиболее заметных — отношение к украинскому конфликту и помощи киевскому режиму. В той же Румынии лидер народного голосования на отмененных выборах Кэлин Джорждеску и одержавший победу в первом туре повторных Джордже Симион выступали с лозунгом «Это не наша война!».
Избранный в итоге президентом Румынии Дан придерживался в этом вопросе нарративов общеевропейской повестки, определяемой, как известно, в Брюсселе. Он неоднократно говорил о всемерной поддержке Украины.
Но не прошло и двух дней после объявления официальных итогов голосования, как он заявил о «неуместности» отправки на Украину войск европейских стран — даже в рамках миротворческой миссии. Ничем иным, кроме как пониманием реальной воли народа, такой неожиданный кульбит не объяснишь.
Ровно то же самое происходит сейчас на президентских выборах в Польше, исход которых пока не решен. Как сообщили местные СМИ, занявший в первом туре второе место Кароль Навроцкий заявил об отказе поддержать заявку Украины на вступление в НАТО.
По словам польских экспертов, Навроцкий таким образом принял предложение другого кандидата — Славомира Менцена. Он не прошел во второй тур, но пообещал поддержку тому претенденту, который будет против вступления Киева в НАТО и отправки польских войск на Украину.
И снова этот маркер «чужая война», и каждый, кто выступает в ее поддержку, значительной (если не большей) частью электората воспринимается как чужой кандидат.
Именно с этим антиукраинским трендом связан в том числе рост популярности оппозиционной партии АдГ в Германии.
Военный конфликт на Украине и негативное отношение к нему европейцев давно перешагнули за пределы политических споров или отдельных стран. Это общеевропейская тенденция, требующая прекратить подпитывать военные действия из бюджета стран ЕС и втягивать в них Европу.
Тенденция, которую европейской политической элите становится все труднее игнорировать.