Электоральный цикл в различных странах Европы продолжается, а вместе с ним продолжает преподносить все новые сюрпризы и выбор европейцев. Именно выбор, а не результаты голосования, поскольку на второе можно повлиять. Причем, как выяснилось, без труда: под надуманным предлогом отменить итоги уже состоявшихся выборов, запретить неугодному кандидату в них участвовать или внести в избирательные списки более миллиона мертвых душ, которые, как по команде, отдают свои голоса за кандидата от власти.

Так случилось в минувшие выходные в Румынии, где мэр Бухареста Никушор Дан, занявший с 20% голосов второе место в первом туре, во втором туре внезапно заручился поддержкой более чем 54% избирателей. Любопытный взлет.

Что касается реального выбора народа, то его итоги хоть и не находят в официальных документах, но расставляют в политическом поле вполне заметные маркеры типа «свой — чужой», игнорировать которые даже победившим кандидатам становится все труднее.

Один из таких маркеров — вероятно, наиболее заметных — отношение к украинскому конфликту и помощи киевскому режиму. В той же Румынии лидер народного голосования на отмененных выборах Кэлин Джорждеску и одержавший победу в первом туре повторных Джордже Симион выступали с лозунгом «Это не наша война!».