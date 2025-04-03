Суета вокруг Ирана. Чем обернется новая эскалация на Ближнем Востоке?

«К сентябрю Ирану настанет конец, если не согласится на условия Трампа» — без обиняков заявила британская The Daily Express на обложке своего очередного номера. Речь идет о так называемой ядерной сделке, смысл которой в контролируемом со стороны США отказе Тегерана от продолжения своей программы по созданию ядерного оружия. Что удивительно, достоверно до сих пор не известно, есть ли у Ирана такая программа вообще.

Тем не менее Штаты и их союзники уверены, что есть, а потому страшно нервничают, опасаясь нарушения израильской ядерной гегемонии на Ближнем Востоке. Кстати, у Израиля ядерного оружия официально тоже нет, но зато все точно знают, что это не так. Такой вот ближневосточный ядерный паноптикум.

«Есть четкое понимание намерений. Время Ирана подходит к концу. Если там не ответят на великодушное предложение президента Трампа в обмен на проведение полного аудита иранских ядерных возможностей и их полного демонтажа, то к сентябрю Ирана больше не будет. Все предельно просто. Источник в израильском правительстве подтвердил, что Израиль и США нанесут удары по ядерным объектам исламской республики, если Тегеран не возобновит переговоры по ядерной сделке», — написала The Daily Express.

Стоит обратить внимание на то, что, помимо известных своим «миролюбием» британцев, в тему войны с Ираном вписались и французы, устами главы своего МИД Жана-Ноэля Барро заявившие, что если в ближайшее время не будет заключена ядерная сделка, война почти неизбежна.