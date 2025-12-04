Владимир Путин прилетел в Индию и начал двухдневный государственный визит. Это событие значительное и важное уже само по себе, особенно в ситуации, когда неоколониальный, прозападный «порядок, основанный на правилах», трещит по швам. А Запад, пусть и с неохотой, но признает, что многополярный мир — геополитическая реальность, с которой необходимо считаться.

Тем не менее особое значение приезду Путина в Нью-Дели придают недавние переговоры в Кремле. Тогда посланцы президента США Дональда Трампа — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер — почти пять часов кряду скрупулезно разбирали детали американского плана по урегулированию на Украине.

В традиционном для таких случаев интервью индийским СМИ, в частности каналу India Today, Путин подробно остановился на промежуточных итогах встречи с американцами, четко обозначив российскую позицию по принципиальным вопросам.

Итак, саммит в Москве был полезным, необходимым, а план урегулирования, предложенный Вашингтоном и состоящий из 27 пунктов, разбитых на четыре части, в целом основан на взаимопонимании, достигнутом на Аляске. То есть можно сказать, что попытки Европы и Украины торпедировать эти переговоры и исказить смысл аляскинских договоренностей провалились.

Кроме того, Путин подробно остановился на развитии ситуации в Донбассе, начавшейся с государственного переворота в Киеве в 2014 году и постепенно приведшей Россию к осознанию необходимости: сначала признать независимость ДНР и ЛНР, а затем, учитывая волю их граждан, принять обе республики в состав Федерации.

Российский лидер особо подчеркнул, что по итогам СВО «Россия в любом случае освободит Донбасс и Новороссию — военным или другим путем».