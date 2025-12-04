Судьба Новороссии. В чем важность заявлений Путина индийским СМИ?
Владимир Путин прилетел в Индию и начал двухдневный государственный визит. Это событие значительное и важное уже само по себе, особенно в ситуации, когда неоколониальный, прозападный «порядок, основанный на правилах», трещит по швам. А Запад, пусть и с неохотой, но признает, что многополярный мир — геополитическая реальность, с которой необходимо считаться.
Тем не менее особое значение приезду Путина в Нью-Дели придают недавние переговоры в Кремле. Тогда посланцы президента США Дональда Трампа — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер — почти пять часов кряду скрупулезно разбирали детали американского плана по урегулированию на Украине.
В традиционном для таких случаев интервью индийским СМИ, в частности каналу India Today, Путин подробно остановился на промежуточных итогах встречи с американцами, четко обозначив российскую позицию по принципиальным вопросам.
Итак, саммит в Москве был полезным, необходимым, а план урегулирования, предложенный Вашингтоном и состоящий из 27 пунктов, разбитых на четыре части, в целом основан на взаимопонимании, достигнутом на Аляске. То есть можно сказать, что попытки Европы и Украины торпедировать эти переговоры и исказить смысл аляскинских договоренностей провалились.
Кроме того, Путин подробно остановился на развитии ситуации в Донбассе, начавшейся с государственного переворота в Киеве в 2014 году и постепенно приведшей Россию к осознанию необходимости: сначала признать независимость ДНР и ЛНР, а затем, учитывая волю их граждан, принять обе республики в состав Федерации.
Российский лидер особо подчеркнул, что по итогам СВО «Россия в любом случае освободит Донбасс и Новороссию — военным или другим путем».
Все это, по сути, стало первым развернутым комментарием Путина о результатах недавней встречи в Кремле.
Что тут важно отметить?
Во-первых, Москве удалось перевести переговоры в США в спокойное, рабочее русло, без примеси площадной или твиттерной дипломатии, которая стала столь популярна в последние годы.
Во-вторых, объяснение ключевых событий недавней украинский истории, данное Путиным индийскому зрителю, демонстрирует нашу уверенность в собственной правоте и укрепляет позитивный имидж России в глазах партнеров по БРИКС и других стран мирового большинства. Как уже было сказано, в контексте происходящих в мире изменений это крайне важный аспект.
В-третьих, фраза Путина о том, что Россия освободит всю Новороссию, свидетельствует о коренных изменениях в ходе СВО. Они не оставляют сомнений как в итоговом результате, так и в том, что цели и задачи будут выполнены полностью.
Это, на самом деле, крайне позитивный сигнал.