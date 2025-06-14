Страшилки, провокации и наращивание сил. Что задумал НАТО на границах с Россией
Западные государства продолжают наращивать военное присутствие в Балтийском море близ российской границы. Обычно это сопровождается заявлениями местных чиновников о якобы планах России по эскалации. Зачем это нужно — в материале 360.ru.
Оправдание провокаций
Глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль предположил, что российская сторона может предпринять действия, направленные на проверку единства НАТО.
Подобная риторика зачастую служит предлогом расширить военное присутствие у российских границ. Странам Балтии отводят роль жертв, и страшилки работают.
Один из таких примеров — миссия Североатлантического альянса «Балтийский часовой», официально заявленная для защиты и патрулирования подводных коммуникаций. Под этим соусом Запад устроил охоту на торговые суда с российской юрисдикцией.
Подготовка к войне
В начале июня ВМС НАТО запустили в Балтийском море учения Baltops 2025, в которых задействовали около 50 кораблей и авиацию. Особое внимание уделили освоению беспилотных систем, напомнило РИА «Новости».
«Мы рассматриваем военную активность НАТО как составную часть подготовки к военному противостоянию с Россией», — подчеркнул замглавы МИД России Александр Грушко.
По его словам, учения альянса носят провокационный характер и направлены на достижение доминирования в наземной, морской и воздушной сферах.
Создание «северного НАТО»
НАТО всеми силами пытается сдержать Россию в балтийском регионе. С этой целью рассматривается возможность создания «северного НАТО» на случай, если США под влиянием Москвы выведут оттуда воинские контингенты.
«Россия может потребовать возвращения НАТО к границам 1997 года. Трамп вполне способен на это согласиться. Тогда нам понадобится альтернативная система коллективной безопасности на основе стран Балтии и Северной Европы», — заявил сотрудник Финского института международных отношений Юсси Лассила.
Вооруженные до зубов финны, латыши, эстонцы и литовцы даже без старших товарищей могут стать серьезной угрозой для России — их ракеты способны долететь до Санкт-Петербурга.