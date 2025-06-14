Западные государства продолжают наращивать военное присутствие в Балтийском море близ российской границы. Обычно это сопровождается заявлениями местных чиновников о якобы планах России по эскалации. Зачем это нужно — в материале 360.ru.

Один из таких примеров — миссия Североатлантического альянса «Балтийский часовой», официально заявленная для защиты и патрулирования подводных коммуникаций. Под этим соусом Запад устроил охоту на торговые суда с российской юрисдикцией.

Подобная риторика зачастую служит предлогом расширить военное присутствие у российских границ. Странам Балтии отводят роль жертв, и страшилки работают.

Глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль предположил, что российская сторона может предпринять действия, направленные на проверку единства НАТО.

Подготовка к войне

В начале июня ВМС НАТО запустили в Балтийском море учения Baltops 2025, в которых задействовали около 50 кораблей и авиацию. Особое внимание уделили освоению беспилотных систем, напомнило РИА «Новости».

«Мы рассматриваем военную активность НАТО как составную часть подготовки к военному противостоянию с Россией», — подчеркнул замглавы МИД России Александр Грушко.

По его словам, учения альянса носят провокационный характер и направлены на достижение доминирования в наземной, морской и воздушной сферах.