Страны Европы набрали долгов: ситуация в Британии, Италии, Бельгии, Франции и США | 360°

Эксклюзив 29 апреля 2024, 15:32 «Не знают меры». Страны Европы набрали непосильные долги Блогер «Голос Мордора»: страны Европы продолжают набирать долги Unsplash

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Долги стран Европы растут, и в будущем это в любом случае негативно скажется на их экономике. Таким мнением в колонке для Telegram-канала 360.ru поделился автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — прямая речь.

У стран Европы быстрыми темпами растут долги. Занимают сейчас почти все, но особенно сложная ситуация с долгом у Великобритании, Бельгии, Италии и Франции.

В Великобритании, помимо последствий пандемии и [конфликта] на Украине, это последствия Brexit, потому что много торговых и промышленных цепочек было разорвано, а, кроме того, из лондонского сити ушли многие финансовые компании, ориентированные на Европу.

Траты растут

Для Италии в непомерных долгах нет ничего нового, итальянцы умеют жить в долг и делают это уже очень долго. В конце концов, могут просто объявить дефолт, как это когда-то сделали греки.

Но вот для Бельгии и Франции эта ситуация является достаточно новой и нестандартной. Странам нужны деньги на жизнь, а собственная экономика обеспечить ими страну не в состоянии. Сильно просела промышленность из-за новых цен на энергоносители, приличную часть денег съедает инфляция. Остается только брать в долг, и похоже, что в этом Бельгия с Францией не знают меры.

Например, Франция заняла за пару лет столько, что у нее нарисовался даже экономический рост. И это при том, что основные отрасли экономики стагнируют. И ведь все эти деньги надо будет как-то отдавать. Во Франции уже предлагают повышение налогов для всех категорий граждан и компаний, надеясь хоть как-то увеличить поступления в казну. В кратковременной перспективе это сработает, но повышение налогов — всегда плохо для экономики. То есть в итоге может стать еще хуже. А траты растут, и Макрон снова обещает огромные деньги Украине.

В других государствах Европы, где есть экономика, ситуация развивается в том же направлении, но не так быстро. Ну, а европейским нищебродам и в долг давать никто не хочет, так что очень интересно, что же в итоге будет с беднейшими странами Европы.

А жить так, как живет Америка, не получится. Европа не в том положении, чтобы занимать деньги в бесконечном режиме. Да и США уже перешли точку невозврата, что в контексте проблемы звучит весьма двусмысленно.