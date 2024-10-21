Сто лет безнаказанности. Почему Германия так любит говорить об ударах по России

Прямо сейчас, пока вы читаете этот текст, Германия нарушает очередной пункт соглашения о воссоединении ФРГ и ГДР: открывает в Ростоке командный пункт НАТО. В 1990 году немцы подписались под обязательствами не размещать в бывшей ГДР иностранные вооруженные силы. А еще обещали, что от новой Германии будет исходить только мир. Но в очередной раз обманули. Мы видим пример, к чему приводят 100 лет безнаказанности. Германия не выучила ни одного урока, потому что с нее ни разу за развязанную войну нормально не спрашивали. Итог — Североатлантический альянс в Ростоке и бесконечное смакование Берлином идеи ударить по России.

Нарк в завязке Снова Олаф Шольц на сцене. Одно время пропал из повестки — вероятно, с приближением отопительного сезона было канцлеру Германии не до Украины. И вот он опять активный. То в Берлине обсуждал план Зеленского с главами Франции, США и Великобритании, то в Стамбул прилетел, то отдельно с Зеленским встречался и изучал его «план победы». Шольц в течение последних двух с половиной лет с его традиционными высказываниями о поддержке Киева, поставках оружия ВСУ, рассуждениями об уместности или неуместности ударов вглубь России напоминает наркомана в завязке, который не упускает возможности посмотреть на других наркоманов, поговорить с ними о кайфе, представить себя на их месте. Такое ощущение, что Германия через поддержку Украины хочет заново прожить кураж 1939–1942 годов. Вообще, у наркоманов для такого явления есть специальное выражение. Называется «гонять тягу». Когда завязал и развязываться нельзя, а вмазаться очень хочешь. Тогда начинается просмотр видео про наркоманов, обсуждение кайфа.

Фото: Ralph Pache/Keystone Press Agency / Global Look Press

Если есть возможность, такие наркоманы идут в «просветители», заводят блоги и даже целые антинаркоманские газеты, в которых детально и с осуждением описывают кайф и унылую жизнь наркоманов. Им это нравится. Алгоритм тот же, что у вшивого с баней: человек, крайне обеспокоенный тем или иным желанием, испытывает потребность постоянно об этом говорить. Вот Германия производит впечатление такого наркомана в завязке. Как будто бы ей очень хочется жахнуть по России и вообще по кому-нибудь, но нельзя, страшно. И она начинает мусолить все эти «удар вглубь России», «усилить оружейную поддержку». Ей так легче пережить нереализованное желание. Которое после двух проигранных ею мировых войн, очевидно, очень велико.

Не забывайте, что это нация, которая не только развязала две войны, но и пошла за партией, объявившей немцев высшими людьми. Такое по команде изо рта не выплюнуть — останется внутри и будет мучить всю жизнь. И очень похоже, что Германия страшно мучается без возможности вновь с кем-то повоевать. Смотрит на Украину и представляет себя на ее месте.

Спят и видят переговоры В этот же ряд нужно ставить многочисленные рассуждения Берлина о переговорах с Москвой. Еще одна незакрытая потребность Германии. Пять дней назад Олаф Шольц с трибуны бундестага вновь объявил о своей готовности вести переговоры с нами: «Когда нас спрашивают, будем ли мы говорить с российским президентом, мы отвечаем да, и это так». Я прошу прощения, а в качестве кого вы будете вести с нами переговоры? Опустим деликатный вопрос о том, почему от имени украинцев высказывается кто попало и все подряд, будь то планы наступления или желание переговоров, — их достоинство, их независимость, пусть сами думают. Мне в этих немецких руладах о переговорах, условиях, планах интересно другое: Россия с какой стати будет вести переговоры с Германией?

Фото: Немецкий танк, переданный ВСУ и впоследствии захваченный ВС России. Belkin Alexey/news.ru / Global Look Press

Не могу себе представить Владимира Путина, который на глазах у 150 миллионов сограждан едет на переговоры с Олафом Шольцем. Уверена, в России никто здравомыслящий этого не представляет. Ибо, во-первых, непонятно, зачем Германия нужна на переговорах, что и чем она может гарантировать. Во-вторых, мне кажется, у каждого россиянина на уровне лимбической системы заложено, что никаких переговоров с Германией нашей стране вести негоже, есть удачный опыт окончания войны безо всяких с ней переговоров.

На «гоняние тяги» (наркоманы говорят именно так) похоже и долготерпение Германии относительно массовой нацистской атрибутики на Украине: памятники Бандере, нацистские флаги и тату, которые можно увидеть на улицах республики. Мне раньше было непонятно, сколь лицемерной должна быть Германия, чтобы продолжать твердить о своем отречении от нацизма и при этом старательно не замечать на Украине черно-красных флагов, символики и риторики СС. А потом я поняла: может быть, они так тоже «гоняют тягу»? Может, им душу греет, что где-то люди носят свастику и набивают себе на шеи эмблемы батальонов СС? Больше похоже именно на это.

К вящему изумлению собственного народа Вообще, если отбросить иронию, то разговор о Германии приобретает серьезный оборот. Он ставит перед нами вопрос об исторической безнаказанности. Мы все сейчас убеждаемся в том, что дважды оставлять Германию безнаказанной после двух развязанных мировых войн было нельзя. После Первой мировой условия Версальского мира были, безусловно, суровы, однако компенсировались необязательностью их исполнения: часть стран Германию пожалели, а кое-кто — конкретно СССР — быстро начал с ней сотрудничать, почему-то усмотрев во вчерашнем смертельном враге соратника по несчастью, ведь обе страны тогда были изгоями. Нюансы не учитывались. Ну, что Германию изгнали за бесчеловечное ведение развязанной войны, а Советский Союз — за установление народной власти. Между прочим, СССР тогда старался скрывать сотрудничество с Германией. И не только потому, что помогал немцам обходить условия Версальского мира и ограничения по формированию новой армии: собственные граждане были к немцам настроены враждебно, в стране было много фронтовиков, которые потом прошли через Гражданскую войну, — несмотря на акции братания в 1916–1917 годах, в целом у россиян к немцам был враждебный настрой, так что собственное население тесное сотрудничество с послевоенной Германией не одобрило бы.

После Великой Отечественной войны ситуация оказалась еще сложнее. Помогать Германии СССР начал сразу же — в мае 1945 года. Пока в своей стране стоял практически голод, Союз отправлял в ГДР муку, зерно, продукты питания, вакцины. С конца 40-х наша страна передавала республике металлопрокат, удобрения, зерно, автомобили. Помощь Германии не афишировалась.

Как и не освещала широко советская пресса подготовку к сделке века: когда решила заключить с Западной Германией договор о поставке ФРГ газа в обмен на трубы. В 1965 году в СССР состоялся первый после войны парад Победы, именно тогда начали вслух говорить о войне, устраивать памятные вечера, писать о ветеранах в газетах, звать их в школы, потому что до 1965-го СССР предпочитал обходить тему ветеранов и инвалидов войны стороной, чтобы не концентрировать внимание общества на грандиозных понесенных потерях. И вот, с одной стороны, на советского человека выплеснулись победные торжества, установление почета участникам войны, а с другой — тихо, почти тайно, страна налаживала сотрудничество с Германией, да еще и с западной частью. Советские люди отмечали Победу, читали книги о войне, смотрели фильмы. «Белорусский вокзал», «А зори здесь тихие», «Они сражались за Родину». Смотрели, плакали, дарили цветы своим ветеранам. В это время СССР, забыв урок Первой мировой, вовсю торговал с Западной Германией и помогал Восточной. Очевидно, что сам СССР видел в этом некоторое предательство народа, раз скрывал от него масштаб установленных с Германиями связей.

Фото: Военный парад на Красной площади, посвященный 20-летию Победы над фашистской Германией в Великой Отечественной войне, 9 мая 1965 года / РИА «Новости»

Самое время немцев удивить Фактически СССР не получил от Германии ничего после войны, выплаты оказались ничтожными в сравнении с нанесенным ущербом. В конце концов немцы настолько расслабились, что в их прессе появилось своего рода возмущение: оказывается, ГДР тратила на содержание советских оккупационных войск приблизительно 3,5% своего бюджета! Ничего себе! Потом фактически все расходы по выводу этих войск СССР взял на себя. И согласился на вступление объединенной Германии в НАТО! Михаил Горбачев не добивался для нее внеблокового статуса.

Фото: Визит президента СССР Михаила Сергеевича Горбачева в ФРГ, 9–10 ноября 1990 года. Встреча Горбачева и его супруги Раисы Максимовны Горбачевой у виллы Хаммершмидт — резиденции президента ФРГ Рихарда Карла фон Вальцзеккера / РИА «Новости»

Все, чем ограничился СССР, дав добро на объединение Германии, — обещание, что от нее может исходить только мир, а на территории бывшей ГДР никогда не будут размещаться иностранные войска и вооружение. Обещание исходящего мира зафиксировали в статье 2 договора об окончательном урегулировании в отношении Германии, и звучит оно так: «Правительства Германской Демократической Республики и Федеративной Республики Германия подтверждают свои заявления о том, что с немецкой земли будет исходить только мир. Согласно конституции объединенной Германии, действия, могущие и преследующие цель нарушить мир между народами, в особенности подготовка к ведению наступательной войны, являются антиконституционными и наказуемыми. Правительства Германской Демократической Республики и Федеративной Республики Германия заявляют, что объединенная Германия никогда не применит оружие, которым она располагает, иначе как в соответствии с ее конституцией и Уставом Организации Объединенных Наций». Что с этим обещанием ФРГ не справилась — мы все видим. Россия может отзывать свою подпись под соглашением.

Фото: Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии (также известен, как «Договор 2+4»), заключенный между Германской Демократической Республикой и Федеративной Республикой Германия, а также Францией, СССР, Великобританией и США в Москве 12 сентября 1990 года. Министр иностранных дел СССР Эдуард Шеварднадзе (справа) во время подписания документа об объединении двух германских государств / РИА «Новости»

Насчет пункта о неразмещении иностранных сил на территории бывшей ГДР еще интереснее. Впервые открыто Германия заявила о его нарушении на днях. И не далее как сегодня в Ростоке открывают командный пункт НАТО, там же будет база шведских солдат. Увы, Германия не усваивает уроков. И винить ее в этом нельзя: никакой девиантный ученик не освоит учение, если беречь его, освобождать от уроков и наказания за невыученный материал.

Именно так происходило последние 100 лет с Германией. Ей позволяли не отвечать за свои преступления. Более того, наша страна из раза в раз показывала, что относится к противнику с подчеркнутым великодушием и всегда будет заботиться о его комфорте. Как бы мы жестоко ни воевали с Германией, потом СССР всегда переживал, будет ли немцам что есть, как обучать армию, чем воевать.

Итог: мы видим пример черной неблагодарности. Германия чуть ли не сама официально против нас воюет и нарушила подписанное ею же самой соглашение об объединении страны. По идее, наше государство как правопреемник СССР может денонсировать соглашение «2+4». Интересно будет посмотреть на немцев, которые, проснувшись, вдруг узнают, что Россия больше не признает границы Германии. Мне кажется, хотя бы куража ради немцам необходимо преподать такой урок. А самим запомнить на будущее: безнаказанность развращает всегда. Если ею развращены государства, это приводит к морю крови и миллионам трагедий.