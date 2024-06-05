Стеклянные бусы не помогли. Грузия встала на борьбу с навязанным ЛГБТ
Блогер «Голос Мордора»: после запрета пропаганды ЛГБТ Грузия вернет суверенитет
В Грузии решили бороться с пропагандой навязанного западными странами ЛГБТ*. Там хотят запретить гей-парады и однополые браки. Для этого правящая партия внесла на рассмотрение пакет законопроектов. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» в колонке для Telegram-канала 360.ru отметил, что дело идет к тому, что Грузия вернет себе суверенитет.
Далее — его прямая речь.
Похоже, что Грузия пустилась во все тяжкие. По крайней мере, именно так видят ситуацию на Западе.
После закона об иностранном влиянии, за который Грузию подвергли самой настоящей публичной порке, власти страны намерены принять закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды. И уже очевидно, что этот закон назовут кремлевским и давление со стороны Запада на Грузию станет максимальным, вплоть до санкций.
Тем более, что устроить цветную революцию получается не особо. Нет не то что бы большинства, но и вообще толпы, достаточной для того, чтобы можно было устроить хотя бы то, что случилось на Украине в 2014 году. Красивые постановочные фото «прогрессивных грузин» для западной прессы есть, но этого явно недостаточно.
Очень неправы те, кто говорит, что Грузия становится какой-то пророссийской. Нет. С Россией дружбы нет и отношения до сих пор очень холодные, несмотря на то, что в плане экономики что-то зашевелилось. Да если откровенно, Россия и не требует от Грузии ничего подобного. Пусть там относятся к русским так, как сами считают нужным. Ровно так, как и положено суверенным странам.
А Грузия сейчас возвращает тот самый суверенитет, который был у нее украден. С помощью обмана, сладких слов и стеклянных бус, которые, как оказалось, обошлись грузинскому народу очень дорого. Их цена — человеческая кровь.
Грузия возвращает себе суверенитет и здравый смысл. У народа страны и власти хватило ума, чтобы понять, что без этого Грузия обречена. Ее просто сожрут, уничтожат традиции, культуру и историю, как это уже произошло со многими странами. Уничтожат мораль и совесть.
Потому что только в таком виде Грузия устроит глобалистов — в виде нищей и злой территории под радужными флагами.
Грузии сейчас предстоит очень тяжелый путь. Ей будут мешать, ставить подножки, а может, и откровенно бить. Но этот путь необходим, чтобы рождались дети, чтобы женщины были женщинами, а мужчины — мужчинами. Необходим, чтобы Грузия развивалась, вырвалась из нищеты и самостоятельно строила свое будущее.
А что касается дружбы с Россией, я уверен — и тут все наладится. Слишком много общего у наших народов, слишком долгая история, общие победы и поражения, общие герои и общие негодяи. И все это не канет в лету. Здравый смысл обязательно победит.
*ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация.