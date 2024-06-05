В Грузии решили бороться с пропагандой навязанного западными странами ЛГБТ*. Там хотят запретить гей-парады и однополые браки. Для этого правящая партия внесла на рассмотрение пакет законопроектов. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» в колонке для Telegram-канала 360.ru отметил, что дело идет к тому, что Грузия вернет себе суверенитет.

Далее — его прямая речь.

Похоже, что Грузия пустилась во все тяжкие. По крайней мере, именно так видят ситуацию на Западе.

После закона об иностранном влиянии, за который Грузию подвергли самой настоящей публичной порке, власти страны намерены принять закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды. И уже очевидно, что этот закон назовут кремлевским и давление со стороны Запада на Грузию станет максимальным, вплоть до санкций.

Тем более, что устроить цветную революцию получается не особо. Нет не то что бы большинства, но и вообще толпы, достаточной для того, чтобы можно было устроить хотя бы то, что случилось на Украине в 2014 году. Красивые постановочные фото «прогрессивных грузин» для западной прессы есть, но этого явно недостаточно.

Очень неправы те, кто говорит, что Грузия становится какой-то пророссийской. Нет. С Россией дружбы нет и отношения до сих пор очень холодные, несмотря на то, что в плане экономики что-то зашевелилось. Да если откровенно, Россия и не требует от Грузии ничего подобного. Пусть там относятся к русским так, как сами считают нужным. Ровно так, как и положено суверенным странам.