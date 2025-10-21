Статус: «отложен». Почему не стоит торопиться с саммитом в Будапеште?

За минувшие сутки внешнеполитические ведомства России и США активно делились информацией о подготовке к встрече Владимира Путина и Дональда Трампа, которая должна пройти в столице Венгрии. Но, судя по всему, шансов на то, что саммит состоится на этой неделе, нет никаких. И это, на самом деле, даже неплохо.

Начнем с того, что возможные сроки переговоров, 25–26 октября, называли по двум причинам. Во-первых, сам Трамп по итогам телефонного разговора с Путиным в минувший четверг заявил, что их встреча может состояться в течение ближайших двух недель, то есть до 30-го числа. Во-вторых, график зарубежных поездок президента США на ближайшие дни расписан так, что, если не успеть провести встречу в следующие выходные, ее в любом случае придется отложить до 2 ноября. Трамп 26 октября летит на саммит АСЕАН в Куала-Лумпуре, 27–28-го он уже будет в Японии, где проведет переговоры с новым премьер-министром страны Санаэ Такаити. Затем, 29 октября, Трамп переносится в Южную Корею — на саммит АТЭС, который продлится до 1 ноября. Уже после этого, чисто гипотетически, можно будет лететь в Будапешт. Впрочем, это тоже маловероятно. Прежде всего президент Соединенных Штатов будет и так сильно измотан плотным графиком. А переговоры с Россией — задача, к решению которой надо подходить с ясной головой. Американцы это понимают.

Фото: World Cup Draw Annabelle Gordon — Pool via CNP/Consolidated News Photos / www.globallookpress.com

Кроме того, с учетом географического положения особого смысла преодолевать тысячи километров, возвращаясь в Европу, не будет. Тут уж проще лететь сразу в Россию, тем более что во время встречи на Аляске Путин предлагал следующий раунд переговоров провести у нас. Это что касается тумана вокруг сроков и места саммита. Теперь о сути. Москва неоднократно (кстати, не только в связи со встречей с Трампом) говорила, что переговоры на высшем уровне, особенно если хочешь получить от них конкретный результат, требуют тщательной подготовки. И во время прошлой телефонной беседы два президента как раз условились такую работу провести, для чего отдали соответствующие распоряжения главам дипломатических ведомств. Исполняя волю лидеров России и США, Лавров и Рубио вчера созвонились в первый раз с момента принятия решения. В итоге на свет появились два пресс-релиза — российский и американский. Они очень похожи по форме, но абсолютно не совместимы по смыслу. Итак, раз: «Состоялся телефонный разговор Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио. Состоялось конструктивное обсуждение возможных конкретных шагов в интересах реализации тех пониманий, которые были достигнуты в ходе состоявшихся 16 октября телефонных переговоров Владимира Путина с Дональдом Трампом». И два: «Госсекретарь Марко Рубио сегодня провел разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, обсудив дальнейшие шаги после телефонного разговора 16 октября между президентами Трампом и Путиным. Госсекретарь подчеркнул важность предстоящих встреч как возможности для Москвы и Вашингтона совместно продвигать устойчивое решение конфликта между Россией и Украиной в соответствии с видением президента Трампа».

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

В чем же несовместимость, спросите вы? В понимании того, что считать «устойчивым решением украинского конфликта» для каждой из сторон. В версии Трампа, реализовывать которую и собирается Рубио, мир — это сделка, заморозка боевых действий по ЛБС при полном игнорировании тех противоречий, которые к этому конфликту привели. Для России же цели и задачи СВО остаются неизменными — об этом накануне еще раз напомнили Песков и Лавров. Меняться может только способ их достижения: на основе договоренностей или силой.

Фото: Станислав Красильников / РИА «Новости»

В этом смысле особого оптимизма будущая встреча двух президентов пока не вызывает. В то же время как минимум до ее проведения Штаты точно на эскалацию не пойдут: ракеты Tomahawk Киеву не отправят, новые санкции не введут и так далее. Вот и выходит, что при отсутствии готового и, что самое важное, действительно тщательно проработанного решения статус «отложен» (а на сегодня нет даже договоренности о личной встрече Рубио и Лаврова, которая должна предварять переговоры на высшем уровне) — лучшее, что может происходить с саммитом в Будапеште. Спешка, как известно, нужна только при ловле блох. А это явно не тот случай.