«Станет маяком во тьме». Пророчества старца Аристоклия о судьбе России
Афонский старец, иеросхимонах Аристоклий, живший на рубеже XIX–XX веков, обладал редким даром предвидеть будущее. За год до своей кончины он сделал несколько предсказаний о судьбе России, причем многие его слова звучали как практическое руководство к действию. О чем предупреждал святой — в материале 360.ru.
Исцелился молитвами матери
Будущий старец, а в миру — Алексей Амвросиев, родился в семье мещан в Оренбургской губернии в 1846 году. Рано осиротел, а в 10 лет у него отказали ноги, и врачи оказались бессильны его вылечить.
Его мать молилась святителю Николаю Чудотворцу, пообещав, что в случае исцеления сына посвятит себя и его Богу. Алексей снова смог ходить в день памяти святого. Его мать ушла в обитель, когда ему исполнилось 17 лет. Сам Алексей отправился на Афон, где провел более четверти века в русском Свято-Пантелеимоновом монастыре. Там он принял постриг под именем Аристоклий.
В середине 1880-х его направили в Москву, где он 10 лет был настоятелем часовни Пантелеймона Целителя. Старец наставлял верующих, исцелял больных, творил чудеса. Видел он и будущее, предвидев революции 1917 года, мировые войны и распад СССР.
Он умер в 1918 году. В 2004-м РПЦ причислила старца к лику святых.
Пророчества о революции и мировых войнах
Предсказания старца записаны со слов игуменьи Варвары, которая находилась рядом с ним в последние годы жизни. Еще до революции провидец предрек победу большевиков в России, отмечая, что после этого страну ждут тяжелейшие испытания. Также старец упомянул некий «большой башмак», под которым мог подразумевать немецкую армию.
Что Аристоклий говорил о России
Старец предсказывал появление «людей с косичками». В его картине мира люди утратят нравственные ориентиры, перестанут каяться в своих грехах, а традиционные ценности сохранятся только в России.
Сейчас мы переживаем предантихристово время. Начался суд Божий над живыми, и не останется ни одной страны на земле, ни одного человека, которого это не коснется. Началось с России, а потом дальше. А Россия будет спасена. Много страдания, много мучения. Надо много перестрадать и глубоко каяться всем. Только покаяние через страдание спасет Россию.
Старец Аристоклий
В остальном мире над христианской верой будут издеваться. Наступит эпоха духовного упадка человечества, разгула разврата и утраты связи с Богом.
Старец Аристоклий предсказывал, что духовное самосознание России и ее верность традициям помогут народу спастись.
«От России откажутся все, предоставляя ее самой себе. Это чтобы русские люди уповали на помощь Господню», — предупреждал он.
По его словам, от России все отвернутся, она окажется в изоляции. Исследователи же считают, что в православной вере вынужденное одиночество считается отправной точкой для духовного возрождения. Это не слабость, а то, что позволит России выстоять в будущих испытаниях и помочь другим странам
Аристоклий говорил, что Россия станет лидером и ориентиром для других стран.
«Крест Христов засияет над всем миром, потому что возвеличится наша Родина и будет как маяк во тьме для всех», — заявлял он.
Чернобыльская катастрофа и грядущие катаклизмы
Старец предрекал «большой взрыв у реки», который станет поворотным в судьбе России. Он может быть связан с аварией на Чернобыльской АЭС, которая стала предпосылкой к распаду Советского Союза.
Конец будет через Китай. Какой-то необычный взрыв будет, и явится чудо Божие. И будет жизнь совсем другая на земле, но не на очень долго.
Старец Аристоклий
Современные исследователи наследия старца выдвинули несколько гипотез. Одни считают, что взрыв может быть связан с развитием искусственного интеллекта, который выйдет из-под контроля.
По мнению других, Аристоклий предвидел космические угрозы, в частности падение крупного астероида, которые изменят климат на планете. Третьи считают, что речь идет о рукотворных катастрофах.