25 января 2025 16:49 Мятеж не может кончиться удачей. Станет ли Словакия первой в ЕС, где победит Майдан? 0 0 0 Фото: IMAGO/www.imago-images.de / Global Look Press Эксклюзив

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Накануне вечером на центральной площади столицы Словакии Братиславы, а также на площадях других крупных городов страны — Кошице и Банска-Бистрицы — собрались толпы противников премьер-министра Роберта Фицо общей численностью до 85 тысяч человек.

Собрались, чтобы выразить протест, как они заявляют, пророссийской политике словацкого правительства. За организацией Майдана — а судя по всему, мы имеем дело именно с ним — стоят проукраинское объединение «Мир Украине» и оппозиционная партия «Прогрессивная Словакия» (PS). Ее лидер Михал Шимечка ранее пытался организовать в местном парламенте голосование по вопросу вотума недоверия правительству. В итоге Фицо, выступая на пресс-конференции после провалившейся попытки отстранить его от власти, обвинил PS в подготовке к государственному перевороту, сравнив ситуацию с протестами на Украине. «Мы готовимся ко всем возможным альтернативам. Мы будем готовы ко всему. Особенно к Майдану, то есть к государственному перевороту через улицу, которого так упорно добивается оппозиция», — заявил словацкий премьер.

Фото: Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Christoph Soeder/dpa / Global Look Press

Как в воду глядел, скажут многие. Наученный горьким опытом соседей — отметят другие. И будут правы. Майдан — прежде всего технология, характерные особенности и приемы которой довольно несложно отследить. Такие, например, как внезапное появление в стране большого числа иностранных инструкторов. «Модель, которая готовится, простая и опробованная во многих странах. Я могу подтвердить, что в Словакии есть группа экспертов, которая участвовала в событиях в Грузии и которая активно участвовала в Майдане на Украине, эта группа финансируется из разных источников», — говорил Робер Фицо накануне вчерашних событий.

Фото: IMAGO/www.imago-images.de / Global Look Press

«Словакия — это Европа!» — скандирует 60-тысячная толпа, собравшаяся в Братиславе. Ничего не напоминает? Впрочем, протестующие и сами не особо стесняются своего украинского «происхождения» — в прямом и переносном смысле. Над толпой развеваются украинские флаги, а многие (если не большинство) участников Майдана — украинские «беженцы», 153 тысячи которых в свое время приняла маленькая восточноевропейская республика с населением всего пять миллионов человек. Теперь эти люди кричат: «Фицо, уходи!»

Фото: IMAGO/www.imago-images.de / Global Look Press

Накануне в интервью агентству TASR министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар заявил, что Словакия не даст ЕС принять на себя бремя военной помощи Украине в случае отказа Дональда Трампа поддерживать Киев. И тут же случился Майдан. Совпадение? Я, как человек, бывший очевидцем обоих украинских Майданов, в такие совпадения не верю. Цветные революции, бывает, начинаются до срока, но они в любом случае тщательно планируются и готовятся загодя. А в том, что в смещении неуступчивого Фицо были заинтересованы как в Киеве, так и в Брюсселе, никакого секрета нет. Видимо, заранее понимая (или даже зная наверняка), к чему все идет, украинский узурпатор Зеленский был особенно, я бы даже сказал, подчеркнуто груб и хамоват в общении с Фицо в последнее время. Это было сложно не заметить.

Что ж, теперь судьба Словакии в руках ее премьера. Рецепт против Майдана известен — стойкость и уверенность в себе законно избранных властей. Мятежники пасуют перед силой и решимостью государства защищать конституционный порядок в стране, что уже было доказано в Белоруссии, Казахстане и совсем недавно в Грузии. Так что станет ли словацкий Майдан очередной цветной революцией или так и останется неудачной попыткой мятежа, зависит только от мужества Роберта Фицо и его соратников.

Есть во всем происходящем ее один важный момент. Де-факто мы имеем дело с первой попыткой государственного переворота с помощью майданных технологий в стране, состоящей как в Евросоюзе, так и в НАТО. Разумеется, без вмешательства определенных структур в Брюсселе дело не обошлось. Но проблема в том, что негативный для Словакии исход событий может стать прецедентом. Прецедентом, вполне способным превратиться в искру, от которой разгорится пламя общеевропейского пожара. Только дураки считают, что могут управлять хаосом. Он неуправляем, и Европа, боюсь, это очень скоро почувствует.