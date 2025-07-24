Стамбул вернется без войны. Пророчеству старца Паисия Святогорца суждено сбыться?
Афонский старец Паисий Святогорец многое рассказывал о будущем не только своего народа, но и целых государств. Его пророчества — часть духовного наследия греческого православия, а также предупреждение ныне живущим людям.
Одно из пророчеств старца касалось Турции и судьбы народов, пострадавших от власти Османской империи: армян, греков, ассирийцев.
«Когда они резали армян, три дня в городе стоял запах бойни… Греков запирали в домах. Убивали, кричали. И не только солдаты, но и соседи, старики — все. Варвары. Придет время расплаты. Сработают духовные законы», — процитировал «Царьград» пророчество Паисия Святогорца.
По его словам, за любой несправедливостью и жестокостью последует расплата.
Стамбул вернется, но не через войну
В важнейшем пророчестве старца говорится о Константинополе, который сейчас, как известно, называется Стамбулом. Монах считал, что город снова отойдет Греции. По его мнению, христиане получат его не оружием, а через вмешательство внешних сил.
«Константинополь вернется к нам, но не потому, что нас любят. Бог устроит все так, что им будет выгодно отдать его нам. Турки погибнут, потому что заняли землю без благословения Божия», — подчеркивал он.
Паисий Святогорец объяснял, что греческий народ духовно слаб, особенно молодежь. Несмотря на это, Стамбул вернется к ним, потому что на Турцию обрушится катастрофа.
Турцию разделят европейцы
Старец также предрек, что турецкую территорию расчленят на небольшие государства.
«Восстанут курды, армяне, и европейцы потребуют признания их прав на самоопределение. Скажут Турции: „Мы вам когда-то помогли, теперь — ваша очередь“. Так и разделят ее», — предсказал он.
Несмотря на прошедшие годы, это пророчество кажется вполне вероятным — Турция до сих пор не смогла решить курдский вопрос.
Также монах не обошел стороной возможный конфликт турецкого государства с православными странами. По его словам, противостояние перерастет в войну и победу одержат христиане.
«Займут один-два острова, не больше. Но нам отдадут и Константинополь. Русские будут участвовать, они зайдут в Турцию, а сама Турция исчезнет с карты. Треть ее населения погибнет, треть обратится в христианство, треть уйдет в Месопотамию», — рассказал он.
Старец добавил, что одна часть народа Турции исчезнет, а другая обретет истинную веру.