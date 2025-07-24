Стамбул вернется без войны. Пророчеству старца Паисия Святогорца суждено сбыться?

Афонский старец Паисий Святогорец многое рассказывал о будущем не только своего народа, но и целых государств. Его пророчества — часть духовного наследия греческого православия, а также предупреждение ныне живущим людям.

Одно из пророчеств старца касалось Турции и судьбы народов, пострадавших от власти Османской империи: армян, греков, ассирийцев.

«Когда они резали армян, три дня в городе стоял запах бойни… Греков запирали в домах. Убивали, кричали. И не только солдаты, но и соседи, старики — все. Варвары. Придет время расплаты. Сработают духовные законы», — процитировал «Царьград» пророчество Паисия Святогорца.

По его словам, за любой несправедливостью и жестокостью последует расплата.

Стамбул вернется, но не через войну

В важнейшем пророчестве старца говорится о Константинополе, который сейчас, как известно, называется Стамбулом. Монах считал, что город снова отойдет Греции. По его мнению, христиане получат его не оружием, а через вмешательство внешних сил.