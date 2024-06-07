Сегодня 15:36 Вассалы «свободного мира»? США унизили Грузию за чрезмерную самостоятельность Политолог Ордуханян: санкции США могут подтолкнуть Грузию к сближению с Россией 2 0 0 Фото: «Мирный» протест грузинской оппозиции — с поджогами и лазерными указками против полиции / Global Look Press Эксклюзив

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Никогда такого не было — и вот опять: США ввели персональные санкции против политиков своего же союзника. Речь о Грузии, которой только что прочили и место в ЕС, и статус очередного «оплота свободного мира» в постсоветском пространстве. За что же такая барская немилость? Разбирался 360.ru.

Что дозволено Юпитеру… Почему США ополчились против Грузии? При премьер-министре Ираклии Кобахидзе Грузия набралась смелости заявить о национальных интересах. Которые, естественно, далеко не всегда совпадают с интересами других стран, в том числе тех, что давненько зазывают Тбилиси в свой кружок, — простите, райский сад демократии имени Жозепа Борреля. Знакомый до оранжевых всполохов в глазах механизм закрутился в Грузии, когда местное правительство всерьез решило обзавестись законом об иноагентах — как в лучших домах Филадельфии, между прочим! Ведь аналогичные законы на вооружении имеют и Франция, и Австралия, и Израиль, и — о, ужас! — Соединенные Штаты. То есть многие уважаемые представители «свободного мира», на которых, по идее, надо равняться всем, желающим немножко демократии. Чем Грузия хуже?

Фото: Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе / Global Look Press

Выяснилось, что всем. На улицах Тбилиси, как по команде, появились толпы молодчиков. Они исполняли нечто вроде попытки Майдана — с англоязычными (специально для иностранных журналистов) плакатами про — внимание! — «российский закон» и страшный тоталитаризм грузинских властей против невинных зарубежных НКО, которые после развала Советского Союза зацвели по всей стране. «Неравнодушных граждан со светлыми лицами» не волновало, что законопроект об иноагентах в грузинском варианте очень мягок. Изгонять всевозможные неправительственные организации никто не собирался — их обязали предоставлять декларацию о доходах-расходах раз в год, а за неисполнение требования собирались штрафовать. То есть получать с НКО деньги в казну, раз уж они действуют в чьих-то интересах.

Фото: «Да Европе» — плакат на антиправительственных протестах в Тбилиси / Global Look Press

Теперь США ввели визовые санкции против членов партии «Грузинская мечта», депутатов парламента, сотрудников правоохранительных органов и рядовых граждан Грузии — членов семей тех, кто выступил за грузинскую самостоятельность.

У правительства Грузии еще есть время повернуть все вспять. Это касается не только недавно принятого закона, но и заявлений, которыми они отвергают свой путь, которого так долго придерживались. Мэтью Миллер представитель Госдепа США

Санкционный джихадизм Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в беседе с 360.ru пояснил, что для Штатов профилактические взбучки «ключевых партнеров» — дело обыденное. «Мы это видим по Западной и Восточной Европе, они там не церемонятся. Но в случае с Грузией это почти беспрецедентно: они ведут себя подобным образом абсолютно на ровном месте. Ни о какой пророссийской позиции там даже речи не идет, в помине нет», — заметил эксперт.

Фото: Грузинская оппозиционерка «не хочет быть еще одним камнем в российской стене» / Global Look Press

Ордуханян подчеркнул, что поведение Штатов мало чем отличается от того, как различные террористы исламистского толка готовы объявлять кому-то священную войну хоть каждый день. За что?! «Самое странное и абсолютно непонятное: никто до конца не может понять, а какой же в представлении США этот правильный мир? Какими мы должны быть, что должны делать, чтобы американцы были в конце концов удовлетворены?» — задался он риторическим вопросом. Ирония в том, что Тбилиси не сможет добиться расположения «белых господ» из Белого дома, даже если сильно постарается. Причина таких методов Вашингтона во многом тривиальна.

«Вы должны беспрекословно выполнять то, что мы вам говорим. Неужели вы не понимаете?! Что именно мы будем вам говорить, мы еще не знаем. Вот завтра проснемся и решим, что с вами делать: с Грузией, Польшей, Прибалтикой, Зеленским, Израилем», — описал этот поразительный принцип Ордуханян.

Отзовет ли Грузия закон об иноагентах Грузинское правительство демонстрирует прямо-таки чудеса отваги, добавил политолог. Особенно если учесть, что во многом Тбилиси испытывает определенную изоляцию, а некоторые политические и, что еще важнее, финансовые рычаги управления страной находятся все-таки на Западе. Что делать дальше? «Учитывая определенную разобщенность в обществе, это выход на новые контакты для Грузии. Не знаю, что это будет, но не исключаю каких-то прорывных решений в российско-грузинских отношениях. Может, это будет контакт с Ираном. Может, с Китаем или с Индией», — предположил Ордуханян.

Фото: Nicholas Muller/Keystone Press Agency / Global Look Press

Что характерно, гордый Тбилиси пока и правда не собирается отступать от своих решений. В эфире телканала Imedi вице-премьер, министр культуры и спорта Теа Цулукиани заверила: не дождутся. «Это очередная ошибка, которую к своему и нашему сожалению допускают США по отношению к стратегическим партнерам. Это не первая ошибка, наверное. Мы должны предполагать, что будут допущены и другие ошибки», — прокомментировала она решение Белого дома о санкциях. Вероятно, Грузия к таким ошибкам готовится. Другим «союзникам» — вернее, будем честны, вассалам «свободного мира» с Вашингтоном во главе — стоит перенять этот подход. Дело полезное.