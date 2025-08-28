28 августа 2025 18:23 США продадут Киеву ракеты ERAM на $900 млн: такой Трамп переговорщик и голубь мира? 0 0 0 Фото: Aaron Schwartz - Pool via CNP, U.S. Department of Defense / www.globallookpress.com Мир

Окружение Трампа не на шутку обеспокоилось из-за его неуправляемости. Большинство решений, по информации WSJ, американский президент принимает единолично, и повлиять на него могут лишь несколько человек. В свете этого инсайда газеты очень любопытным выглядит вопрос, как же так вышло, что администрация США одобрила продажу Украине 3350 крылатых ракет с увеличенной дальностью поражения (ERAM).

Крылатая ракета ERAM: главные характеристики Американская крылатая ракета воздушного базирования ERAM создавалась для высокоточных ударов увеличенной дальности. Причем акцент сделали на точности и скрытности, а не на скорости. Радиус ее поражения составляет до 450 километров. Это позволяет бить по целям в глубоком тылу с более безопасного расстояния. Помимо наземных целей, ERAM можно адаптировать для борьбы с кораблями и, возможно, угрозами с воздуха. О том, что администрация Трампа одобрила продажу Украине 3350 таких ракет, стало известно несколькими днями ранее. По словам источников The Wall Street Journal, пакет вооружения будет стоить 850 миллионов долларов и включит также «иные предметы», помимо ракет.

Для Киева с его хроническим безденежьем главным преимуществом этой ракеты является относительно низкая цена. ERAM гораздо дешевле более совершенных аналогов, в том числе JASSM-ER, хотя большую часть расходов за этот пакет помощи на себя взяли европейские спонсоры Киева.

Для Киева с его хроническим безденежьем главным преимуществом этой ракеты является относительно низкая цена. ERAM гораздо дешевле более совершенных аналогов, в том числе JASSM-ER, хотя большую часть расходов за этот пакет помощи на себя взяли европейские спонсоры Киева.

ERAM помогут ВСУ? Как это может помочь Украине — большой вопрос, потому что полное развертывание ERAM может занять месяцы и будет зависеть от объемов производства и подготовки пилотов ВСУ, констатирует старший редактор по национальной безопасности журнала The National Interest Брэндон Вайхерт.

Более того, количество полученных ВСУ F-16 также слишком мало, чтобы изменить ход событий. Да и передавали Украине устаревшие модели. Выделил эксперт и другие возможные проблемы: это и ограниченная подготовка пилотов, и уязвимость перед российской ПВО.

Фото: U.S. Department of Defense

«Пентагон подает внедрение ERAM на Украине как способ избежать риска для F-16 ВСУ, однако факт остается фактом: российские зенитные ракетные комплексы С-400 и истребители-перехватчики могут засекать пуски или уничтожать сами носители, ограничивая эффективность вылетов», — отрезал Вайхерт. Помимо этого, есть сложности с количеством и адаптацией ERAM. Кажется, что 3350 ракет — это много, но постоянная адаптация, в том числе переброска сил и укрепление позиций, а также обширная территория России, по словам эксперта, снижают их эффективность. Те же ATACMS, по оценке TNI, смогли обеспечить ВСУ лишь тактические победы, но не смогли остановить ВС РФ, которые продолжают боевые действия на истощение.

Россия владеет инициативой и развивает ее в том числе из-за обескровливания ВСУ, кадрового голода на передовой и экономической напряженности. Система ERAM не решит этих системных проблем. Она лишь слегка забинтует глубокую рану. Брэндон Вайхерт

Почему Трамп решил помогать Киеву Так или иначе, поставки нескольких тысяч ракет ВСУ вызывают вопросы в свете того, что Трамп, позиционирующий себя как «великого переговорщика», нацелен на мирный диалог. Издание Inosmi предположило, что республиканца берут в кольцо атлантисты, желая нейтрализовать и сорвать переговорный процесс.

Фото: U.S. Department of Defense

Вспомнили в связи с этим поездку в Киев на День независимости спецпосланника Трампа по Украине Кита Келлога и пастора Марка Бернса, являющегося духовным советником президента США. Оба получили из рук Зеленского награды «За заслуги». Параллельно вице-президент Джэй Ди Вэнс решил рассказать NBC News о возможных новых санкциях против Москвы, мол, они не сняты с рассмотрения, но Штаты намерены принимать решения по каждому конкретному пункту.

Более того, Вэнс предупредил, что Вашингтон вообще-то не собирается полностью отменять введенные раньше рестрикции. «Если мы почувствуем, что добиваемся прогресса, мы уменьшим это давление, что станет компромиссом в рамках переговоров», — уточнил он.

По прогнозу Вэнса, мирного урегулирования осталось ждать три-шесть месяцев. Отправлять своих военных на Украину США не собираются, как и вводить какие-то санкции в отношении Зеленского.

Однако, по мнению Вайхерта, никто Трампа ниоткуда не выдавит. Он сам прекрасно понимает, что, не имея нужных рычагов давления, добиться приемлемого разрешения конфликта у него не выйдет.

Фото: White House

И желание избежать ответственности за грядущее поражение на Украине побудило его продавать Киеву передовое американское оружие, хотя он сам и его ближайшее окружение прекрасно понимают, что ВСУ в любом случае не выиграть, убежден обозреватель TNI.

Трамп закатил спектакль с передачей слабеющим ВСУ все более современного оружия. Но Кремль, сам хорошо знакомый с переговорами во враждебной обстановке, прекрасно знает правила игры и, судя по всему, не боится. Брэндон Вайхерт

Специалист убежден, что решение по ERAM — помощь скорее символическая, чем переломная. Эти ракеты по уже обозначенным выше причинам не станут решающим фактором. «Это лишь продлит страдания Украины и рискует высветить бессилие Трампа и США, когда выяснится, что и эти поставки не повлияли на исход конфликта», — заключает TNI.