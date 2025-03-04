Сегодня 19:15 «Ждите гостей с севера»: США поставили Мексике ультиматум 0 0 0 Фото: Alexandra Minor/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Соединенные Штаты все активнее переключаются с украинского кризиса на внутренние проблемы. Для решения вопроса мексиканских картелей, благодаря которым потоком идут наркотики, Вашингтон готов пойти на радикальные меры и ставит Мексике ультиматум. Похоже, страна встала перед реальным вторжением американских войск. Так ли это?

Проблема наркокартелей Глава Пентагона Пит Хегсет в разговоре с высшим военным руководством Мексики призвал решить проблему с наркокартелями. В противном случае американцы могут как минимум начать наносить ракетные удары для уничтожения лабораторий по производству фентанила. По данным издания The Wall Street Journal, ссылающегося на информационные источники, Мексика теперь опасается, что речь может идти о полномасштабных военных действиях на ее территории. Телефонный разговор, о котором идет речь, состоялся 31 января. Это были первые подобные переговоры Хегсета с высшими военными чинами Мексики. Согласно утечкам, глава Минобороны США поставил мексиканским военным чиновникам ультиматум. Дескать, если они не разберутся со «сговором» между правительством и наркокартелями, последнее слово будет за американскими военными. Высшее руководство Мексики, присутствовавшее при созвоне, было «шокировано и возмущено». В эфире Fox News Хегсет заявил, что его послание мексиканским наркокартелям звучит так: «Мы ничего не упускаем из виду, ничего. Мы сделаем все возможное, чтобы защитить американскую родину, сохранить наш суверенитет и защитить американский народ».

Фото: Шеф Пентагона Пит Хегсет. CNP/AdMedia / www.globallookpress.com

Что происходит в Мексике сейчас Вступив в должность президента США, Дональд Трамп признал ряд мексиканских наркокартелей террористическим организациями. Это дает США право проводить против них военные операции, как ранее против террористов в Афганистане и Ираке. Очевидно, Соединенные Штаты серьезно возьмутся за наркотрафик и параллельно решат проблему миграции. Это, скорее, не война, а спецоперация. Наркоторговля представляет опасность для США, в том виде, в котором страну оставил Джо Байден, рассказал 360.ru участник СВО, публицист Танай Чолханов.

Трамп хочет изменить ситуацию, уничтожить нарколаборатории. Я уверен, внутри страны Трамп начнет войну с преступностью. Если вдуматься, наркокартели и есть террористические организации. Ведь от наркотиков массово гибнут люди всех возрастов, но в основном молодежь. Не думаю, что жесткие меры плохой выбор в этом случае. Расстрел на месте — вот что здесь приемлемо. Танай Чолханов

Напомним, отношения между Вашингтоном и Мехико стали напряженными после того, как Трамп пригрозил установить пошлины в размере 25% на мексиканские товары, если власти соседней страны не предпримут усилий по прекращению нелегальной эмиграции и не остановят трафик фентанила в США. Сразу после вступления в должность президента он объявил чрезвычайное положение на южной границе. Туда отправили войска.

Фото: Li Mengxin/XinHua / www.globallookpress.com

Кроме того, Трамп не раз предлагал нанести удары по мексиканским лабораториям, в которых изготавливают фентанил. По данным The Wall Street Journal, власти Мексики сейчас пытаются решить обе проблемы, о которых заявлял новый хозяин Белого дома. Они пытались избежать введения 25%-ных пошлин, но во вторник, 4 марта, их все же ввели. Переговоры не помогли. Видимо, Вашингтон не был в этом особо заинтересован.

Фото: Liu Jie/XinHua / www.globallookpress.com

Будет ли война США с Мексикой Заявление главы Пентагона — послание мексиканским властям, в первую очередь, президенту Клаудии Шейнбаум: или вы наводите у себя порядок дома своими силами, или ждите гостей с севера. Такое мнение в разговоре с 360.ru высказал политический аналитик Владимир Соловейчик. Он не считает, что между двумя государствами начнется война. «Более вероятно, что с молчаливого согласия властей Мексики армия США нанесет точечные удары по мексиканским нарколабораториям, узлам транспортировки и складам наркотиков. Возможна высадка спецподразделений для решения этих задач. Но вряд ли они останутся в Мексики после того, как будут удары по наркокартелям. На это власти Мексики не пойдут, да и Штатам это не особо надобно», — объяснил эксперт.

Фото: Президент Мексики Клаудия Шейнбаум. Francisco Canedo/XinHua / www.globallookpress.com

Член экспертного совета Общероссийского движения «Сильная Россия», политолог Марк Бернардини, выделил два момента в заявлениях Минобороны США, на которые стоит обратить внимание. Первый. Во всем мире громкие предвыборные заявления, как правило, не вполне соответствуют тому, что делается (и заявляется), когда человек приходит к власти. Считайте это демагогией, обманом избирателей, но, к сожалению, таковы факты. Однако с командой Трампа все не совсем так: такое впечатление, что они немного заигрались, забыли, что выборы закончились. Речь идет не только о Мексике, но и о Канаде и Гренландии. Второй момент, и тут показатель — недавняя перепалка с Зеленским: в типично американском духе. Чем языком молоть, на таком уровне надо бы сперва справки наводить. Не то окажется, что редкоземельных элементов в остатке Украины — не так уж много, а слово — не воробей. Так и с Мексикой: развязывать войну у себя на континенте? Может, не стоит? Во всяком случае, что точно подтверждается: Трамп хочет отвязаться от европейского балласта. Своих дел предостаточно, на самых границах Соединенных Штатов.