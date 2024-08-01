США назвали главным бенефициаром возможного обмена заключенными

Сообщения о крупном обмене заключенными между Россией, Белоруссией, США, Германией и Словенией второй день бурно обсуждают в социальных сетях, Telegram-каналах и СМИ. Официального подтверждения от властей ни одной из стран пока не поступило. Политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич в комментарии 360.ru заявил, что главным выгодоприобретателем сделки станет действующая администрация США, которая использует случившееся в рамках предвыборной борьбы. Потепления отношений со странами Запада эксперт не увидел.

Признаки обмена

О предстоящем обмене можно говорить только предположительно. Никакой официальной информации на эту тему нет. Но можно утверждать, что нечто масштабное в этом духе готовится. Много людей, находящихся в заключении, арестованных, прошедших судебные процедуры, получивших приговоры в разных странах, сейчас исчезли с радаров и куда-то перемещаются.

Объяснить такое совпадениями и случайностями невозможно. Очевидно, что их перемещают в какие-то места сбора, откуда потом может происходить обмен.

Опять же активность специальных самолетов вызывает вопросы. Немецкий борт летал из Германии в Объединенные Арабские Эмираты. Кого-то привез, высадил и тут же вернулся. Это как раз самолет, который власти ФРГ используют для перевозки очень специфических пассажиров.

Российский самолет такого же назначения, который также используется для транспортировки такого контингента, тоже прилетел в Калининград.

Вся эта совокупность видимых нам факторов говорит, что готовится что-то серьезное в смысле обмена заключенными. Но когда это произойдет, какой будет состав меняемых с обеих сторон, не сорвется ли это все в последний момент, как бывало в прошлом, заранее утверждать нельзя.