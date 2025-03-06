06 марта 2025 19:22 «Европа ведет себя к катастрофе». Сотрудничеству США и НАТО приходит конец? 0 0 0 Фото: Juliane Sonntag/Photothek Media Lab / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Кризис в отношениях Европы и США может привести к серьезным последствиям для Североатлантического альянса. Многие западные политики считают, что военный блок доживает последние дни. Если при первом сроке Дональда Трампа президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО находится в состоянии «смерти мозга», то сейчас он скорее похож на гниющий труп. Как бы там ни было на самом деле, проблемы существуют, и они серьезные.

НАТО не отвечает интересам США По информации Bloomberg, Европа активно готовится к полноценному распаду НАТО. Экс-главнокомандующий ВС Североатлантического альянса в Европе и отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис заявил, что сотрудничеству с Соединенными Штатами приходит конец. Мол, в последнее время администрация Белого дома все больше критикует альянс, причем делает это публично. Вице-президент Джей Ди Вэнс, например, заявил, что НАТО не отвечает интересам Вашингтона. Ситуация усугубляется действиями Штатов на международной арене. Европейцы жалуются, что американцы не поддержали резолюцию Евросоюза по Украине, а также отказались от предложенных Европой методов разрешения конфликта. Как результат, многие в Евросоюзе начали готовиться к разрыву отношений с США. Например, Франция и Великобритания уже открыто говорят о необходимости создать собственную европейскую армию. Более того, ЕС хочет отделиться от Америки во внешней политике.

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Противоречие идеологий После Второй Мировой войны благополучие Европы было скорее американским достижением. «План Маршалла» по восстановлению экономики ЕC, доступ европейских производителей на сильно регулируемый и крайне платежеспособный рынок США и переложение военных расходов на американский бюджет — важнейшие слагаемые экономического успеха Европы. Все это позволяло создать из западноевропейских стран своеобразную витрину в пику СССР и СЭВ, чтобы советская идеология была нейтрализована наглядным примером превосходства западной модели развития. После развала Союза Европа объективно потеряла прежнее значение для Вашингтона. Однако ресурсы, полученные после краха СССР освоением Восточной Европы и постсоветского пространства, позволяли продлить экономически благополучные годы и нивелировать противоречия. Сейчас ресурсы для сохранения прежнего порядка закончились.

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Одна часть западных элит видела выход в добивании России и сохранении прежнего уклада за ее счет. В разных частях Запада пытались при этом нанести ущерб и своим формальным союзникам. В США жаждали ослабить Европу, Великобритания отделилась от ЕС, чтобы спровоцировать столкновение Брюсселя с Москвой. Все это — лишь бы стать более привлекательными местами за счет и врагов, и якобы друзей. Речи о единой системе безопасности даже при формальном сохранении НАТО не шло бы. Об этом 360.ru рассказал военный эксперт, аналитик Сергей Простаков.

Однако приход Трампа к власти означает победу в США другой части элит. Мы видим, что они выдвигают проект опережающего развития, а не успеха за счет ухудшения жизни остальной части планеты. Часть американских расходов на военный бюджет и подрывную деятельность по всему миру планируется перенаправить в высокотехнологичные отрасли. Смысла в заботе о безопасности Европы новая администрация, похоже, вообще не видит. Сергей Простаков

Остающиеся же у власти европейские элиты, добавил Простаков, всерьез уповали на зеленую энергетику и регулирующую роль в правах меньшинств и миграционных потоках как ключ к лидерству в новом мире. Ставка оказалась пока проигрышной, а трампистская идеология выглядит прямой противоположностью прежней либеральной парадигме. В такой ситуации европейским странам вряд ли объективно выгодно еще и отрезать себя от российских ресурсов. Но долгие годы американского господства породили настоящую диктатуру в идеологии, которая сейчас пришла к резкой русофобии. Уходящая своими корнями далеко в историю, она к тому же остается чуть ли не единственным идеологическим обоснованием европейского единства. В этом смысле Европа уже постепенно превращается в своего рода огромную Украину, единственный смысл существования которой — противостояние с Россией. Пока такие идеи господствуют в Европе, они будут вести континент к катастрофе, а о настоящей безопасности можно будет надолго забыть.

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Грозит ли НАТО распад Тем не менее США вряд ли когда-либо выйдут из НАТО. Такое мнение в разговоре с 360.ru высказал политолог Дмитрий Родионов. — Почему? — Потому что НАТО — инструмент контроля над Европой, даже учитывая то, что Трамп намерен сосредоточить свою внешнюю политику в большей степени на Азиатско-Тихоокеанском регионе и Латинской Америке. Это абсолютно не значит, что США готовы отпустить полностью Европу в свободное плавание и добровольно отказываться от такого инструмента. Никто этого не сделает. Даже если какой-нибудь американский президент сойдет с ума и решит все-таки это сделать, его быстренько постигнет судьба Джона Кеннеди. — Североатлантический альянс — это еще и огромный оружейный рынок. — Да, поскольку члены НАТО обязаны покупать американское оружие. Отказываться от этого рынка — полнейшая глупость. Тем более что Трамп состоит в тесной взаимосвязи с оружейным лобби. Поэтому, конечно, он от НАТО не откажется.

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— А Европа? — Смотрите. Разговоры о необходимости создания европейской армии ходят уже лет 20, но пока мы не видим никаких практических результатов. На это просто нет денег. Европа привыкла ничего не делать и полагаться полностью на американский зонтик. Привыкла, что НАТО существует за счет США. В начале 90-х европейцы уничтожили свои склады боеприпасов, оружия, потому что думали, что все, холодной войне пришел конец, никакая опасность больше не грозит. Сейчас они, конечно, об этом жалеют. Особенно когда Трамп прямым текстом говорит, что на оборонные расходы придется по пять процентов ВВП отстегивать. И что Украину придется поддерживать тоже целиком за европейский счет. Трамп хочет отстраниться от украинского кризиса. Речь идет о том, что там будет по-прежнему американское оружие, но покупать его за свой счет будут европейцы для Украины. — Брюссель обещает предоставить Киеву 800 миллиардов евро. — Где они возьмут эти деньги? Только если очень сильно урезать социалку. На это европейцы вряд ли пойдут. Несмотря на то что в большинстве стран ЕС уже прошли выборы, это не значит, что можно до бесконечности издеваться над избирателями. Найти такую сумму им будет крайне сложно.

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— Если НАТО не распадается, значит, реорганизуется? — Безусловно. Будет пересборка. В британской прессе выходила статья о том, что Трамп может передать управление НАТО Лондону. Не исключено, что это правда. У президента США при этом останутся какие-то рычаги. — Сближение России и Америки будет? — Я бы не стал преувеличивать. Сейчас такой конфетно-букетный период, который может в любой момент закончиться. И все может ограничиться громкими заявлениями. Неизвестно еще, достигнем ли мы какой-либо договоренности по Украине.