США и Израиль готовы развязать новую войну. России сделала предостережение

Ситуация на Ближнем Востоке продолжает усугубляться: сирийский кризис провоцирует противостояние Турции и Израиля, боевые столкновения и бомбардировки авиацией не стихают ни в секторе Газа, ни в Ливане, ни в Йемене. Похоже, иранский вопрос не дает спокойно спать американской администрации. Вашингтон вместе израильтянами, судя по всему, готовится нанести массированные удары по Ирану. Это, конечно, еще сильнее подожжет обстановку в регионе.

Иран исчезнет к сентябрю Британская газета Daily Express сообщила, ссылаясь на источники в американской администрации, что в США планируют завершить военную операцию в Иране к осени, если Тегеран не достигнет соглашения и не начнет демонтаж своей ядерной программы. «Иран исчезнет к сентябрю», — заявил изданию источник Журналисты, кроме того, рассказали о чувстве «возрожденной уверенности» в Тель-Авиве. Отчасти это связано с президентом США Дональдом Трампом. Дескать, его администрация ясно дала понять, что, в отличие от времен Джо Байдена, для Израиля больше не существует «красных линий», которых он должен избегать в сдерживании иранских амбиций.

Фото: Daniel Torok/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

На этом фоне глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро вовсе объявил, что война с Ираном почти неизбежна, если в ближайшее время не будет заключена ядерная сделка. По некоторым данным, иранское военное командование рассматривает возможность нанести превентивный удар по совместной американо-британской базе на острове Чагос в Индийском океане. Это, по их мнению, станет явной попыткой удержать Трампа от начала военного нападения на Иран. В то же время журналисты американского сайта Axios написали, что Белый дом серьезно рассматривает возможность непрямых ядерных переговоров с Ираном. В Вашингтоне мнения разделились на тех, кто считает, что сделка возможна, и тех, кто выступает против ядерных объектов Ирана. Еще любопытное выдал The Sun. Мол, Россия предупредила, что война между ее союзником и Западом приведет к «необратимой катастрофе». Это предостережение прозвучало после того, как США и Израиль в попытке принудить Иран к заключению ядерной сделки нанесли очередную серию авиаударов по проиранским объектам на Ближнем Востоке.

Фото: Президент Ирана Масуд Пезешкиан / www.globallookpress.com

Критическая точка Ситуация подошла к критической точке кипения, как никогда. Такое мнение в разговоре с 360.ru высказал политолог Дмитрий Родионов. — С другой стороны, угрозы бомбардировок Ирана звучали от Трампа и в его первый срок. — И от Байдена они звучали, но, как мы видим, по сути, ничего не произошло. Все-таки американцы тоже не дураки. Прекрасно понимают, что добиться чего-либо они вряд ли смогут, даже если они будут там использовать противобункерные бомбы. В любом случае у Ирана очень хорошо развита система бункеров. Там они, кстати, прячут свои баллистические ракеты. Поэтому нанести какой-то мощный урон США не смогут, если только они там не начнут их закидывать.

Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

— Применение атомного оружия? — Это было бы странно. Ты наносишь ядерный удар против того, кого обвиняешь в разработке атомного оружия. Так или иначе, других вариантов действительно нанести Ирану какой-то катастрофический ущерб не вижу. И Иран в ответ способен нанести, может быть, не катастрофический ущерб, но достаточно серьезный. Как минимум может достать до базы в Сан-Диего. Я уж не говорю о том, что он запросто достанет до Тель-Авива. И вот Израилю Иран может устроить настоящий ад. Не думаю, что Трамп готов подставлять своего союзника. — Конфликт такого масштаба может перекрыть Ормузский пролив? — Да, это закупорит Персидский залив со всеми вытекающими. И цены на нефть полетят, это и мировой финансовый кризис, который сейчас на фоне введенных Трампом санкций и обвалом всех бирж нежелателен. В первую очередь для самих США. Это будет Рагнарек, причем даже не регионального, а мирового масштаба. Естественно, одним массированным ударом дело не ограничится. Это будет достаточно серьезная военная компания, даже если они не пойдут на наземную операцию, без которой 100%-ной победы не добьются. В администрации Трампа сейчас идут дискуссии на эту тему. Есть сторонники войны, есть более здравомыслящие люди.

Фото: «Басидж» — одно из пяти основных подразделений Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Sepahnews/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

— Но чья точка зрения возобладает? — Сказать достаточно сложно. Это будет испытание не только для США, но и для всего мира, которое грозит серьезными потрясениями и в политике, и в экономике. Сложно представить, что Трамп настолько самоуверен или его окружение, которое выступает за войну. Трудно сказать, готовы ли они рискнуть. Тем более в нынешних обстоятельствах. Эта война заберет у США все силы. — Им будет не до Украины? — Да, и не до Гренландии, не до Канады, вообще ни до чего. Для войны такого масштаба нужно поставить все. Это безумие, но Трамп достаточно безумен для того, чтобы совершать подобные поступки. Поэтому любой, кто скажет однозначно, будет война или нет, тыкнет пальцем в небо.

«Это и агрессия против России» Скорее всего, администрация США такого рода «утечками» и заявлениями организует массированное давление на Иран и его руководство, чтобы добиться своих целей, хотя бы и частично, и чтобы представить избирателям «сильного и успешного Трампа». «Тарифная война», развязанная новой администрацией по всему миру, — оружие обоюдоострое и может, вызвав аналогичные контрмеры со стороны стран Европы, Китая и Юго-Восточной Азии, нанести серьезный ущерб народному хозяйству самих США.

Фото: Дональд Трамп объявил о введении новой системы пошлин на импорт для 185 стран. CNP/AdMedia / www.globallookpress.com

Уже сейчас целый ряд экспертов и аналитиков пишут о «нулевом» росте экономики Штатов в первом квартале 2025 года, а в дальнейшем, по мере усиления «тарифной войны», обещают вовсе спад. В этой ситуации команде Трампа кровь из носу необходимы хоть какие-то значимые для избирателей успехи. В условиях, когда на Украине такого рода успехов быстро не получается никому продемонстрировать, когда быстро присоединить к США остров Гренландию не получается, остается иранское направление. Об этом 360.ru рассказал политический аналитик Владимир Соловейчик.

Но Иран не какая-нибудь Колумбия, президента которой у Трампа получилось нагнуть в считаные минуты. Военный и экономический потенциал Ирана несопоставим с колумбийским или датским, он иного порядка. К тому же Иран достаточно долго живет «под санкциями», его экономика к ним адаптирована, население привыкло, на массовые протесты там рассчитывать американским стратегам сейчас не приходится. Отсюда вытекают и разговоры о вооруженном нападении на Иран, вплоть до ударов по ядерным объектам. Другое дело, что Тегеран в состоянии на них ответить. Владимир Соловейчик

Что касается нас, то Россия и Иран не так давно заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Он, конечно, не предусматривает прямой военной помощи в случае нападения третьих стран, но союзнические отношения налицо. В этой ситуации военная авантюра Вашингтона и его сателлитов против Тегерана будет выглядеть как акт агрессии и против Москвы. Очевидно, России по дипломатическим каналам сделает все возможное, чтобы этого не допустить, поскольку военная операция США против Ирана взорвет весь Ближний Восток, где и так-то по сей день не прекращаются вооруженные конфликты разной степени интенсивности.