Суд не для всех. США и Европу ждет раскол из-за МУС
Политолог Солонников: Соединенные Штаты признают только свои законы
Стоило Международному уголовному суду задеть Израиль, как американцы начали обещать юристам персональные санкции. Такие угрозы от США раздаются не первый раз. Но единственное, к чему они могут привести, это ухудшение отношений с Европой.
США готовят санкции против МУС
Процедурный комитет американского конгресса одобрил законопроект о санкциях против сотрудников Международного уголовного суда (МУС). Им могут блокировать активы и сделки с недвижимостью в США, а также запретят выдачу виз. Документ ожидает одобрения в палате представителей и сенате.
Поводом для санкций стали ордера на арест израильского руководства: премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта. Прокурор МУС посчитал их причастными к убийствам, провоцированию голода среди гражданского населения сектора Газа и другим преступлениям против человечности.
В суде также потребовали арестовать военачальников палестинского движения ХАМАС: Мохаммеда Диаба Ибрагима Аль-Масри (Дейфа), Яхью Синвара, и Исмаила Ханию. Их обвинили в убийствах и изнасилованиях мирного населения, захвате заложников, жестоком обращении с людьми. Против этого США не возражали.
Интересно
История отношений США с МУС
После вторжения американской армии в Афганистан в 2002 году администрация Джорджа Буша — младшего, на тот момент руководившего Штатами, резко пересмотрела отношение к недавно созданному Международному уголовному суду. Ведь этот институт мог обвинить в преступлениях военных США.
Поэтому подписанный было в 1998 году договор об участии в Римском статуте американцы не стали ратифицировать и отозвали. Позже они подстраховались и заключили двусторонние соглашения с Израилем, Индией и другими государствами, чтобы те не сотрудничали с МУС против граждан США.
Однако МУС все-таки решил проверить причастность американских граждан к военным преступлениям в Афганистане. В ответ при 45-м президенте Соединенных Штатов Дональде Трампе суду пригрозили персональными санкциями против любого, кто будет замечен в расследовании.
Назревает раскол Америки и Европы
Вашингтон отказывается ставить любую международную организацию выше собственных законов, отметил в разговоре с 360.ru директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Зато требовать подчинения себе от других государств и институтов США не прочь.
Какой-то сенсационной новости в том, что США не признают решения МУС, нет. Но давление на его судий — интересный факт, с которым мы сейчас будем жить. Остается вопрос: насколько это будет дальше подхвачено европейскими странами? Или они будут игнорировать?
Дмитрий Солонников
Европейцы настаивают, что Международный уголовный суд — важнейший орган регулирования правовых отношений в мире, уточнил политолог. Штаты так не считают, поэтому намечается серьезный раскол.
«Для самих МУС и США их решения не привносят ничего нового. Возможно, американцам удастся надавить на некоторые европейские страны. Интереснее всего, как поведет себя Великобритания. Она не входит в ЕС и демонстрирует тесные партнерские отношения Соединенными Штатами», — подытожил Солонников.