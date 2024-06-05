Суд не для всех. США и Европу ждет раскол из-за МУС

Стоило Международному уголовному суду задеть Израиль, как американцы начали обещать юристам персональные санкции. Такие угрозы от США раздаются не первый раз. Но единственное, к чему они могут привести, это ухудшение отношений с Европой.

США готовят санкции против МУС

Процедурный комитет американского конгресса одобрил законопроект о санкциях против сотрудников Международного уголовного суда (МУС). Им могут блокировать активы и сделки с недвижимостью в США, а также запретят выдачу виз. Документ ожидает одобрения в палате представителей и сенате.

Поводом для санкций стали ордера на арест израильского руководства: премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта. Прокурор МУС посчитал их причастными к убийствам, провоцированию голода среди гражданского населения сектора Газа и другим преступлениям против человечности.

В суде также потребовали арестовать военачальников палестинского движения ХАМАС: Мохаммеда Диаба Ибрагима Аль-Масри (Дейфа), Яхью Синвара, и Исмаила Ханию. Их обвинили в убийствах и изнасилованиях мирного населения, захвате заложников, жестоком обращении с людьми. Против этого США не возражали.