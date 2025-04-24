«Среднюю Азию запалят, конечно». Чего нам ждать после ареста работницы Русского дома в Оше
Задержание работницы Русского дома Натальи Секериной в киргизском городе Оше вызвало шквал недовольства у россиян. Политику России на пространстве СНГ бурно обсуждают в Сети, критикуют. Звучат мнения и о том, что обстановка может в будущем накалиться сильнее и обернуться новыми конфликтами. Какой сценарий ждет нашу страну на самом деле, разобрался 360.ru.
«Благодарочка» из Киргизии
Военкор Дмитрий Стешин в Telegram-канале назвал арест Секериной «благодарочкой из Киргизии».
Накануне киргизам-нелегалам разрешили до 10 сентября узаконить пребывание в России, и в тот же день в городе Оше задержали россиянку по подозрению в вербовке наемников. За это преступление в стране грозит срок от семи до 15 лет.
«Среднюю Азию запалят, конечно, к этому готовились много лет. Все по Бжезинскому — множество управляемых конфликтов разной интенсивности в приграничье России», — написал он.
По мнению военкора, часть русскоязычных жителей Средней Азии могут превратить в пятую колонну — инструмент давления на Россию в случае конфликта.
Мобилизация всех антироссийских сил
Политолог Вадим Сипров в беседе с 360. ru назвал происходящее попытками ЕС скорректировать внешнеполитический курс стран Центральной Азии, в том числе Казахстана и Киргизии.
По мнению специалиста, геополитические противники России пытаются срочно мобилизовать все имеющиеся антироссийские силы, что касается и центральноазиатских республик.
Как не допустить конфликтов
По мнению политолога, независимого аналитика Сергея Станкевича, в случае с арестом Секериной нужно говорить об определенной инерции, связанной с тем, что в течение долгого времени в странах Центральной Азии вели скрытую работу по созданию сетей влияния.
«Масштабы этой многолетней политики просто поражают воображение, ведь, кроме одиозной USAID, были и многие другие. Понятно, что это все сразу не вскроется, а будет с годами себя проявлять», — заявил он.
Вместе с тем, продолжил Станкевич, ситуацию еще можно исправить. Важно создавать иные институты влияния — как на общественное мнение, так и на социализацию молодежи.
По поводу отдельных конфликтов — необходима оперативная дипломатическая реакция, отметил аналитик. Каждый инцидент нужно разбирать детально.
«Что касается Киргизии, то это тоже требует не демонстрации и митингов, а быстрой дипломатической реакции», — подчеркнул собеседник 360.ru.
Станкевич выразил надежду, что необходимые дипломатические шаги предпримут и все проблемы исчезнут так же быстро, как и возникли.