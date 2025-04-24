«Среднюю Азию запалят, конечно». Чего нам ждать после ареста работницы Русского дома в Оше

Задержание работницы Русского дома Натальи Секериной в киргизском городе Оше вызвало шквал недовольства у россиян. Политику России на пространстве СНГ бурно обсуждают в Сети, критикуют. Звучат мнения и о том, что обстановка может в будущем накалиться сильнее и обернуться новыми конфликтами. Какой сценарий ждет нашу страну на самом деле, разобрался 360.ru.

«Благодарочка» из Киргизии

Военкор Дмитрий Стешин в Telegram-канале назвал арест Секериной «благодарочкой из Киргизии».

Накануне киргизам-нелегалам разрешили до 10 сентября узаконить пребывание в России, и в тот же день в городе Оше задержали россиянку по подозрению в вербовке наемников. За это преступление в стране грозит срок от семи до 15 лет.

«Среднюю Азию запалят, конечно, к этому готовились много лет. Все по Бжезинскому — множество управляемых конфликтов разной интенсивности в приграничье России», — написал он.

По мнению военкора, часть русскоязычных жителей Средней Азии могут превратить в пятую колонну — инструмент давления на Россию в случае конфликта.

Мобилизация всех антироссийских сил

Политолог Вадим Сипров в беседе с 360. ru назвал происходящее попытками ЕС скорректировать внешнеполитический курс стран Центральной Азии, в том числе Казахстана и Киргизии.

По мнению специалиста, геополитические противники России пытаются срочно мобилизовать все имеющиеся антироссийские силы, что касается и центральноазиатских республик.