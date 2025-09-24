Спасибо деду Трампу за победу? Выступление президента США не оставило Киеву шансов на мир

Накануне вчерашней встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским американский госсекретарь Марко Рубио говорил, что Киеву следует согласиться на договоренности по урегулированию конфликта на Украине, имея в виду условия, в общих чертах согласованные на встрече лидеров России и США на Аляске.

Напомню, по данным западных информационных агентств, речь тогда шла о полном выводе ВСУ из ДНР и ЛНР с одновременным согласием России на то, что неосвобожденные части Запорожской и Херсонской областей, включая Запорожье и Херсон, останутся под контролем Киева. Однако уже после семиминутной беседы с президентом Украины Трамп выдал в своей любимой социальной сети Truth Social пост, начисто опровергающий прежнюю позицию Штатов и его собственную. Вот лишь пара цитат оттуда: «Украина при поддержке ЕС находится в положении, чтобы сражаться и вернуть всю свою территорию в прежних границах. Со временем, терпением и финансовой поддержкой Европы и, в частности, НАТО восстановление первоначальных границ, с которых началась эта война, вполне возможно. Почему бы и нет?»

Фото: IMAGO/William Volcov / www.globallookpress.com

«Украина сможет вернуть свою страну в прежнем виде и, кто знает, возможно, даже пойти дальше. Путин и Россия находятся в серьезных экономических трудностях, и сейчас настало время для действий Украины». «Невменяемый» — так назвала президента США британская газета Daily Mirror, после того как он посмел с трибуны ООН критиковать любимые нарративы глобалистов: климатическую повестку, «зеленую» энергетику, неконтролируемую миграцию и прочее.

Фото: Kay Nietfeld/dpa / www.globallookpress.com

Что ж, применительно к мнению Трампа по европейским делам эпитет, может, и спорный, но в целом достаточно точно отражает уникальную способность нынешнего хозяина Белого дома переобуваться в прыжке.

Не сказать, что я разочарован главой Белого дома — отнюдь. Я никогда не считал его искренним сторонником справедливого урегулирования конфликта на Украине.

Полагал неразумным идти ему на уступки в ситуации, когда в контексте взаимоотношений с Россией со стороны США мы слышим только заявления о намерениях исправить ошибки прошлой администрации, но ни одного реального шага навстречу. Даже с Белоруссией недавно восстановили прямое авиасообщение, а все попытки Москвы добиться от Вашингтона того же самого неизменно разбиваются горохом о стену. Снова подтверждена правота нашего Верховного главнокомандующего, когда он говорил накануне американских выборов 2024 года, что с Джо Байденом нам было бы проще работать.

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Разумеется, позиция американских демократов всегда отличалась последовательностью и предсказуемостью. Да, враждебной по отношению к нам, но понятной и легко просчитываемой. В конечном итоге с убежденным врагом проще договориться, чем с невменяемым (все-таки Daily Mirror права) любителем сделок. При этом я все же благодарен Трампу. Его разворот в сторону Киева обнуляет аляскинские предложения Москвы, а значит, по известной традиции, следующее будет для наших врагов хуже предыдущего. Теперь ни о каких уступках Запорожья и Херсона уже не будет и речи. Там, глядишь, можно будет помечтать и о российском триколоре над Одессой, Харьковом и, чем черт не шутит, Киевом.