«Золотой купол» США. SpaceX стала главным претендентом на создание ПРО Трампа

Компания SpaceX и два партнера Илона Маска стали лидерами в борьбе за разработку важной части противоракетной системы «Золотой купол» президента США Дональда Трампа. Последний назвал ракетные удары «самой катастрофической угрозой» для страны.

Подписка на систему

SpaceX и ее партнеры — главные претенденты на получение ключевого элементы системы ПРО Трампа.

«Ракетно-спутниковая компания Маска сотрудничает с производителем программного обеспечения Palantir PLTR. O и разработчиком беспилотных летательных аппаратов Anduril в рамках тендера на строительство ключевых частей Golden Dome, что вызвало значительный интерес со стороны растущей базы оборонных стартапов в технологическом секторе», — сообщило агентство Reuters.

Два источника издания отметили, что SpaceX предлагает американскому правительству «модель подписки» на систему.

«Несмотря на положительные сигналы, которые Пентагон направил группе SpaceX, некоторые источники подчеркнули, что процесс принятия решения о „Золотом куполе“ Трампа находится на ранней стадии. Его окончательная структура и то, кто будет работать над ним, могут кардинально измениться в ближайшие месяцы», — отметили авторы материала.