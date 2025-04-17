«Золотой купол» США. SpaceX стала главным претендентом на создание ПРО Трампа
Компания SpaceX и два партнера Илона Маска стали лидерами в борьбе за разработку важной части противоракетной системы «Золотой купол» президента США Дональда Трампа. Последний назвал ракетные удары «самой катастрофической угрозой» для страны.
Подписка на систему
SpaceX и ее партнеры — главные претенденты на получение ключевого элементы системы ПРО Трампа.
«Ракетно-спутниковая компания Маска сотрудничает с производителем программного обеспечения Palantir PLTR. O и разработчиком беспилотных летательных аппаратов Anduril в рамках тендера на строительство ключевых частей Golden Dome, что вызвало значительный интерес со стороны растущей базы оборонных стартапов в технологическом секторе», — сообщило агентство Reuters.
Два источника издания отметили, что SpaceX предлагает американскому правительству «модель подписки» на систему.
«Несмотря на положительные сигналы, которые Пентагон направил группе SpaceX, некоторые источники подчеркнули, что процесс принятия решения о „Золотом куполе“ Трампа находится на ранней стадии. Его окончательная структура и то, кто будет работать над ним, могут кардинально измениться в ближайшие месяцы», — отметили авторы материала.
В какую сумму обойдется «Золотой купол»
Масштабное обновление системы противоракетной обороны может обойтись Соединенным Штатам в сотни миллиардов долларов, сообщил NBC. Космическое командование ВС страны завершило подготовку предложений по модернизации системы.
Теперь их изучит министр обороны Питт Хегсет. Один из вариантов — бюджетный. Его можно реализовать быстро за 10 миллиардов долларов. Второй план оценили менее чем в 100 миллиардов. Самый затратный проект оценили в несколько сотен миллиардов долларов.
Разработка займет годы
Трамп подписал указ о разработке национальной системы ПРО в январе. Согласно документу, инициатива будет включать в себя развертывание средств перехвата в космическом пространстве.
Долгосрочные планы предусматривают создание космической сети, способной перехватывать ракеты сразу после запуска: флот из 200 боевых спутников, вооруженных лазерами, будет сбивать вражеские снаряды. Разработка такой технологии займет годы, при этом SpaceX не будет участвовать в вооружении спутников.