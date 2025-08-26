26 августа 2025 17:14 Ненадежная «Дружба». Как Зеленский превратил советский нефтепровод в инструмент шантажа 0 0 0 Фото: Attila Volgyi/XinHua / www.globallookpress.com Эксклюзив

Будапешт может прекратить поставки электричества на Украину, которые составляют до 40% ее импорта, но не хочет, чтобы украинские дети отвечали за поступки бывшего актера Владимира Зеленского. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто. По каким причинам ему вдруг вздумалось угрожать киевскому режиму? Увы, в свете событий, произошедших за последние четыре дня, такая реакция была абсолютно прогнозируемой, в каком-то смысле даже неизбежной.

Началось все в ночь на 22 августа, когда украинские дроны атаковали нефтеперекачивающую станцию в городе Унеча Брянской области. В результате налета, успехом которого не преминул похвастаться даже глава беспилотных войск Украины с позывным Мадьяр (вот ведь ирония), возник крупный пожар, и перекачка нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба», крупнейшим узлом которого и служит станция «Унеча», была остановлена. На время. Тем не менее это поставило под угрозу энергетическую безопасность Венгрии, получающей по «Дружбе» российское черное золото. «Ночью поступила новость о том, что нефтепровод „Дружба“ на российско-белорусской границе подвергся неоднократной атаке — в третий раз за короткий промежуток времени. Перевозка сырой нефти в Венгрию снова прекращена. Это очередная атака на энергетическую безопасность нашей страны. Очередная попытка втянуть нас в войну. Она не сработает!» — заявил тогда Сийярто.

В ответ украинский режим не придумал ничего лучше, как начать открыто угрожать Венгрии и даже шантажировать полным прекращением подачи нефти, если республика не станет сговорчивее в вопросе вступления Украины в ЕС. «Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией, а теперь существование „Дружбы“ зависит от Венгрии», — посмеиваясь от злорадства, произнес главарь киевского режима Владимир Зеленский во время своего выступления, посвященного Дню независимости Украины. Местный министр иностранных дел Андрей Сибига предложил Будапешту самостоятельно решать проблемы своей энергетической безопасности, а заодно посоветовал сменить поставщика, отказавшись от импорта нефти из России. «Диверсифицируйте поставки и станьте независимыми от России, как и остальная Европа», — заявил Сибига.

Подобной наглости Венгрия не стерпела. И сначала ее премьер-министр Виктор Орбан пообещал, что украинская попытка шантажа не останется без ответа. Затем уже глава МИД Сийярто напомнил Украине, где и у кого она покупает недостающую для своего полноценного функционирования электроэнергию. Кроме того, Орбан подчеркнул, что «шантаж, взрывы и угрозы» — не тот путь, который поможет киевскому режиму получить членство в ЕС, а заодно повторил свою твердую позицию вообще не допустить этого.

Еще один важный нюанс. Ударом украинцев по «Дружбе» был очень недоволен президент США Дональд Трамп, от решений которого во многом зависит судьба не только Зеленского и его режима, но и Украины в целом.

Впрочем, зарвавшихся террористов это, похоже, не останавливает. Вероятно, потому, что они понимают: в нынешних обстоятельствах Украина нужна Западу (включая США) как рычаг давления на Россию ничуть не меньше, чем Запад Украине. Вот Зеленский и куражится. Однако дело в том, что украинский режим можно сохранить и без Зеленского, скажем, поменяв Зе на За (лужного). Более того, решением этой задачи, судя по всему, прямо сейчас занимаются в Лондоне. Если жалобы в Белый дом от премьер-министра Венгрии, которого сам Трамп назвал «умным человеком», продолжатся, долго ухмыляться Зеленскому не придется.