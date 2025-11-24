«Социалистический» протест. Почему американцы голосуют за левый популизм
Пока президент США занят гонкой за признанием себя в качестве всемирного властелина — опять опубликовал у себя в соцсети картинку, на которой изображен эдаким античным богом-царем, призванным карать и миловать, — в самой Америке происходят процессы, которые иначе как антитрамповским бунтом не назовешь.
На днях в еще одном крупном американском мегаполисе прошли выборы градоначальника. Итогом стал полный разгром республиканцев. Их кандидат Рэйчел Сэвидж была вынуждена вообще снять собственную кандидатуру, осознавая мизерность своих шансов на победу или хотя бы достойное в них участие.
Но даже в этой ситуации большинство жителей отдали голоса не за бывшего мэра Брюса Харрелла, а за кандидатку от Демократической партии Кэти Уилсон, открыто признающую себя сторонницей социалистических идей. Вслед за выборами в Нью-Йорке, где победу одержал Зохран Мамдани, которого Трамп прямо называл марксистом, а тот в ответ сравнивал стиль правления президента США с фашистскими диктаторами, это уже второй крупный американский город, отдающий себя во власть левым популистам.
Голосование в Сиэтле было в этом смысле еще показательнее: стало прямым проявлением протеста, а никак не разумным выбором лучшего кандидата.
Судите сами: по данным местных СМИ, Кэти Уилсон, 43-летняя социалистка, признает, что до сих пор во многом полагается на финансовую помощь родителей — профессоров из Нью-Йорка. Они не только помогли бросившей колледж студентке-недоучке закрыть все долги за учебу, но и сейчас оплачивают детский сад и услуги по уходу за ребенком для своей внучки.
Не стоит думать, что Уилсон — несчастная мать-одиночка, вынужденная сводить концы с концами, работая на трех работах. Отнюдь, она вот уже 20 лет счастливо замужем и вместе с супругом занимается общественной работой — Уилсон соучредитель и исполнительный директор организации Transit Riders Union, которая занята улучшением общественного транспорта и прав работников. Проще говоря, «активистка».
Это что касается характеристик личности. Если же посмотреть на ее программу, наполненную традиционными для левых американских популистов благоглупостями вроде «создания муниципальных продуктовых магазинов и повышения налогов для богатых», то и в этом случае нет ни тени сомнения в том, что мы имеем дело не с серьезным политиком, а с инфантилом, не сумевшим разобраться даже с собственной жизнью. Но решившим, что способен разрулить 800 тысяч чужих.
Но главный пункт предвыборной программы Уилсон, за который, судя по всему, и проголосовали жители Сиэтла, — обещание «защитить город от Трампа». Его популярность в Соединенных Штатах все дальше уходит от высоких показателей годичной давности.
Все это лишний раз доказывает, что Дональду Трампу было бы неплохо разобраться с проблемами самой Америки, нарастающий вал которых грозит смести республиканцев сначала в конгрессе, а затем и на президентских выборах 2028 года. Но похоже, нынешний хозяин Белого дома мало чем отличается от своих оппонентов и так же склонен скорее строить воздушные замки вместо того, чтобы заниматься конкретной работой.