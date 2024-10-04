Россия приостанавливает ввоз на свою территорию зерна и продуктов его переработки из Казахстана. По официальной версии, причина такого решения — забота о фитосанитарной безопасности. Некоторое время тому назад Россельхознадзор обратился в Минсельхоз Казахстана с просьбой приостановить выдачу фитосанитарных сертификатов для экспорта зерна, продуктов его переработки, а также томатов, перца и семян подсолнечника.

Важно подчеркнуть, что еще раньше руководство Казахстана запретило ввоз на территорию республики российской пшеницы до 1 января 2025 года. Как заявили некоторые эксперты, перерастания обычных разногласий в самую настоящую торговую войну можно было бы избежать, если бы Астана прислушалась к обеспокоенности Москвы и вовремя приостановила выдачу означенных документов.

Но этого, увы, не произошло. В результате импортеры казахстанского зерна из Турции и Европы уже столкнулись с трудностями транзита через территорию России, а сами казахстанские производители назвали эти ограничения ответом Москвы на действия руководства Республики Казахстан (РК).

Что ж, в прозорливости им не откажешь. Впрочем, в этом случае причины и следствия находятся на поверхности и известны каждому, кто хотя бы раз в день пролистывает ленту новостей. Сколько мы уже встречали за последнее время сообщений о все новых и новых ограничениях, водимых РК против предприятий и граждан России под давлением западных стран?