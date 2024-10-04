Между рыбкой и косточкой. К чему привела сомнительная многополярность Казахстана?
Публицист Белов: соглашение Казахстана с USAID довело ситуацию до края
Россия приостанавливает ввоз на свою территорию зерна и продуктов его переработки из Казахстана. По официальной версии, причина такого решения — забота о фитосанитарной безопасности. Некоторое время тому назад Россельхознадзор обратился в Минсельхоз Казахстана с просьбой приостановить выдачу фитосанитарных сертификатов для экспорта зерна, продуктов его переработки, а также томатов, перца и семян подсолнечника.
Важно подчеркнуть, что еще раньше руководство Казахстана запретило ввоз на территорию республики российской пшеницы до 1 января 2025 года. Как заявили некоторые эксперты, перерастания обычных разногласий в самую настоящую торговую войну можно было бы избежать, если бы Астана прислушалась к обеспокоенности Москвы и вовремя приостановила выдачу означенных документов.
Но этого, увы, не произошло. В результате импортеры казахстанского зерна из Турции и Европы уже столкнулись с трудностями транзита через территорию России, а сами казахстанские производители назвали эти ограничения ответом Москвы на действия руководства Республики Казахстан (РК).
Что ж, в прозорливости им не откажешь. Впрочем, в этом случае причины и следствия находятся на поверхности и известны каждому, кто хотя бы раз в день пролистывает ленту новостей. Сколько мы уже встречали за последнее время сообщений о все новых и новых ограничениях, водимых РК против предприятий и граждан России под давлением западных стран?
Вот только до поры до времени Россия предпочитала на это не реагировать. Мы, если говорить с точки зрения нашей дипломатии, вообще не склонны выносить сор из избы и привыкли вполне себе политически мотивированные решения прятать под вуалью заботы о санитарной безопасности. Полагаю, историю воды «Боржоми» и грузинских вин, которые несколько лет тому назад, по мнению Роспотребнадзора, внезапно стали страшно опасны для здоровья россиян, а потом так же внезапно перестали таковыми быть, помнят все.
Не мне, разумеется, давать советы нашему МИД — дипломатия штука тонкая, — но в силу как раз ее тонкости действовать столь легко читаемыми методами, доводя сначала своим долгим молчанием ситуацию до края, все же неправильно.
А «край», видимо, наступил после того, как Казахстан подписал соглашение с американским агентством по международному развитию USAID (де-факто контролируется Госдепом США), согласно которому на таможенных постах РК установили американские компьютерные серверы, отслеживающие проходящие через границу товары.
Официально все это необходимо для борьбы с легализацией преступных доходов, избеганием уплаты таможенных платежей, торговлей наркотиками, людьми и транснациональными преступными группами. Но на деле (и этого, похоже, никто не скрывает) американские терминалы — средство контроля за соблюдением Казахстаном антироссийских санкций.
Такое положение дел, конечно, не могло обрадовать Москву, для которой «параллельный» импорт давно стал неотъемлемой частью стратегически важных инструментов противостояния Западу. И Казахстану в формате запрета на транзит сельхозпродукции (очень важной статьи казахстанского экспорта) предложили наконец определиться, что для него важнее. Тем самым еще раз была доказана истинность поговорки о том, что полакомиться рыбкой, не подавившись косточкой, весьма затруднительно.
Что в итоге выберет официальная Астана — скоро узнаем. Но мне почему-то кажется, что ей куда безопаснее будет перейти на более бескостный режим питания.