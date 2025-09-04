Сегодня 13:49 Сокровище Си Цзиньпина: кем стала любимая дочь лидера КНР и при чем тут Коля Лукашенко 0 0 0 Фото: РИА «Новости»/Maksim Konstantinov/Global Look Press/Panoramic/Keystone Press Agency Мир

США

Китай

Си Цзиньпин

Дочь председателя КНР Си Цзиньпина, как и дети многих китайских высокопоставленных чиновников, получила высшее образование за границе — стала студенткой Гарварда. Чему Си Минцзэ научилась в США, как президент Белоруссии Александр Лукашенко сватал ее за своего сына и что еще известно о дочери лидера КНР — в материале 360.ru.

Единственная дочь Си Цзиньпина и Пэн Лиюань У Си Цзиньпина и его жены, певицы Пэн Лиюань только одна дочь — любая информация о ней настолько засекречена, что практически невозможно сказать, где она находится. По данным из открытых источников, Си Минцзэ родилась 25 июня 1992 года в больнице Фучжоу. С 2006 по 2008 год она изучала французский язык в Hangzhou Foreign Language School. В 2010-м поступила в Гарвардский университет в США после года обучения на бакалавриате в Чжэцзянском университете. В американском вузе дочь китайского лидера обучалась под псевдонимом и вела себя сдержанно. Она окончила Гарвард в 2014 году со степенью бакалавра искусств в области психологии и вернулась в Пекин.

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Слив секретных данных В 2019 году в Китае арестовали мужчину по имени Ню Тэнъюй. Его заподозрили в сливе фотографий удостоверения личности Си Минцзе на популярный сайт в Сети. Радио «Свободная Азия» сообщило, что 30 декабря 2020 года Народный суд района Маонань приговорил мужчину к 14 годам тюрьмы и штрафу в размере 130 тысяч юаней за «затевание ссор и создание беспорядков», «подстрекательство к подрыву государственной власти» и «посягательство на личную информацию». По данным The New Yorker, во время учебы в США Си Минцзе жила в Адамс Хаус — общежитии, которое в свое время стало домом для Франклина Рузвельта и Генри Киссинджера. Дочь председателя КНР вернулась на родину в возрасте 22 лет. Вместе с родителями она посещала сельскохозяйственный регион Яньань, куда Си Цзиньпин попал еще подростком во времена «культурной революции». По его собственным словам, там он сформировался как личность. Си много путешествовал, но не жил длительное время за границей, в отличие от своих предшественников. Когда народ узнал, что его дочь училась в США, многие задались вопросом, что она рассказала отцу о жизни в далекой стране и как этот период повлиял на ее мировоззрение.

Фото: Roman Naumov/URA.RU / www.globallookpress.com

Вопреки расхожему мнению о «впитывании демократии» в США, многие пропагандирующие национализм китайские книги написали именно те, кто вернулся из-за границы, заявил Чэн Ли из Brookings Institution. О том, какие темы поднимала Си Минцзе на семейных застольях, станет известно, если она когда-либо будет более популярной личностью. Другие проживающие за границей китайцы помогли понять, что «впитывание демократии» — не самая простая вещь. В Journal of Studies in International Education в 2015 году вышла статья под названием «Патриотизм за границей» — материал состоял из ответов китайских студентов и преподавателей, которые предпочли остаться за рубежом. «В Китае люди часто жалуются. Но, живя в Америке, я хочу видеть Китай с положительной стороны. Это вопрос гордости, знаете ли; я хочу гордиться тем, что я китаянка», — рассказывала одна из опрошенных.

Фото: Wiktor Dabkowski / www.globallookpress.com

Лукашенко сватал Си Минцзе за своего сына? После визита Лукашенко в Пекин в 2025 году в Сети расползлись слухи о том, что глава Белоруссии хочет породниться с лидером КНР. Он взял с собой на обед в резиденцию в Чжуннаньхае сына Николая, а Си Цзиньпин прибыл с супругой и дочерью. Решение политиков появиться на встрече с наследниками вызвало предположение, что в будущем они могут заключить первый за долгое время «династийный брак». «На рабочей встрече товарищ Си Цзиньпин сказал фразу, я просто ее повторю: „Мой друг, у нас с тобой особое отношение, поэтому и обед у нас сегодня будет семейным. И впервые в истории на этом обеде вот в таком ключе, с иностранным лидером, будет присутствовать моя дочь“», — рассказал вице-премьер Николай Снопков. Лукашенко-младший учился в Пекине и хорошо знает китайский язык. Он часто появляется на публике и периодически посещает официальные мероприятия с отцом.

Фото: РИА «Новости»

Секреты семейного счастья Си Цзиньпина Глава КНР очень дорожит своей женой и дочерью. «У меня очень счастливая семья. И у меня, и у жены собственные карьеры, но мы строим семью вместе», — рассказывал Си. Он познакомился с Пэн Лиюань в 1986 году, пара поженилась в 1987-м без пышного торжества.«Быть чистым перед обществом и приносить ему пользу» — этот девиз отражает ожидания родителей от единственной дочери. В кабинете Си много фотографий жены. Китайский лидер напоминал, что сегодня общество быстро меняется и людям приходится неустанно трудиться для выживания. Но в этой суете нельзя забывать о настоящих чувствах. «Нельзя позволять большим расстояниям и ежедневной рутине разделять вас», — советовал Си Цзиньпин.