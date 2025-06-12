Согласие действием. Понял ли Вучич, что поддержал Зеленского, а не Украину?

«Что и кого я предал?.. Россию? Чем?» — недоуменно переспрашивал сербский президент, отвечая на вопрос журналистки-соотечественницы о предательском характере его визита в Киев, на саммит Юго-Восточной Европы и Украины. «Так я уже в четвертый раз на саммите… И опять я единственный, кто не принял декларацию», — продолжил оправдываться Александр Вучич.

В отличие от сербских СМИ, не стану обвинять Вучича в предательстве. Предать можно Родину, любимую, друга. А что из вышеперечисленного для него Россия? Полагаю, ни первое, ни второе, даже ни третье.

Нет, о дружбе между нашими народами Вучич говорит постоянно, и это чистая правда — но между народами. Что до руководства Сербии, то здесь, как когда-то любили говорить, не все так однозначно.

Впрочем, по большому счету даже дискуссию на эту тему я не считаю нужным открывать.

Гораздо интереснее другое. Хотелось бы знать, понимает ли Вучич, что просто фактом своего визита в Киев и присутствием на вышеозначенном саммите он, по сути, выражает согласие с действиями режима Зеленского?