Согласие действием. Понял ли Вучич, что поддержал Зеленского, а не Украину?
Публицист Белов: Вучич выдал индульгенцию Зеленскому на продолжение бойни
«Что и кого я предал?.. Россию? Чем?» — недоуменно переспрашивал сербский президент, отвечая на вопрос журналистки-соотечественницы о предательском характере его визита в Киев, на саммит Юго-Восточной Европы и Украины. «Так я уже в четвертый раз на саммите… И опять я единственный, кто не принял декларацию», — продолжил оправдываться Александр Вучич.
В отличие от сербских СМИ, не стану обвинять Вучича в предательстве. Предать можно Родину, любимую, друга. А что из вышеперечисленного для него Россия? Полагаю, ни первое, ни второе, даже ни третье.
Нет, о дружбе между нашими народами Вучич говорит постоянно, и это чистая правда — но между народами. Что до руководства Сербии, то здесь, как когда-то любили говорить, не все так однозначно.
Впрочем, по большому счету даже дискуссию на эту тему я не считаю нужным открывать.
Гораздо интереснее другое. Хотелось бы знать, понимает ли Вучич, что просто фактом своего визита в Киев и присутствием на вышеозначенном саммите он, по сути, выражает согласие с действиями режима Зеленского?
Более того, это его согласие сродни одобрению, и никакого отношения к поддержке украинского народа оно не имеет. Напротив, это максимально антиукраинский шаг со стороны Вучича.
В юриспруденции есть такое понятие «конклюдентное согласие», то есть выраженное действием, посредством соответствующего поведения или жестов. Кроме того, в определенных случаях конклюдентными действиями закон признает даже молчание (отсутствие какого-либо ответа или какого-либо действия), которое на самом деле бездействие.
Сидя в конференц-зале почти вплотную к Зеленскому (ближе располагался только лидер Черногории Яков Милатович, заявивший, что его страна остается «хирургически сосредоточенной» на способствовании вступлению Украины в Евросоюз), Вучич даже не поморщился, когда киевский узурпатор рассказывал, что цель России — уничтожение мирного населения Украины.
«Мы здесь, в Одессе. <…> Российские военные планы направлены на этот регион, а затем на границы с Молдовой и Румынией. Разумеется, сейчас нам нужна защита. Но еще больше нам нужны долгосрочные гарантии, что это никогда не повторится», — заявил Зеленский.
В ответ на очередной выброс украинской пропаганды президент Сербии предложил услуги своей страны по восстановлению одного-двух украинских городов. Видимо, тех самых, которые «сознательно» и «планомерно уничтожает» армия России.
«Думаю, это было бы очень понятно, заметно для украинского народа, чтобы он мог получить четкую поддержку. Надеюсь, мы можем сделать хоть немножко больший вклад для украинского народа без большой помпезности. Думаю, ваши люди этого стоят», — подчеркнул Вучич.
Вот только, если бы он действительно хотел помочь украинскому народу, то прежде всего не стал бы поставлять оружие и боеприпасы киевскому режиму, первой жертвой которого и стал тот самый украинский народ. Не стал бы ездить в гости к узурпатору Зеленскому, который оплачивает свое нелегитимное пребывание у власти кровью украинцев. Не стал бы молчаливо выслушивать пропагандистский бред бывшего комика, суть которого сводится к одному: бойня, а вместе с ней и страдания граждан Украины, продолжится.
Но Вучич все это сделал. И тем самым де-факто и де-юре выдал индульгенцию Зеленскому на продолжение его людоедской политики.
Понимает ли это сербский президент? Боюсь, что да…