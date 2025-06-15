15 июня 2025 13:42 «Соединенные Штаты России?» Пентагон шокировал американцев поздравлением с российскими триколорами 0 0 0 Фото: Соцсети Мир

США

Пентагон

Соцсети

Россия

Пентагон поздравил американцев с Днем флага Соединенных Штатов и шокировал американцев — на изображении к посту красуются два российских триколора. Среди пользователей разразилась дискуссия о том, чей на самом деле флаг чествуют сегодня в США.

Оборонное ведомство опубликовало в социальной сети Х картинку, большую часть которой занимает надпись «День флага», выполненная крупным белым шрифтом. Справа находится флаг США, а в центре можно увидеть три золотые звезды, по бокам — бело-сине-красные триколоры. Еще ниже — эмблема Пентагона. В поздравлении американцев призвали чтить флаг страны и изображенные на нем звезды и полосы, «объединяющие всех». «С Днем флага! <…> Давайте праздновать свободу, мужество и стойкость, которые делают нашу страну великой», — написали авторы поста.

Фото: Соцсети

Реакция пользователей Американские пользователи в шоке, под постом разразилась дискуссия. «Соединенные Штаты России?»; «Никогда Штирлиц не был так близок к провалу»; «Жалуются на мексиканский флаг, но размахивают российскими флагами. Окей»;

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«Возможно, это был творческий подход американского патриота из Министерства обороны, который пытается предупредить нас о российском влиянии во время пребывания Хегсета у власти»; «Смелый выбор — разместить дизайн, который выглядит точь-в-точь как российский флаг, в День флага. Действительно вдохновляет»; «Так сегодня день российского флага, да?»;

США — официально область России? Что у нас происходит?

«Верные маленькие кремлевские собачки»; «Это Пит Хегсет, он работает в СВР. Они отодвинули американский флаг в сторону, чтобы поставить два российских флага спереди и по центру. Это означает, что Пентагон захвачен Россией. У Хегсета куча связей с Россией, включая Илона Маска»; «Вы шутите, да? Это не может быть всерьез»; «Почему только флаг? Используй и российский герб»; «„MRGA — сделаем Россию снова великой!“ Кажется, это четкий сигнал от всех американских департаментов. Поздравляю, дорогие американские товарищи, вы наконец-то загнали США под русские сапоги. До свидания, товарищи»;

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«Неужели у дизайнера не было проблем с головой, когда он делал эту картинку?»; «Это крик о помощи, что вы стали заложником России? Если да, разместите еще два российских флага»; «Увольте графического дизайнера за то, что он поместил российский флаг на это изображение. Это было сделано намеренно»; «Трампу приказали вывесить флаг своих хозяев»;

Это вам, американцы, за то, что вы плохо молились. Теперь ваша страна — часть Российской Империи.

В стороне не остались и украинские пользователи. «Импотенты! Ваше величие только в голливудских фильмах, а в реале можете воевать только с типами в шлепках! И то, еще тягла брали от них. Позорище», — написал один из них.

Фото: Соцсети 1/2 Фото: Соцсети 2/2

Некоторые американцы напомнили, что США и Россия вместе выиграли Вторую мировую войну, другие поблагодарили Пентагон за честность. «США и Россия вместе выиграли Вторую мировую войну, сражаясь бок о бок против нацистского режима в Европе! Европа снова повторяет ошибки истории»; «Похоже, вы наконец-то решили показать свое истинное лицо. Смелый шаг, но спасибо за честность!»; «Красный, белый и синий. Именно в таком порядке».