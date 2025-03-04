На вес золота. Насколько в России подорожает кофе?
Экономист Долгова: цена на кофе в России поднимется к концу года на 20-35%
Цены на кофе существенно вырастут уже к концу 2025 года. Это будет связано со многими факторами, в том числе с изменением климата и политической ситуацией в мире. Подробности — в материале 360.ru.
Цены на кофе взлетели после засухи и проливных дождей
«Если говорить о цифрах, я бы говорила о возможности подорожания на 20-35%», — заявила в беседе с 360.ru доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Мария Долгова.
Экономист объяснила, что кофе в Россию поставляют из-за рубежа — в основном, из Вьетнама и Бразилии. Из-за засухи и обильных дождей в этих регионах урожай оказался ниже, чем обычно.
«Прошлый год отличался крайне неблагоприятными погодными условиями для данной культуры. То есть сильные засухи, во Вьетнаме они потом сменились дождями, соответственно, урожай более низкий, чем обычно», — напомнила Долгова.
Специалист обратила внимание, что кофе завоевал в мире большую популярность, и она с каждым годом увеличивается еще больше. Это тоже приводит к подорожанию кофейных зерен.
«Спрос на кофе во всем мире в последние годы постоянно растет. Получается, что предложение не успевает за спросом, и это влияет на динамику и рост цен во всем мире», — добавила она.
Удар по кошельку кофеманов нанесли пошлины и запреты
Эксперт обратила внимание и на сложности с импортом, а также на подорожание топлива, из-за чего стоимость транспортировки кофе тоже растет.
«На мировой рынок влияют и политические условия, то есть то, как цены на кофе, объемы ввоза кое-регулируют те или иные страны. Администрация [президента США Дональда] Трампа ввела новые пошлины на кофе, который ввозится из Мексики, Евросоюз с прошлого года вводит запреты на продукцию, которая связана с вырубкой лесов», — объяснила она.
Экономические ограничения такого рода усложняют поставки и влияют на рынок, и биржевые цены реагируют на спрос и на возможности закупок товаров из той или иной страны, отметила экономист.
«Пока ожидать снижения цен на кофе ни в коем случае не приходится», — подытожила Долгова.
Она добавила, что на изменение климата производители кофе никак повлиять не могут. По ее словам, компаниям-производителям следует изучить вопросы, связанные с выращиванием деревьев, а также с улучшением условий хранения кофе после сборки.