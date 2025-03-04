На вес золота. Насколько в России подорожает кофе?

Экономист Долгова: цена на кофе в России поднимется к концу года на 20-35%

Цены на кофе существенно вырастут уже к концу 2025 года. Это будет связано со многими факторами, в том числе с изменением климата и политической ситуацией в мире. Подробности — в материале 360.ru.

Цены на кофе взлетели после засухи и проливных дождей

«Если говорить о цифрах, я бы говорила о возможности подорожания на 20-35%», — заявила в беседе с 360.ru доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Мария Долгова.

Экономист объяснила, что кофе в Россию поставляют из-за рубежа — в основном, из Вьетнама и Бразилии. Из-за засухи и обильных дождей в этих регионах урожай оказался ниже, чем обычно.

«Прошлый год отличался крайне неблагоприятными погодными условиями для данной культуры. То есть сильные засухи, во Вьетнаме они потом сменились дождями, соответственно, урожай более низкий, чем обычно», — напомнила Долгова.

Специалист обратила внимание, что кофе завоевал в мире большую популярность, и она с каждым годом увеличивается еще больше. Это тоже приводит к подорожанию кофейных зерен.

«Спрос на кофе во всем мире в последние годы постоянно растет. Получается, что предложение не успевает за спросом, и это влияет на динамику и рост цен во всем мире», — добавила она.