Сегодня 14:34 СНГ-токсики. Президенту Казахстана некомфортно среди коллег? Публицист Белов: Токаев жалуется, как зумер на приеме у психолога 0 0 0 Фото: Alexander Kazakov/Kremlin Pool / Global Look Press Эксклюзив

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Вчера я писал о том, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не приехал в Москву на празднование дня рождения Владимира Путина — сказался очень занятым. Затем стало известно, что, выступая 8 октября на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе, которое он все-таки почтил своим присутствием, казахский лидер посетовал на токсичную атмосферу, царящую внутри содружества.

«Мы должны беречь наше содружество и в этих целях принимать самые эффективные меры для укрепления взаимного доверия, воздерживаться от публичных критических выпадов на уровне глав государств, проявлять сдержанность и благоразумие», — процитировала Токаева его пресс-служба. Ну, ни дать ни взять зумер на приеме у психолога жалуется на абьюзивные отношения в коллективе. Того и гляди начнет вещать о выгорании и непроработанных детских комплексах. Вот вы, возможно, и слов-то таких не знаете и почти ничего из написанного строчкой выше не поняли, а это, между прочим, модная тема. Нынче вообще, куда ни глянь, сплошь уставшие и душевнобольные люди: того в детстве недолюбили, этого на работе не ценят, той муж не уделяет внимания, этому жена борщ недосолила и так далее.

Со всеми этими страшно серьезными проблемами они чуть что, сразу бегут к психологу — только он, дорогой (во всех смыслах), их выслушает и поможет. Правда, если покопаться чуть глубже, становится понятно: первого родители заставляли делать уроки, второго начальник еле терпит, хотя давно пора бы уволить за безделье, третьей муж 16-й айфон не купил, и теперь она, «как дура», ходит с 15-м, а четвертый привык, что за него все мама в детстве делала, и превратился в бытового инвалида, не способного себе даже пельменей сварить. Это я все, собственно, к чему? Да к тому, что прежде, чем бежать жаловаться на коллег, которые не так на тебя посмотрели или не то тебе или о тебе сказали, может, стоит повнимательнее приглядеться к собственным поступкам?

«Беречь содружество» говорите? А как насчет санкций, вводимых Казахстаном против российских предприятий в рамках санкционной войны, объявленной Западом? Как с языковыми патрулями в Казахстане, деятельность которых активно поощряется властями республики? Что насчет закрытия русских школ, отмены преподавания на русском языке, массового переименования исторических русских топонимов на новые казахские и вытеснения русского языка из общественной жизни Казахстана?

Или что нам расскажет наш друг и союзник по ОДКБ, чью, извините, шкуру русские десантники спасли в январе 2022 года, по поводу шашней, которые казахские военные крутят с НАТО? Тем самым НАТО, который сейчас воюет с Россией руками украинцев?

Фото: Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Michael Kappeler/dpa / Global Look Press

Каким таким опытом казахи с ними обмениваются? Не подскажете? Если все эти малоприятные вопросы обижают президента Казахстана, ну что ж, он может назвать меня токсиком и абьюзером, я стерплю. Но хотелось бы заметить, что русское слово «содружество» происходит от слова «дружба». Не знаю, как там принято в Казахстане, а у нас в России друзья говорят друг другу правду и не прячут фигу в кармане, не забывая при этом заискивающе улыбаться.