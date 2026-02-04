Сегодня 18:19 Снежный ад. Как стихия превратила города Японии в ледяные кладбища Очевидцы рассказали о смертельном снегопаде в Японии 0 0 0 Эксклюзив

Японию накрыла снежная буря, эпицентр непогоды пришелся на северные и северо-западные регионы. Разбушевавшаяся стихия спровоцировала транспортный коллапс, среди населения есть жертвы и пострадавшие. Подробности — в материале 360.ru.

Снегопад в Японии в феврале 2026 Снегопад обрушился на Японию с 20 января. В городе Аомори зафиксировали 175 сантиметров снега, что вдвое больше среднестатистического показателя. В понедельник там выпало 183 сантиметра снега, а объем влаги превзошел рекорд 1986 года — тогда зафиксировали 181 сантиметр. В префектурах Ниигата, Акита и Хоккайдо сугробы выросли до 135 сантиметров.

Жертвы и пострадавшие Жертвами непогоды в Японии стали 35 человек, сообщило агентство Associated Press. В префектуре Ниигата погибли 12 человек, в том числе 50-летний мужчина, которого нашли на крыше его дома без сознания. Еще один японец умер в 70 лет после падения с крыши. «Погибшие в основном те, кто попал под снег и сосульки, падающие с крыш, или упал при очистке снега с кровли. Там, как правило, пенсионеры и пожилые. Сейчас установилась мартовская погода, все будет активно таять, пять-семь градусов Цельсия. Во многих местах очень скользко», — рассказал 360.ru очевидец. Он добавил, что непогода спровоцировала транспортный коллапс.

В Саппоро снега действительно очень много. Общественный транспорт ходит с большими задержками (кроме метро), многие поезда дальнего следования отменены. Очевидец

От снегопада пострадали 393 человека по всей стране, 126 из них получили серьезные травмы. Повреждения получили 14 домов — три в Ниигате и восемь в городе Аомори.

Действия властей Японии против снегопада В ответ на удар стихии премьер‑министр Японии Санаэ Такаичи распорядился организовать временные подразделения для помощи пострадавшим регионам. Губернатор Аомори Соитиро Миясита заявил о критической необходимости поддержки местных жителей. Военные приняли участие в расчистке дорог, доставке продовольствия и эвакуации жильцов заблокированных домов. Власти предупредили о риске схода лавин в горных районах, обрывов линий электропередачи и обрушения снега с крыш. Перебой с электричеством уже зафиксировали на нескольких территориях. Метеослужбы прогнозируют продолжение снегопадов.

С чем связана непогода в Японии Япония не считается холодной страной, но даже небольшой перепад и падение температур ниже нуля, а также очень влажные ветры c Японского моря и из Китая могут привести к очень значительным снегопадам, рассказал 360.ru местный житель Михаил Мозжечков.

Не зря в Японии проходило аж две зимних Олимпиады: в Нагано и Саппоро. Со стороны Японского моря, а также на самом севере острова Хоккайдо постоянно идут снега и даже несколько мест может похвастаться тем, что у нас самое большое количество осадков снега в мире. Михаил Мозжечков

Сейчас Нагано, Ниигата, Саппоро и север Хоккайдо покрыты снегом. Есть места, где автобусам приходится прорубать дорогу в сугробах.

Февраль — фактически самый холодный месяц с мощными снегопадами. «Нельзя сказать, что у нас какие-то мировые рекорды, но снегопады серьезные. Каждый день телевидение пугает новыми новостями. Сегодня это были новости, что погибло уже более 35 человек. Почему люди гибнут? Это в основном стареющее население. Людей иногда заносит в их старых домиках. Иногда люди пытаются очистить снег с крыши и их может прибить упавшим снегом. Также повышается количество происшествий на дорогах, даже есть случаи, когда людей засыпает в машине, если они на какое-то время уснули», — отметил житель. Мозжечков добавил, что японцы к снегу не готовы, особенно токийцы.