Смертоносный LUCAS. США создали монстра, но почему новые дроны Трампа жужжат, как наши «Герани»?

Киев пришел в ужас от нового американского оружия. Объект LUCAS расчертил иранское небо кошмарной вязью — и Трамп фактически признал величие России. Но чем же так напугало Украину решение США — и почему теперь Зеленский нервно заперся в самом глубоком бункере?

Как США признали успех России Операция «Эпическая ярость» началась 28 февраля 2026 года и сразу ознаменовала собой радикальный поворот в мировой военной моде. Впервые в истории США, долгое время ставившие на дорогостоящие и сложные системы вооружения, применили в реальном бою массовый рой дешевых дронов-камикадзе под названием LUCAS (Low-cost Uncrewed Combat Attack System). Фактически, этот удар стал публичным признанием эффективности стратегии, которую придумала и успешно реализовала Россия в ходе СВО. Похоже, Пентагон верно оценил ситуацию на Украине — и взял на вооружение тактику побеждающей стороны. Центральное командование США подтвердило, что дроны LUCAS использовались в первой волне атаки для ошеломления и ослепления противника. Свидетели описывали небо над Ираном как пространство, наполненное характерным жужжанием, которое до боли знакомо солдатам ВСУ.

Фото: Po1 Alexander Kubitza/Dod / www.globallookpress.com

Как Пентагон лихорадило из-за российской тактики Традиционные циклы закупок Пентагона длятся десятилетиями. Объект LUCAS внедрили в войска всего за восемь месяцев — США оказались в стане догоняющих Россию и лихорадочно попытались проблему решить. Решающую роль сыграл подписанный президентом Трампом закон, который предоставил военному ведомству исключительные полномочия по ускоренному финансированию критических программ. В рамках этого закона была инициирована программа Drone Dominance с начальным бюджетом в миллиард долларов. Основная задача программы — создание «доступной массы» (affordable mass), то есть тысяч дешевых аппаратов, которые можно терять без ущерба для экономики. Аналогичным образом Россия действует на СВО. Ключевым инструментом стал отказ от монополии крупных корпораций. Компоненты закупаются у десятков различных подрядчиков.

Фото: пресс-служба U.S. Central Command

Кто разработал беспилотник LUCAS Главным «архитектором» американского ответа на русскую «Герань» стала компания SpektreWorks. Именно их модель мишени FLM-136, предназначенная для тренировки расчетов ПВО по обнаружению иранских «Шахедов», стала фундаментом для создания боевого LUCAS. Пентагон, осознав, что лучшая мишень — это та, которая сама может поражать цели, выдал SpektreWorks контракт на трансформацию учебного аппарата в полноценную ударную систему. В июле 2025 года Пит Хегсет продемонстрировал первые прототипы во внутреннем дворике Пентагона, где более десятка компаний соревновались за право участия в новой эре беспилотной войны. Победитель, SpektreWorks, теперь выступает только как держатель эталонной конструкции, в то время как в производственную цепочку вовлечены такие гиганты, как Anduril, Shield AI и AeroVironment.

Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Программное обеспечение для управления роями (так называемый «оркестратор») было разработано стартапом Noda, что подчеркивает сращивание военного ведомства США с технологическим сектором Кремниевой долины. Этот консорциум позволил американцам создать продукт, который по своей сути является коллективным плодом усилий по копированию и улучшению проверенных временем российских и иранских решений. Как устроен беспилотник LUCAS Конструктивно LUCAS представляет собой классическое «летающее крыло» с треугольным профилем, что делает его визуальным близнецом российской «Герани-2». Аппарат выполнен по схеме «бесхвостка», что обеспечивает минимальное аэродинамическое сопротивление и увеличивает дальность полета при использовании экономичных поршневых двигателей. Габариты дрона были оптимизированы для массового производства и удобства транспортировки. Длина аппарата составляет примерно три метра, а размах крыла — 2,43 метра.

Фото: Timothy Walter/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

В движение его приводит бензиновый двигатель объемом 215 кубических сантиметров с толкающим винтом. Несмотря на внешнее сходство, идеально российский дрон американцы повторить не смогли. Боевая часть LUCAS весит 18 килограммов, что значительно меньше, чем у «Герани-2», способной нести до 90 килограммов взрывчатки. Однако американцы делают ставку на точность и возможность группового поражения цели. Оперативная дальность полета достигает 800 километров, а время автономного нахождения в воздухе — до шести часов при крейсерской скорости около 185 километров в час. Запуск дрона возможен с широкого спектра платформ: от простых катапульт на грузовиках до полетных палуб кораблей, таких как прибрежные боевые корабли класса Independence. При цене около 35 000 долларов за штуку он значительно дешевле, чем MQ-9 Reaper, стоимость которого составляет примерно от 20 до 40 миллионов долларов. При этом дрон многоразовый и гораздо более совершенный.

Фото: пресс-служба U.S. Central Command

Контроль из космоса Вопрос связи является ключевым отличием американской копии от оригинальных образцов. В то время как «Герань» славится своей способностью работать полностью автономно по инерциальной системе даже в условиях тотального подавления GPS, LUCAS изначально проектировался иначе. Аппарат оснащен модульной открытой архитектурой, позволяющей быстро менять коммуникационные блоки в зависимости от условий театра военных действий. Наиболее значимым нововведением стала интеграция со спутниковой группировкой SpaceX. На корпусе LUCAS были замечены антенны терминалов Starlink (или их милитаризованной версии Starshield). Это позволяет дрону не просто лететь по заранее заложенным координатам, но и передавать видеопоток в реальном времени, а также получать новые целеуказания непосредственно в ходе полета. Помимо спутников, LUCAS использует сеть MUSIC (Multi-Domain Unmanned Systems Communications). В этой системе каждый дрон может выступать в роли ретранслятора сигнала для своих собратьев по рою, создавая устойчивое информационное поле даже там, где заглушена прямая связь с командным пунктом.

Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Конфигурация позволяет реализовать тактику «умного роя», когда дроны распределяют цели между собой и атакуют наиболее уязвимые точки объекта одновременно с разных направлений. LUCAS — это наша «Герань-2»? Эксперты и официальные лица CENTCOM не скрывали: LUCAS — это продукт реверс-инжиниринга полученных на современных театрах военных действий беспилотников. Вероятно, американские специалисты получили доступ к обломкам и целым образцам аппаратов, сбитых на Украине, и подвергли их детальному изучению в лабораториях SpektreWorks. Визуальное и конструктивное сходство LUCAS с «Геранью» настолько велико, что даже профессиональные аналитики называют его «американским клоном». США фактически признали, что их собственные разработки в области малых БПЛА зашли в тупик, оказавшись слишком дорогими и сложными, в то время как русско-иранская концепция «летающего снаряда» показала блестящую эффективность.

Фото: РИА «Новости»

Выходит, что сверхдержава с неограниченным бюджетом скопировала оружие России, посчитав его намного более удачным. Но, если «Герань» — это тяжелый молот, способный сносить здания, то LUCAS — скорее рой скальпелей, управляемых через космос. Тем не менее, базовая концепция — дешевый планер, бензиновый двигатель и тактика насыщения ПВО — была заимствована целиком и полностью. Ирония заключается в том, что Россия видит, как ее тактические находки становятся стандартом для НАТО. Чем опасен беспилотник LUCAS США перешли к использованию LUCAS, осознав уязвимость своих традиционных платформ. Дорогие беспилотники типа MQ-9 Reaper (стоимостью до 40 миллионов долларов) стали слишком легкой мишенью в конфликтах высокой интенсивности. LUCAS — «расходник». Его не жалко потерять, его легко заменить, а эффект от его применения сопоставим с ударом крылатой ракеты Tomahawk, которая стоит в 70 раз дороже.

Фото: Lorenzo J. Burleson/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Кроме того, LUCAS опасен своей интеграцией в единую систему управления боем. Благодаря Starlink и искусственному интеллекту, эти дроны могут действовать полностью автономно, находя цели и координируя атаку без участия человека на конечном этапе. Это создает угрозу «цифрового роя», который может мгновенно адаптироваться к изменяющейся обстановке на поле боя. Почему недоволен Киев События в небе над Ираном подтверждают фундаментальный сдвиг в глобальном военном балансе. Впервые за десятилетия Запад не диктует правила игры, а вынужден подстраиваться под стратегии, разработанные его оппонентами. Россия, освоив производство «Гераней» и доказав их эффективность на практике, фактически навязала США новый формат вооруженной борьбы. Военные аналитики указывают, что факт такого заимствования наверняка вызвал недовольство в Киеве. Главный поставщик оружия ВСУ внезапно переключился на российскую стратегию.