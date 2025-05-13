Слишком много Трампа. Президенту США важен не мир, а мировое признание

Сегодня президент США Дональд Трамп прилетел в Саудовскую Аравию. Это его первый визит на Ближний Восток после избрания. Чуть ранее американский лидер допустил, что он может отправиться в Стамбул, на встречу делегаций России и Украины, предварительно назначенную на ближайший четверг.

«Не знаю, где окажусь в четверг, — у меня столько встреч, но я действительно думал о том, чтобы туда полететь. Думаю, такая возможность есть, если будет ощущение, что что-то может произойти. Но нам нужно добиться результата», — подчеркнул хозяин Белого дома.

В том же комментарии для американских журналистов (Трамп вообще любит давать комментарии по любому поводу) он произнес следующее:

«Я настоял на том, чтобы эта встреча состоялась, и она состоится. Думаю, в результате встречи в Турции в четверг между Россией и Украиной может получиться что-то хорошее. Как я понимаю, оба лидера собираются быть там. Я подумывал полететь туда».

То есть в интерпретации лидера США все выглядит так, будто это он предложил провести прямые украино-российские мирные переговоры в Стамбуле и лишь под его давлением обе стороны согласились в них участвовать. Ни дать ни взять — peacemaker всея Земли.