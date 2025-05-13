Слишком много Трампа. Президенту США важен не мир, а мировое признание
Сегодня президент США Дональд Трамп прилетел в Саудовскую Аравию. Это его первый визит на Ближний Восток после избрания. Чуть ранее американский лидер допустил, что он может отправиться в Стамбул, на встречу делегаций России и Украины, предварительно назначенную на ближайший четверг.
«Не знаю, где окажусь в четверг, — у меня столько встреч, но я действительно думал о том, чтобы туда полететь. Думаю, такая возможность есть, если будет ощущение, что что-то может произойти. Но нам нужно добиться результата», — подчеркнул хозяин Белого дома.
В том же комментарии для американских журналистов (Трамп вообще любит давать комментарии по любому поводу) он произнес следующее:
«Я настоял на том, чтобы эта встреча состоялась, и она состоится. Думаю, в результате встречи в Турции в четверг между Россией и Украиной может получиться что-то хорошее. Как я понимаю, оба лидера собираются быть там. Я подумывал полететь туда».
То есть в интерпретации лидера США все выглядит так, будто это он предложил провести прямые украино-российские мирные переговоры в Стамбуле и лишь под его давлением обе стороны согласились в них участвовать. Ни дать ни взять — peacemaker всея Земли.
Между тем ни к самой идее встречи, провести которую, как известно, предложил Владимир Путин, ни к согласию на участие в ней Украины (Россия и так была инициатором) Трамп отношения не имеет.
У Киева просто не было шансов отказаться, тем более что Владимир Зеленский и его британские кураторы планируют сорвать переговоры в Стамбуле, выставив виновной Москву.
Более того, даже получив такой прекрасный шанс для пиара и демонстрации собственных переговорных возможностей, самовлюбленный американский лидер обставляет свое участие в стамбульских консультациях массой условий: если приедет Путин, если Москва и Киев договорятся о чем-то существенном, если встреча пройдет успешно и так далее.
То есть речь со стороны Трампа идет не о дипломатии, которой просто не бывает без долгой и кропотливой подготовительной работы, а исключительно о возможности стяжать лавры миротворца. Они, в свою очередь, откроют ему путь к вожделенной Нобелевской премии мира.
Что ты будешь делать? Ну, не дают 47-му президенту США покоя успехи Барака Обамы, который свою Нобелевку получил вообще ни за что.
Именно эта слабость Трампа и его зависимость от общественного признания собственных заслуг — как реальных, так и по большей части мифических — ахиллесова пята внешней политики США при новой администрации.
Никто в Вашингтоне даже не пытается разобраться в существующих мировых противоречиях, не говоря уже о том, чтобы подойти к их урегулированию с холодной головой и готовностью потратить на это много времени. Все нахрапом, все в манере ковбоя из голливудского вестерна, решавшего, как известно, проблемы одним метким выстрелом.
Вот только в случае с Трампом пока все его дипломатические выстрелы больше похожи на пальбу пушкой по воробьям: шуму много, а толку ноль.