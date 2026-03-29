Слишком богатые и влиятельные. Как смерти 10 миллиардеров породили теории заговора

Они контролировали огромные состояния и могли влиять на целые рынки, но неожиданно исчезали или погибали при странных обстоятельствах. Опустевшие яхты, найденные через годы обломки самолетов, внезапно прекратившие работать камеры наблюдения — истории загадочных смертей миллиардеров оставили слишком много вопросов, а всплывающие детали приводят к появлению новых версий.

Вышел из суда и сразу погиб

Британский миллиардер Майкл Линч считался крупнейшим и самым успешным разработчиком программного обеспечения в Европе. Он владел несколькими компаниями, которые привлекали других акул мирового рынка. В 2011 году компанию Линча Autonomy за 11 миллиардов долларов приобрела американская корпорация Hewlett-Packard. Позже фирма обвинила бывшего владельца в завышении финансовых показателей и подала в суд. Линча экстрадировали в США, где суд Сан-Франциско поместил его под домашний арест на время разбирательств, которые затянулись на 12 лет и закончилось полным оправданием британца. Отпраздновать свою свободу Линч решил вместе с семьей на своей яхте Bayesian, стоявшей около Сицилии. Особенностью судна считали ее необычную конструкцию, которая могла накрениться до 75 градусов и удержаться на поверхности воды.

В день, когда Линч вместе семьей прибыл на яхту, в море разразился сильный шторм. По словам очевидцев, судно пошло ко дну всего за несколько минут.

Итальянские спасатели эвакуировали 15 человек, включая жену предпринимателя. Линч с дочерью Ханной, двумя друзьями и шеф-поваром погиб. Их тела нашли в каютах. Как уникальная яхта могла пойти ко дну за столь короткое время, следователи установить не смогли. Также подозрительным считается смерть бывшего партнера Линча по компании Autonomy Стивена Чемберлена, погибшего под колесами машины за несколько дней до окончания суда. Водителя так и не нашли. Уже после смерти британского бизнесмена стало известно что он сотрудничал с израильской разведкой, обеспечивая их необходимыми системами слежки за боевиками радикальных исламских группировок. Это породило слухи, что Линч инсценировал свою смерть, чтобы избежать мести и преследования со стороны проигравшей суд Hewlett-Packard.

Пожар, который не удалось объяснить до конца

Один из самых влиятельных бизнесменов своего времени, основатель Republic National Bank of New York Эдмонд Сафра считался очень удачливым человеком. Владелец третьего по величине банка Нью-Йорка с отделениями на всех пяти континентах управлял многомиллиардными активами и имел крупное международное влияние. В 1999 году бизнесмен согласился на оформление сделки по продаже своего основного бизнеса британскому банку HSBC, но контракт заключить не успели. Сафра погиб в пожаре в своих апартаментах в Монако. При жизни миллиардер вел затворнический образ жизни и окружил себя целым отрядом телохранителей. Его жилье больше напоминало бронированный сейф, куда никто не мог проникнуть. Поэтому полицейские очень удивились, когда телохранитель погибшего банкира Тед Майер заявил, что шеф стал жертвой террористов.

По его словам, в здание проникли двое вооруженных в масках и открыли стрельбу, а после устроили поджог в апартаментах. В качестве подтверждения своих слов Майер продемонстрировал ранения на руках. Записи с камер его рассказ опровергли, а следы, якобы от выпущенных пуль, оказались ножевыми ранениями. Майер признался, что солгал. Он объяснил, что поджог корзину для мусора, а потом нанес себе несколько ножевых ранений, чтобы потом «спасти шефа от злодеев» и получить премию. Суд признал бывшего телохранителя виновным и приговорил к 10 годам тюрьмы. Но вопросы вокруг странного пожара остались. Сафра был не просто банкиром и дельцом. В 1989 году ФБР подозревало его в связях с основателем знаменитого медельинского наркокартеля Пабло Эскобаром, но доказать ничего не смогло. В середине 1990-х силовики получили информацию, что Сафра связался с российскими криминальными группировками и легализует их деньги. По странному совпадению тогда же в его окружении появился Тед Майер. Его банкиру рекомендовала собственная внучка. Перед своей гибелью Сафра вступил в конфликт с младшим братом Йозефом, который выступил против продажи банка британцам. В итоге он своего добился, оставив семейный капитал под своим контролем.

Вышел в море и исчез

В середине июня 2012 года жители небольшого города Форт-Лодердейл в штате Флорида увидели прибившуюся к берегу пустую яхту под названием «Сион», севшую на мель с работающими двигателями. На борту не оказалось ни одного человека. Найденное судно принадлежало известному промышленнику Гуме Агиару. За день до этого миллиардер и отец четырех детей вышел в море, чтобы успокоиться после скандала с женой, которая пригрозила ему разводом.

Осмотревшие яхту следователи не нашли следов борьбы или чего-то еще, чтобы свидетельствовало об убийстве или похищении миллиардера. В каюте они увидели мобильный телефон Агиару и все его документы.

После внезапного исчезновения миллиардера мать начала судиться с женой сына за оставленное им состояние. Супруга Агиару считает, что муж погиб, а значит теперь она может распоряжаться всем имуществом. Мать настаивает, что пока тело сына не найдено тратить его капиталы нельзя. Спустя год сестра пропавшего предпринимателя внезапно объявила о переезде в Нидерланды. До этого туда отправился один из деловых партнеров Агиару. Это привело к возникновению слухов, что бизнесмен скрылся от своих родных, чтобы начать жизнь с чистого листа в Европе, а сестра решила повидаться с братом. Тело Агиару так и не нашли. В 2015 году суд признал миллиардера погибшим. Что именно произошло на яхте неизвестно до сих пор.

В исчезновении заподозрили хищников

Предприниматель и основатель крупного заповедника для тигров недалеко от города Тампа в штате Флорида Дон Льюис пропал без вести в 1997 году. Его машину криминалисты нашли в частном аэропорту, где стоял принадлежащий ему джет. Сначала следователи заподозрили, что за исчезновением бизнесмена стоит его супруга Кэрол Баскин, которая унаследовала все оставшееся от мужа состояние. По одной из версий, труп она скормила тиграм.

У пары были очень сложные отношения. Дон считал, что из заповедника необходимо сделать бизнес, а жена настаивала, что проект должен оставаться благотворительным. В какой-то момент он стал часто летать в Коста-Рику, где устраивал многодневные загулы с алкоголем и друзьями.

Версию, что он сбежал, бросив все, криминалисты отмели. Принадлежащий бизнесмену самолет даже не выезжал из ангара в день его исчезновения. Доказательств того, что Кэрол расправилась с мужем, правоохранители подтвердить тоже не смогли. В 2002 году суд Флориды признал пропавшего Льюиса мертвым. История Дона Льюиса легла в основу документального фильма-расследования «Король тигров: Убийство, хаос и безумие», который вышел на Netflix в 2020 году. Авторы картины найти следов пропавшего бизнесмена тоже не смогли.

Машину нашли в злачном районе

Деловой костюм, дорогой особняк и машина ничем не выдавали в канадском предпринимателе Мо Джованни его тайное увлечение, о котором ничего не знала даже его семья. Правда вышла наружу только после его исчезновения.

Крупный предприниматель оказался заядлым посетителем дешевых стриптиз-клубов и любителем наркотиков. Свои вылазки в самые злачные районы города Халтон он выдавал за рабочие командировки.

В мае 2006 года, Джованни объявил, что на пару дней улетает в Торонто для решения рабочих вопросов. Когда он не вернулся, жена посчитала, что бизнес потребовал от него больше времени. В полицию она обратилась только через четыре дня. Следователи нашли Mercedes предпринимателя на стоянке мотеля рядом со стриптиз-клубом. Работники ночного заведения заявили, что не видели Джованни последние несколько месяцев. Предпринимателя так и не нашли.

Он предупреждал, что не покончит с собой

Эксцентричный программист, криптоэнтузиаст, скандалист и авантюрист Джон Макафи всегда привлекал к себе внимание. Свой капитал он поднял на антивирусном программном обеспечении McAfee, которое расходилось по интернету бесплатно, а пользователей просили оплатить только техническую поддержку. Когда его компания стала достаточно дорогой, он продал ее Intel и создал несколько новых, включая Tribal Voice, разработавшую один из первых в мире мессенджеров PowWow. После мирового кризиса 2008 года, когда Макафи чуть не разорился, он переехал в Белиз, где у него началась паранойя и мания преследования. Журналистам он рассказывал, что его 10 раз пытались похитить и 11 раз отравить. Он окружил себя охранниками и целыми стаями собак. После возвращения в США Макафи постоянно попадал в скандалы, его арестовывали за пьянство и хранение оружия, бизнесмен обещал, что выставит свою кандидатуру на президентских выборах в США.

Его основным способом заработка стали нелегальные операции с криптовалютой, за которые он в итоге поплатился. В США против Макафи завели уголовное дело за уклонение от уплаты налогов. Его задержали в Испании, где суд вынес решение о его экстрадиции в США. «Мне здесь хорошо. У меня есть друзья. Еда хорошая. Все хорошо. Знайте, что если я **** а-ля Эпштейн, то это будет не моя вина», — предупреждал предприниматель во время слушания. Тело Макафи нашли в камере тюрьмы Барселоны 23 июня 2021 года. Официальной причиной смерти назвали суицид. По данным испанских СМИ, он оставил записку, которую нашли в кармане брюк. Ее содержание неизвестно до сих пор. В самоубийство скандального предпринимателя не поверили ни его поклонники, ни жена, которая пообещала найти и наказать тех, кто стоит за убийством супруга.

Скандальная смерть, встряхнувшая мировые элиты

Его показаний в суде ждали все, но это оказалось бесполезным. Арестованного по обвинению в секусуальных преступлениях против несовершеннолетних девочек финансиста Джеффри Эпштейна нашли без сознания в камере федеральной тюрьмы в Нью-Йорке 10 августа 2019 года. Сначала его пытались реанимировать в больнице учреждения, а потом доставили в клинику на Манхэттене, но врачи оказались бессильны. Предварительной причиной смерти назвали суицид.

Вскрытие тела показало травмы, которые обычно фиксировали у погибших от рук душителей. Результаты экспертизы породили слухи, что Эпштейна ликвидировали те, против кого он мог дать показания.

Эту версию подкрепило то, что за день до этого финансист оказался в камере один. Его постоянного соседа перевели без объяснения причин. Надзиратели не проверяли высокопоставленного арестанта, потому что заснули. Они отрабатывали дополнительные часы и к тому времени уже изрядно устали. Установленные камеры наблюдения в тот день прекратили работать из-за сбоя неизвестного происхождения. Кроме того, сам Эпштейн за несколько дней до смерти говорил об угрозах расправы и просил усилить охрану, но его никто не послушал.

Следы потерялись в мире больших денег

Тело бывшего вице-президента южнокорейской компании Vident, которая является крупнейшим акционером биржи Bithumb, Пак Мо нашли около его собственного дома в конце декабря 2022 года. По предварительным данным, предприниматель покончил с собой, но прокуратура Сеула усомнилась в этой версии.

В ведомстве заявили, что Пак проходил по уголовному делу своего начальника Кан Чжон Хена, подозреваемого в манипулировании рынком и налоговых нарушениях. От погибшего ждали показаний по уголовному делу, поэтому правоохранители не исключили, что речь идет о заказном убийстве.

Также появилась версия, что и Кан Чжон Хен не конечное звено коррупционной цепочки, и финансовые махинации тянутся к очень высокопоставленным и обеспеченным людям.

Спустились к «Титанику» и погибли

Летом 2023 года весь мир внимательно следил за историей подводного аппарата «Титан», на котором глава и владелец компании Ocean Gate бизнесмен Стоктон Раш, один из самых богатых людей Пакистана Шахзада Дауд, его 19-летний сын Сулейман, британский миллиардер и путешественник Хэмиш Хардинг, а также французский ветеран-подводник Поль-Анри Наржоле постепенно продвигались к «Титанику». Каждый из пассажиров заплатил за экскурсию по 250 тысяч долларов.

Как показало расследование, у находившихся внутри людей не было даже шанса выбраться на поверхность. Но у всех возник один вопрос, как богатые люди согласились на такую авантюру?

Дело в том, что сам батискаф представлял с собой капсулу, которую освещали бюджетные фонарики, а управлялся он джойстиком от видеоигры. Для сброса балласта экипаж использовал пневматический насос. Единственной официальной сертифицированной деталью был иллюминатор, но даже он был рассчитан на глубину не более 1300 метров. Обломки аппарата нашли быстро, а вот останков пассажиров и владельца нет. По одной из версий, из-за сжатия «Титана» под давлением воды их тела просто раздавило до атомов. Сторонники конспирологических версий считают, что бизнесмен и его спутники инсценировали свою гибель.

Пропавший в небе миллиардер-рекордсмен

Создатель инвестиционной компании Lacota и охранной фирмы Marathon Securities Inc. американский миллиардер Стив Фоссет вошел в историю не бизнеса, а экстремальных видов спорта. Свое состояние он приумножил игрой на бирже. Заработав достаточно денег, он полностью погрузился в свое увлечение, устанавливая все новые и новые мировые рекорды. Фоссет дважды поднимался на Эверест, переплыл Ла-Манш на катамаране и в одиночку облетел Землю сначала на воздушном шаре, а потом на специальном самолете, установил рекорд скоростей для дирижаблей и самого быстрого пересечения Атлантического океана на парусном судне. Его имя упоминается в Книге рекордов Гиннесса более 100 раз. В сентябре 2007 года Фоссет на одномоторном самолете вылетел в штат Невада, чтобы принять участие в скоростных гонках. По странному стечению обстоятельств он не оставил плана своего полета, а его борт пропал с радаров. Поиски начались сразу же, но ни к чему не привели.

Поисковые группы нашли несколько потерпевших крушение несколько лет назад самолетов, но борта Фоссета обнаружить так и не смогли. Одномоторник миллиардера пропал в аномальном Невадском треугольнике. Так называют горный массив и три национальных парка между Лас-Вегасом и городами Рено и Фресно. Рядом находится секретная Зона 51, которая всегда вызывала интерес у любителей теорий заговора. Обломки самолета Фоссета через год после катастрофы случайно нашел турист. Они находились 300 километрах от ангара вылета. В поисках останков миллиардера поисковики обошли большую территорию и нашли человеческие кости в 800 метрах от места крушения. Экспертиза подтвердила, что это останки Фоссета. Но в версию, что кости растащили животные, поверили не все. Многие посчитали, что легендарный миллиардер решил просто красиво уйти и начать новую жизнь, инсценировав свою гибель.