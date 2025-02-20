Слабоумие или отвага. Чего больше в планах Европы продолжить конфликт с Россией без США?
Европа не откажется от санкций против России, даже если США свои санкции отменят. Такое заявление прозвучало из уст неназванного представителя Еврокомиссии.
Европа найдет в себе силы и возможности продолжать поддержку Украины самостоятельно, в случае если США выйдут из военного конфликта. Об этом вот уже третий день подряд твердят все европейские «ястребы» — начиная с премьер-министра Британии Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона, заканчивая политиками калибра помельче вроде президента Финляндии или литовского министра иностранных дел.
Что касается военной помощи киевскому режиму, то тут слишком серьезно воспринимать заявления европейцев не стоит. Они даже не сумели договориться об отправке на Украину миротворцев, буквально за сутки снизив планку их возможной численности со 150 тысяч всего до 30 тысяч. Да и то при условии, что США «закроют» украинское небо и продолжат помогать союзникам разведданными. Вот только ни того, ни другого Штаты делать не собираются.
Если же мы говорим о санкционной политике, то это в некотором роде суверенное решение Европы. Безумное, конечно, но суверенное.
Издание EUobserver сообщило, что если американцы в рамках соглашения по Украине отменят санкции против России, это сделает бесполезными и санкции ЕС.
«На прошлой неделе госсекретарь США Марко Рубио подписал в Мюнхене заявление в рамках G7, в котором вопрос новых санкций против России увязывался с готовностью Москвы идти на переговоры с Украиной о мире. Однако источники в ЕС считают, что нет никаких гарантий, что Соединенные Штаты будут действовать в рамках этого заявления», — отметили авторы публикации.
Но куда интереснее последствия европейского упрямства. На днях в российских СМИ развернулась целая дискуссия на тему того, пускать или не пускать на рынок западных «возвращенцев», ранее покинувших Россию в рамках западных санкций. И если пускать, то на каких условиях.
В качестве ответа на главный вопрос появились публикации, в которых сказано, что кое-кто, в первую очередь как раз европейские компании, вернуть утраченное уже не смогут.
Немецкие Volkswagen и Siemens, итальянский Indesit, шведский Volvo и много кто еще, уходя отсюда три года назад, так громко хлопнули дверью, что звон все еще стоит в ушах. Потому заводы, которые им принадлежали в России, давно сменили собственника, все юридические процедуры закончены и теперь, даже при желании вернуться, им придется делать это на общих основаниях — как в первый раз.
И это всего один из примеров тех негативных последствий, которые получила Европа в результате санкционной войны. О стоящей на грани исчезновения европейской промышленности, медленно убиваемой высокими ценами на энергоносители, я и не говорю. Все из-за отказа покупать «агрессивный» российский газ.
Так что, если отваги для продолжения военного конфликта в одиночку у Европы точно нет, то в том, что касается слабоумия, — этого «добра» у них хоть отбавляй. Но это уже не наши проблемы.