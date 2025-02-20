Европа не откажется от санкций против России, даже если США свои санкции отменят. Такое заявление прозвучало из уст неназванного представителя Еврокомиссии.

Европа найдет в себе силы и возможности продолжать поддержку Украины самостоятельно, в случае если США выйдут из военного конфликта. Об этом вот уже третий день подряд твердят все европейские «ястребы» — начиная с премьер-министра Британии Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона, заканчивая политиками калибра помельче вроде президента Финляндии или литовского министра иностранных дел.

Что касается военной помощи киевскому режиму, то тут слишком серьезно воспринимать заявления европейцев не стоит. Они даже не сумели договориться об отправке на Украину миротворцев, буквально за сутки снизив планку их возможной численности со 150 тысяч всего до 30 тысяч. Да и то при условии, что США «закроют» украинское небо и продолжат помогать союзникам разведданными. Вот только ни того, ни другого Штаты делать не собираются.

Если же мы говорим о санкционной политике, то это в некотором роде суверенное решение Европы. Безумное, конечно, но суверенное.