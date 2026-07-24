Сегодня 15:44 От пиара до зон влияния: скрытые смыслы визита Си Цзиньпина в США Политсоветник Маркелов: Си Цзиньпин и Трамп обсудят в США вопросы безопасности Фото: IMAGO/White House Press Office / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Американский президент Дональд Трамп анонсировал визит главы КНР Си Цзиньпина в США 24 сентября. Это будет ответная поездка — Трамп посещал Пекин в мае этого года. Что стоит за предстоящим визитом, что обсудят стороны и как это повлияет на мировую политику — в материале 360.ru.

Что стоит за визитом Си Цзиньпина в США Политический советник и психолог Сергей Маркелов в комментарии 360.ru назвал визит Си Цзиньпина в США давно ожидаемым событием. По его словам, это связано с тем, что сегодня ключевой мировой конфликт разворачивается именно между США и КНР — и от динамики их отношений зависит практически любая точка земного шара. «Самое главное во всей этой истории, что все понимают: сегодня, если говорить о мировом конфликте, это, конечно, конфликт между США и КНР. Это очевидно, совершенно понятно. И между Россией — тоже как с третьей ядерной мощной державой, но все‑таки, с точки зрения максимального влияния на все происходящее, абсолютно на любую точку земного шара, — это КНР и США. Поэтому визит давно ожидался», — сказал эксперт. Он подчеркнул, что визит носит ответный характер, учитывая предыдущую поездку Трампа в Китай, которая, по оценке Маркелова, прошла не слишком удачно. Ожидается, что китайская сторона подойдет к переговорам более основательно.

Фото: White House Press Office apaima/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Главные темы переговоров: торговля, безопасность и «терпение» сверхдержав По мнению Маркелова, в центре внимания окажутся вопросы безопасности, а также локальные конфликты, где США выступают инициатором переформатирования мировой архитектуры, а Китай придерживается противоположной стратегии — экономической экспансии и торговли.

Китаю нужно торговать, Китаю нужна торговая экспансия. То есть Китай — это экономически доминирующая страна в мире. А американцы хотят политического доминирования, но при этом Трамп пытается, как и Китай, играть в экономических плоскостях. США понимают, что они не конкуренты Китаю в силу разницы весов, в силу разницы структуры экономики.

При этом Маркелов уверен, что прорывных договоренностей ждать не стоит: эпоха «прорывов» закончилась, наступило время «вымучивания друг друга» и выстраивания «управляемого дисбаланса». «Говорить о том, что будут какие‑то прорывные вещи на этом визите, — нет, не будет никаких прорывных вещей. Сегодня время не прорывных вещей. Сегодня время вымучивания друг друга. То есть играем, давим и давим, уступаем тут, уступаем там, тут выиграем», — сказал политический психолог.

Фото: РИА «Новости»

Почему «дружбы против России» не будет Один из ключевых вопросов — попытаются ли США склонить Китай на свою сторону в противостоянии с Россией. Маркелов убежден, что в принципиальных вопросах КНР никогда не станет действовать в ущерб отношениям с Россией. «Американцы совершенно точно понимают, что в принципиальных вещах — вооружение, экономика, энергетика, деньги — Китай никогда в жизни не предаст Россию. Никогда в жизни. Может быть, нет большой любви к России, но точно не предаст, потому что есть политическая история, для Китая это важно», — отметил он. Для Китая значимы не только текущие интересы, но и стратегическая мудрость: Россия остается важным партнером и Китай будет поддерживать ее даже в тех сценариях, которые кажутся миру неоднозначными.

Фото: IMAGO/White House Press Office / www.globallookpress.com

«Управляемый дисбаланс» как новая формула отношений Вместо классического «баланса сил» сейчас работает модель «стабильного дисбаланса» с периодическими сдвигами в пользу одной из сторон. По сути, речь идет о разделении зон влияния: где‑то доминирует США, где‑то — Китай, и стороны стараются не вторгаться в «чужие» сферы. «Раньше говорили: давайте баланс сил. Его сейчас нет. Сейчас время не балансов, а время управляемых дисбалансов. То есть в этой части вы доминируете, мы не лезем, а вот в этой части мы доминируем, вы не лезете. Вот и все. Китай в Европе строит заводы, а вы, американцы, делаете энергетику, продаете газ. А вот там, в Латинской Америке, на Ближнем Востоке, мы занимаемся энергетикой, а вы занимаетесь экономикой и всеми остальными штуками», — объяснил эксперт. Такая модель позволяет избегать прямого столкновения, сохраняя при этом конкурентное давление.

Фото: aniel Torok/US White House via Global Look P / www.globallookpress.com

Роль политического пиара и «договоренностей о молчании» Отдельное внимание эксперт уделил трансформации политического пиара: сегодня лидеры все чаще договариваются не только о сути решений, но и о том, как эти решения подадут в медиа. Нередко предметом переговоров становится даже «молчание» — соглашение не акцентировать победу одной стороны и поражение другой. «Сейчас одним из обязательных элементов любых переговоров политических лидеров является этап договоренности: друг другу говорим про то, что мы встретились. Сейчас мы видим, как правило, в 50% случаев, что договариваются о молчании», — сказал Маркелов. Он полагает, что Си Цзиньпин будет последовательно отстаивать позицию: Китай готов договариваться по сути, но не хочет становиться объектом пиара.

Фото: Russian Foreign Ministry’s offi/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com