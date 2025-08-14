«Скрестил ежа с ужом». Трюки Трампа с пошлинами сделают Америку снова великой?

Президент США Дональд Трамп первым из американских лидеров устроил тарифные игры. Сейчас он частично поставил на паузу торговую войну с Китаем, отложив еще на 90 дней введение повышенных пошлин на китайские товары. Политический советник, политический психолог Сергей Маркелов объяснил ведущей 360.ru Елене Кононовой, чего добивается Трамп и почему его тактика успешна.

Как Трамп делает Америку снова великой? Сейчас, по словам Маркелова, американский лидер находится в очень узком коридоре экономико-политических решений. Ему необходимо оперативно показать и США, и миру, как он делает Америку снова великой. При этом Трамп понимает, что ограничен сроком действия своих президентских полномочий. «Вот этот коридор определяет его экономико-политическое поведение. С одной стороны, ему хочется, чтобы утром проснулись американцы снова в великой Америке, а с другой стороны, он понимает, что нужно сделать какой-то задел», — подчеркнул Маркелов.

Трампу нужно, чтобы пришедший после него республиканец, тот же Джей Ди Вэнс, которого он «сватает», подхватил эту идею. «Чтобы республиканцы подольше остались, и Америка подольше осталась в республиканской парадигме управления страной», — уточнил политсоветник.

Как и зачем Трамп «скрестил ежа с ужом»? Маркелов пояснил, что Трамп сейчас придерживается двух групп экономических решений — монетарной и тарифной. Первая направлена на быстрое и мгновенное принятие решений. Речь идет об акциях и дешевом долларе, который Трампу на руку.

Тарифная политика позволяет ему делать «заделы на будущее». Он поднимает тарифы на импорт, пусть это и увеличивает цены для рядовых американцев. В итоге, по мнению Трампа, это же будет автоматически стимулировать рост промышленности США.

«Когда американские предприятия создадут конкуренцию высоким ценам на импорт, они возродят еще один механизм той великой Америки. То есть, с одной стороны, дешевый доллар, с другой стороны, стратегические задачи», — сказал эксперт. Маркелов добавил, что это необычное явление и раньше в США никто такие «трюки» не делал. До Трампа все американские президенты либо пользовались дешевым долларом, либо тарифной политикой. «Чтобы одновременно вот этот сделать замес, это впервые. Это все экономисты, кто следит внимательно, отмечают, что Трамп вот такой нашел механизм попробовать скрестить ежа с ужом», — резюмировал собеседник 360.ru.