Военный баланс на грани. Сколько оружия теряют США в войне с Ираном?

Президент Дональд Трамп уверяет, что у США «практически неограниченные» запасы вооружений, и войну можно вести вечно. Но аналитики, видя реальное положение дел, предрекли: американский арсенал иссякнет через две недели из-за операция против Ирана. В ситуации разбирался 360.ru.

Сотни Tomahawk ушли в расход За первые три дня операции «Эпическая ярость» против Ирана США выпустили с 13 эсминцев и подлодок до 400 крылатых ракет Tomahawk — это почти пятилетний объем производства при текущих темпах, сообщило издание 19FortyFive. Бывший кандидат в пилоты ВВС США Харрисон Касс назвал расходы неустойчивыми. На сборку каждой ракеты Tomahawk требуется от двух лет из-за ограниченного числа поставщиков и специализированных компонентов.

Фото: U.S. Navy/Global Look Press / www.globallookpress.com

Ежегодно в США выпускают около 90 ракет, в 2025-м произвели 72 Tomahawk. Интенсивное применение этого оружия вызывает опасения — арсеналы быстро исчерпываются, а восполнить их оперативно невозможно.

Интересно Tomahawk — одна из ключевых ракет ВМС США для ударов в первые часы конфликта. Она запускается с кораблей и подлодок, летит на малой высоте, огибая рельеф, и предназначена для поражения стационарных целей — узлов ПВО, командных пунктов, авиабаз и радаров.

Высокопоставленный представитель США подтвердил CNN, что арсенал стремительно сокращается из-за войны на Ближнем Востоке. Особую обеспокоенность вызывает уменьшение запасов Tomahawk и противоракет SM-3, необходимых для перехвата баллистики. Официальный представитель Генштаба ВС Ирана Абольфазль Шекарчи признал, что Пентагон использовал резервы вооружения, которые хранились для третьей мировой войны, сообщило агентство Fars.

Фото: Ford Williams/U.S. Navy / www.globallookpress.com

Заявление Трампа о запасе вооружения Американский лидер на своей странице в соцсети Truth Social заявил, что США способны «вечно вести войны» — запасы вооружения среднего и высшего класса якобы практически неисчерпаемы. Арсеналы «никогда не были такими большими и качественными», заявил Трамп. «Войны можно вести „вечно“ и очень успешно, используя только эти запасы (которые лучше, чем лучшее оружие других стран!). В конечном счете, у нас есть хорошие запасы, но мы не там, где хотели бы быть», — сказал он. Президент добавил, что Штаты готовы побеждать по-крупному, к тому же много запасов хранится за пределами страны.

Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Запасы США «иссякнут через две недели» Запасов вооружений у США на войну с Ираном хватит на две недели, заявил директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин. «У главы Белого дома Дональда Трампа есть план. Но план этот зависит не столько от каких-то разрешений и согласований, он мало ориентируется даже на позиции своих союзников-республиканцев. Это его личный план. Во многом все зависит от военно-технических ресурсов США: большая война потребует больших ресурсов», — рассказал эксперт НСН. Иран подготовился к войне с США, и американцы теряют свое преимущество.

Поэтому расход боеприпасов у Америки будет очень большой, он вряд ли рассчитан на более чем две недели. Алексей Подберезкин

Какое оружие есть у США Военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов в комментарии 360.ru усомнился в том, что арсенал США быстро иссякнет. «Старое оружие, которое отправлялось в свое время на хранение, снимается с вооружения, принимается новое. Старое оружие они отправляют в пустынные засушливые районы, где практически годами, а то и десятилетиями не бывает дождей. Там они колючей проволокой обнесли территорию и собирают эту старую технику», — объяснил специалист.

Фото: Federico Gambarini/dpa / www.globallookpress.com

Вооружение не портится из-за климата, и его запасы действительно огромнейшие.

Запасы созданы в Европе и в Израиле. Мы помним с вами, как американцы лет пять назад проводили учение блока НАТО, и, чтобы не перебрасывать технику в случае обострения какой-то ситуации, создавали склады в Польше и еще в целом ряде стран. Юрий Кнутов

В рамках учений в Европу завозили не только технику, но и солдат. Вооружение осталось, а личный состав ВС США вернулся на родину. «Это сделали для того, чтобы в случае обострения ситуации можно было только самолетом перебросить пехоту или личный состав, обслуживающий эту технику. А техника уже на месте. Таких складов на территории Европы и Израиля достаточно много. Поэтому говорить о том, что у американцев нет техники, неправильно», — подчеркнул Кнутов.

Фото: Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Какие проблемы есть у ВС США? Главная проблема Вооруженных сил США — противовоздушная и противоракетная оборона. «Что касается ракет Patriot, их произвели 10 тысяч, начиная с 80-го, 81-го или даже 83-го года и до сегодняшнего дня. Но если мы берем старые ракеты, которых больше половины произвели в 80-е — в начале 90-х годов, это получается ракеты PAC-2 старой версии, большинство из них уже ресурсовые хранения истратили», — обратил внимание военный эксперт. Противоракетная версия Patriot PAC-3 MSE появилась не так давно — около пяти лет назад. За это время накопить большое количество таких снарядов американцы не смогли.

Если окажется, что у Ирана гораздо больше баллистических ракет, чем запас противоракет у американцев и у Израиля, то, конечно, у Ирана есть все шансы нанести болезненный удар по базам США и Израиля в заключительной фазе конфликта. Юрий Кнутов

Обе стороны сейчас на этом и играют, затягивая конфликт. Израиль разрушает государственную структуру Ирана и бьет по административным, политическим зданиям и банковской системе. «Самое страшное, что начинаются удары американцев (по школе ударили) и израильтян по гражданской инфраструктуре. Это мне уже начинает чем-то напоминать сектор Газа, когда Израиль стирал с земли все, что может. На него возложена эта функция, чтобы в случае чего американцы могли оправдаться и подставить Тель-Авив», — добавил Кнутов.

Фото: US Army/via Globallookpress.com / www.globallookpress.com

Сами американцы работают по базам Ирана с помощью спецназа и разведки, они используют бетонобойные бомбы для уничтожения пусковых установок.

Трамп сказал, что они уничтожат 60% ракет, 64% пусковых установок. Сложно сказать, насколько это соответствует действительности. Война на истощение, которая сейчас уже так четко просматривается, как раз и будет направлена на то, кто кого переиграет. Иран правильную тактику выбрал сейчас. Юрий Кнутов

Исламская Республика бьет по энергетике, радарам и военным объектам, в первую очередь — по американским радиолокационным станциям. Из строя уже вывели радиолокационные системы. «Это практически ослепляет противовоздушную и противоракетную оборону США в этом районе», — добавил эксперт.

Фото: РИА «Новости»

Кто побеждает? Если смотреть на количественные показатели и разрушения, то американцы одерживают убедительную победу. «Но если смотреть по деталям, по тем ударам, которые Иран наносит по американцам и израильтянам, в наиболее болезненные точки, я бы сказал о ничьей, а не о победе американцев. А раз ничья, значит, при грамотном расходование ракет у Ирана есть шансы в конечной фазе этой войны нанести очень болезненные удары по Израилю и по США», — рассказал Кнутов.

Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Какой урон нанесли США Ирану? Несколько дней назад Иран заявлял о повреждении трех тысяч зданий, на сегодняшний день число может достигать пяти тысяч, считает эксперт.

Это достаточно серьезный урон. Сколько самолетов — сложно сказать, нет таких цифр. Израиль задействовал 200 самолетов, американцы — 500, из которых 100 — это F-35. Поэтому тут 700 самолетов, и давайте не забывать о Tomahawk, тем более что применяются новейшие модификации. Юрий Кнутов

США впервые использовали новые ракеты PrSM вместо ATACMS с дальностью 500 километров и более высокой точностью. «Это первая в мире война, где широко используется американцами искусственный интеллект. Все самолеты, вылеты планируются и организовываются искусственным интеллектом. И все удары по наземным целям тоже идут под управлением ИИ. Это достаточно мощный и серьезный прорыв в области военного искусства», — заявил Кнутов.

Фото: Dirk Waem/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

По его словам, это первая многодоменная или многоуровневая война, когда бои на земле идут в меньшей мере, а авиация задействуется в колоссальном объеме. Впервые за многие годы торпеды потопили иранские корабли.

Вся разведка осуществляется американцами из космоса. Если мы берем киберпространство, то, я уже сказал, искусственный интеллект управляет действиями американской авиации, поэтому все новое, такого не было еще в таких масштабах. Юрий Кнутов

Какое оружие чаще всего используют США? Чаще всего американские войска используют Tomahawk, самолеты с управляемыми бомбами F-35 и F-15, с авианосцев действует F-18, B-2 Spirit и B-52. Иранские комплексы разработаны на базе ЗРК С-300. «Иран в свое время закупил, скопировал, сделал эти комплексы. Они работают на высоте 20-25 километров, до крылатых аэробаллистических ракет не достают. Эти аэробаллистические крылатые ракеты заходили в мертвую воронку над станциями наведения ракет и вывели из строя систему ПВО Ирана. Потом уже пошла обычная работа», — резюмировал Кнутов.

Фото: U.S. Navy/Global Look Press / www.globallookpress.com

Оставшиеся запасы оружия у США Трамп заявил, что США в четыре раза увеличат производство оружия — он уже дал указания компаниям военно-промышленного комплекса.

Все, что касается видов оружия: у них всего хватает. Единственная проблема — это система противовоздушной обороны, даже не сами системы, а ракеты. <…> Все, что касается перехвата баллистических ракет, у них трудности. Значительная часть этих ракет ушла на Украину. Производство у американцев тоже небольшое — 55 ракет в месяц, поэтому обеспечить потребности Пентагона очень сложно в регионе. Юрий Кнутов

Пополнение вооружений значительно отстает от расхода. Это говорит о том, что наступит момент истощения, чем должен будет воспользоваться Иран.