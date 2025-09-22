Сколько ни говори «Палестина». В чем истинный смысл европейского парада признаний?

Нынешняя Генассамблея ООН войдет в историю не только тем, что она юбилейная, 80-я, но и устроенным некоторыми европейскими странами и примкнувшими к ним членами Британского содружества с других континентов парадом признания палестинского государства. Государства, которого в реальности даже нет и которое вряд ли появится в ближайшей исторической перспективе.

Тем не менее о решении признать Палестину уже объявили Андорра, Австралия, Бельгия, Канада, Люксембург, Португалия, Мальта, Великобритания и Сан-Марино. Сегодня к ним присоединится и Франция. Выступая накануне, британский премьер Кир Стармер заявил, что подобное решение Лондона и целого ряда других государств продиктовано желанием, цитирую, «возродить надежду на мир для палестинцев и израильтян и решение конфликта по принципу двух государств». Что касается означенной формулы, то ее утвердил Совет Безопасности ООН еще в 1967 году, когда приняли решение о создании палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. Кстати, Россия, как правопреемница СССР, признавшего Палестину еще в 1974 году, всегда выступала за имплементацию этого документа.

Фото: Xie E/XinHua / www.globallookpress.com

В этой связи возникает закономерный вопрос: а чего Лондон с Парижем ждали более полувека, чтобы принять очевидное, казалось бы, решение? И откуда такая внезапная забота о палестинском народе и Палестине в 2025 году, после стольких лет активного игнорирования проблемы? Начать с того, что ни о каком реальном миротворчестве и заботе о палестинцах со стороны ЕС речи, разумеется, не идет. Тем более что все эти декларации о признании никак не помогают им бороться с израильской агрессией. Да и вообще, сколько ни говори «Палестина», государство от этого не появится. Но дальше все еще интереснее. По сути, то, что происходит, — это попытка Британии и Франции (европейских глобалистов, если обобщать) действовать в пику Трампу, как известно, активно поддерживающему режим Нетаньяху.

Скажу больше: весьма вероятно, Европа рассчитывает в ближайшем будущем продать Вашингтону отказ от своей «пропалестинской» позиции в обмен на его вовлеченность в украинский конфликт. Впрочем, пока все это выглядит не слишком реалистичным.

Кроме того, заигрывание с палестинцами — ответ на некоторые внутриевропейские проблемы, в частности на рост в странах ЕС антисемитских настроений (увы, небеспочвенных). А также попытка европейцев подправить свой образ борцов за мир и права человека, на фоне активной вовлеченности в украинский конфликт заметно потускневший. В этом смысле хотелось бы в очередной раз обратить внимание на двойные стандарты в подходах Запада к решению схожих проблем. Скажем, ситуацию противостояния Израиля и палестинцев, когда со стороны первого борьба идет исключительно за территорию, а вторые сражаются за право жить на своей земле и в своем государстве, легко можно сравнить с конфликтом в Донбассе. Украина всегда мечтала избавиться от неугодного населения Юго-Востока, а оно, это население, не видя иного пути, решило бороться сначала за собственное государство, а затем и за вхождение в состав России.

Фото: Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Увы, но эти очевидные параллели в Европе не замечают или сознательно игнорируют. Впрочем, не в первый раз. Это только снова доказывает, что ни искренностью, ни заботой о мире и процветании на Ближнем Востоке нынешние действия европейцев не продиктованы. И палестинцам, увы, не стоит обольщаться. С такими союзниками, как Лондон и Париж, и врагов не надо.