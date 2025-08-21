Склоки Макрона и Мерца могут сорвать проект FCAS: истребителя шестого поколения не будет?

Программа истребителей FCAS должна была стать символом стратегической автономии Европы. Но разногласия Франции и Германии по финансированию, лидерству и технологиям ставят под угрозу срыва самый дорогой оборонный проект континента стоимостью свыше 100 миллиардов евро.

Разногласия между ФРГ и Францией по оборонной политике возникают все чаще. На грани срыва может оказаться масштабный проект по строительству истребителя шестого поколения «Боевые системы будущего» (Future Combat Systems, FCAS).

Франко-германо-испанский проект стартовал в 2017 году. Теперь Франция собирается добиться до 80% участия в программе, сообщило издание Berliner Zeitung.

Когда начались разногласия Франции и Германии

Разногласия с Германий обусловлены политическими и экономическими факторами. Напряженность вокруг проекта FCAS между двумя странами существует минимум с 2021 года — уже тогда Франция опасалась утратить роль лидера.

В то же время в Германии отмечали, что сильная позиция Франции мешает созданию истребителя шестого поколения.

«Нам нужна честная дискуссия о руководстве проектом. Построить истребитель тремя странами очень сложно», — заявлял французский министр обороны Себастьян Лекорню.

В ФРГ инициативу расценили как стремление к одностороннему доминированию.