Склоки Макрона и Мерца могут сорвать проект FCAS: истребителя шестого поколения не будет?
Программа истребителей FCAS должна была стать символом стратегической автономии Европы. Но разногласия Франции и Германии по финансированию, лидерству и технологиям ставят под угрозу срыва самый дорогой оборонный проект континента стоимостью свыше 100 миллиардов евро.
Разногласия между ФРГ и Францией по оборонной политике возникают все чаще. На грани срыва может оказаться масштабный проект по строительству истребителя шестого поколения «Боевые системы будущего» (Future Combat Systems, FCAS).
Франко-германо-испанский проект стартовал в 2017 году. Теперь Франция собирается добиться до 80% участия в программе, сообщило издание Berliner Zeitung.
Когда начались разногласия Франции и Германии
Разногласия с Германий обусловлены политическими и экономическими факторами. Напряженность вокруг проекта FCAS между двумя странами существует минимум с 2021 года — уже тогда Франция опасалась утратить роль лидера.
В то же время в Германии отмечали, что сильная позиция Франции мешает созданию истребителя шестого поколения.
«Нам нужна честная дискуссия о руководстве проектом. Построить истребитель тремя странами очень сложно», — заявлял французский министр обороны Себастьян Лекорню.
В ФРГ инициативу расценили как стремление к одностороннему доминированию.
Политический конфликт
Спор затронул и сферу политики, поскольку FCAS задумывался как политический проект. На встрече в резиденции Вилла Борзиг на Тегельском озере 24 июля немецкий канцлер Фридрих Мерц и французский лидер Эммануэль Макрон договорились поручить министрам обороны «реалистичную перспективу» дальнейшего сотрудничества.
Однако появление итогового соглашения остается под большим вопросом. Главная проблема заключается в разном политическом и экономическом видении Германии и Франции, которое особенно четко выразилось с приходом Мерца.
Макрон искренне отстаивает концепцию «стратегической автономии» Европы. Слова же Мерца о том, что ФРГ будет «шаг за шагом добавиться независимости от США», звучат больше как формальность. К тому же немецкий ОПК все теснее интегрируется в сотрудничество с американцами.
Решающий фактор — деньги
Если Франция не покинет проект, определяющим фактором станут деньги. Вероятно, государство способно самостоятельно разработать истребитель с технической точки зрения, но запредельная стоимость проекта без участия партнеров станет непосильной ношей.
Реальные расходы в масштабе всего жизненного цикла самолета будут колоссальными. До 2070 года общая стоимость проекта оценивается в диапазоне от 1,1 до двух триллионов евро.
Глава Минобороны Германии Борис Писториус пытается связать будущее FCAS с другим франко-немецким проектом — танковой программой MGCS. Там лидером является ФРГ.
«Для нас обоих важно, что эти проекты олицетворяют франко-германское партнерство и сотрудничество. Они не должны быть заложниками национального эгоизма. Мы хотим совместно развивать новые возможности и полностью, однозначно и единодушно поддерживаем как FCAS, так и MGCS», — заявил Писториус.
На самом деле, ни о каких «однозначности и единодушии» речи не идет. Сейчас оба проекта балансируют на грани срыва.