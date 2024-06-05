Сегодня 16:34 Сказки старого Джо. Как президент США заврался в интервью Time Time опубликовал список опровержений тезисов Байдена в большом интервью 1 0 0 Фото: Телеканал «360» Мир

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Осень президентских выборов в США близится, поэтому верные делу демократии (вернее, Демократической партии) СМИ, например журнал Time, с лета завели шарманку «посмотрите на этого мощного старика». Так пытаются выставить Джо Байдена в наилучшем свете. Какие сказки в этот раз рассказал о себе действующий хозяин Белого дома — в материале 360.ru.

«Если он победит…» С таким драматичным заголовком вышел новый номер Time с Джо Байденом на обложке — поза президента Соединенных Штатов отчаянно напоминает культовый кадр из «Карточного домика» с опальным Кевином Спейси в роли беспринципного американского лидера Фрэнка Андервуда. Любопытно, возникла ли ассоциация хоть у кого-нибудь из команды журнала? Как говорится, найдите десять отличий.

Но оставим ассоциации и обратимся непосредственно к материалам Time — выпустили их сразу несколько, подчеркивая обширность истории. Тут вам и статья, и расшифровка интервью, и — забавно! — отдельная заметка с исправлениями ляпов лидера «мировой державы». Среди традиционных байденовских оговорок — путаница между Путиным и Си Цзиньпином, Южной Кореей и Тайванем, не те даты, цифры и факты. Но интересно и то, что Time попытался даже материал об ошибках в заявлениях президента сделать комплиментарным. Например, Байден утверждал, что провел на Украине месяц. А журналисты поправили: нет, что вы, наш президент помогал Украине еще на посту сенатора, целых 36 лет. Не там США ищут иностранное вмешательство, ой не там!

Фото: Президент США Джо Байден в Киеве, 2023 год / Global Look Press

Обсуждая позиции Байдена и его конкурента по предвыборной гонке Дональда Трампа, журналисты постарались выставить невысокое мнение республиканцев о лидерстве Байдена оскорбительным. Мол, наш президент дедовскими (а какими еще?) методами налаживает связи с миром на будущем праздновании 80-летия высадки союзников в Нормандии, памятуя о великой роли Америки во Второй мировой войне (ха-ха три раза), а его за это упрекают! На деле сенатор Джей Ди Вэнс, которого прочат в качестве вице-президента, если на выборах победит Трамп, заявил: американские власти заврались.

Внешнеполитический истеблишмент одержим историческими аналогиями Второй мировой войны, и все это — сказка, которую они рассказывают себе из 1930-х и 1940-х годов. Джей Ди Вэнс сенатор США

Ох уж эти сказочники!.. Какие же сказки рассказывал репортерам Байден? Часть из них Time раскрыл сами. Судя по этим материалам, 81-летний президент очень стремится любые, даже очень сомнительные заслуги Америки приписать себе, чуть ли не лично. «Помню, когда я отправлялся на Тайвань — простите, в Южную Корею, — чтобы вернуть чиповую промышленность, мы получили 865 миллиардов долларов частных инвестиций за все время моего пребывания в должности. Я президент, который это сделал», — возгордился Байден.

Фото: Джо Байден в Нормандии / Global Look Press

Журналисты пояснили: Белый дом объявил о частных инвестициях не во время визита Байдена в Южную Корею в 2022 году. Да и эти самые инвестиции касались не только чипов, но и инициатив в области чистой энергетики и обрабатывающей промышленности. Но Байдена и Time было уже не остановить. Америке и лично ее лидеру в статье приписали в заслуги налаживание отношений между Израилем и арабским миром до начала конфликта в Газе. По мнению автора материала, ХАМАС напал на Израиль не из-за положения Палестины, а только чтобы испортить эти отношения. Доказательств тому журналисты предоставлять не стали.

Фото: На развалинах Газы / Global Look Press

Затем, по версии СМИ, именно Штаты спасли Ближний Восток от широкомасштабной войны с Ираном: они с Израилем скоординировали западную коалицию так, что большого конфликта не произошло. Тем самым журналисты запросто обесценили действия самого Тегерана, отвечавшего на выпады Израиля с ювелирной точностью, не поддаваясь на кровавые провокации. Кроме того, Байден приписал себе получение Филиппин в качестве союзника в Азиатском регионе против Китая. Дескать, только телефонный разговор в 2022 году президента США с новым филиппинским коллегой Фердинандом Маркосом — младшим вывел страну из орбиты Пекина.

Интересно Договор о взаимной обороне между Филиппинами и США подписали в 1951 году. Именно его часто упоминают в связи с военным кораблем «Сьерра-Мадре», в 1999 году посаженным Филиппинами на мель в территориальных водах Китая, чтобы застолбить свое право на часть островов Спратли. Если этот корабль пострадает из-за ответных мер Китая, договор США и Филиппин может прийти в действие. Договор о взаимной обороне между Филиппинами и США подписали в 1951 году. Именно его часто упоминают в связи с военным кораблем «Сьерра-Мадре», в 1999 году посаженным Филиппинами на мель в территориальных водах Китая, чтобы застолбить свое право на часть островов Спратли. Если этот корабль пострадает из-за ответных мер Китая, договор США и Филиппин может прийти в действие.

И вообще, Джо Байден уверен, что это он создал формат Quad — четырехсторонний диалог по безопасности между США, Японией, Индией и Австралией. Создали его в 2004 году, официально оформили в 2007-м, а реформировали до нынешнего состояния в 2017-м — при Дональде Трампе. Однако самой важной и страшной сказкой Байдена остается Россия.

Фото: Джо Байден во время визита в Польшу, 2023 год / Global Look Press

Что Байден говорит о России и Украине? Разумеется, в сказочном мире американского президента российская армия едва держится, но одновременно с этим Россия — угроза для «свободного мира». Так, Байден во время общения с журналистами скопировал пару приемов у Владимира Путина: передал репортерам текст обращения российского лидера о признании ДНР и ЛНР, чтобы доказать, что Россия с самого начала считала эти республики своей частью. «Если мы когда-нибудь позволим Украине пасть, запомните мои слова, вы увидите, как следом пойдет Польша. Вы увидите, как все эти страны вдоль фактической границы с Россией падут», — заявил президент США журналу Time.

Фото: Global Look Press

Но Байден ведь настоящий супергерой, он не позволит этому произойти. Отсюда — бравада: «я соединил НАТО», «я объединил 50 стран, чтобы помочь Украине», «я сделал это», «я сделал то». Жаль, что англоязычным людям трудно объяснить смысл фразы «в алфавите буква „я“ — самая последняя».