Сегодня 11:50 «Наконец-то тот, кто умеет петь». Скандалы и итоги Евровидения-2025 — как отреагировал мир 0 0 0 Фото: Jens BÃ�ttner/dpa / www.globallookpress.com Мир

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Заключительный этап 69-го международного песенного конкурса Евровидение состоялся 17 мая 2025 года в Швейцарии. В финальных состязаниях приняли участие представители 26 стран. По традиции не обошлось без скандалов. Итоги главного песенного конкурса Европы — в материале 360.ru.

Кто победил на Евровидении-2025 Победителем конкурса по итогам голосования стал представитель Австрии Йоханнес Питч, выступавший под сценическим именем JJ. В финале он исполнил песню Wasted Love и набрал 436 баллов. Артист стал широко известен благодаря участию в британском проекте «Голос». Там он выступил несколько лет назад. Впервые Австрия стала победителем Евровидения в 1966 году — тогда триумф одержал Удо Юргенс с композицией Merci, Cherie. Второй раз государство заняло первое место благодаря победе Кончиты Вурст в 2014 году. На Евровидении-2025 второе место заняла израильская певица Юваль Рафаэль с композицией New Day Will Rise. Ранее артистке удалось выжить при нападении боевиков ХАМАС на музыкальный фестиваль Supernova 7 октября 2023 в Израиле. На третьей строчке оказался 33-летний эстонец Томми Кэш с песней Espresso Macchiato. Режиссером клипа на этот трек стала россиянка Алина Пязок. Кэш неоднократно выступал на рейв-сценах Москвы и других городов и сотрудничал с коллективом Little Big.

Фото: Jens Büttner/dpa / www.globallookpress.com

Борьба между конкурсантами Перед началом финального этапа Евровидения складывалось впечатление, что исход состязания предрешен. Шведский коллектив с композицией Bara Bada Bastu был в фаворитах — на его победу ставили около 40% прогнозистов. Второе место в рейтингах занимал Йоханнес Питч, предпочтение которому отдали 20% респондентов. Тройку лидеров замыкала француженка Louane с балладой Maman, она набрала 10% голосов. Но в финале ситуация кардинально поменялась. На первом этапе результаты определяло профессиональное жюри, на позиции выступающих в рейтинге существенно повлияло зрительское голосование. Неожиданно лидирующую позицию занял Израиль — во время выступления Юваль Рафаэль на сцене показали флаг Палестины. Это спровоцировало недовольство публики, в зале начались свст и громкие выкрики. Однако в итоговом голосовании вперед вырвалась Австрия.

Фото: IMAGO/Heikki Saukkomaa / www.globallookpress.com

Скандалы на Евровидении-2025 Программа Евровидения отличалась жанровым разнообразием. Количество языков, на которых звучали композиции, достигло 20 — это рекорд с 1999 года. Именно тогда отменили правило, обязывающее участников исполнять песни только на государственных языках своих стран. В этом году организаторы отказались от прямых интернет-трансляций репетиций участников. Записи стали доступны лишь на следующий день после репетиций и, возможно, уже после монтажа. На торжественном открытии мероприятия некоторые зрители пытались лечь с флагами Палестины под колеса машин, привозивших конкурсантов.

Фото: Aleksandra Bakmaz/dpa / www.globallookpress.com

«Бурановские бабушки» На Россию все еще распространяется запрет на участие в конкурсе, но ее якобы присутствие на сцене заметили некоторые участники и зрители. Во время полуфинала им показали запись выступления «Бурановских бабушек» от 2012 года. Украинский коллектив Ziferblat выразил недовольство. Причиной показа видео стало упоминание рекордов конкурса. «Бурановских бабушек» отметили как рекордсменов по общему возрасту участников.

Фото: РИА «Новости»

Русский язык в латвийской группе Причиной для политических разногласий стал случай с латвийской фолк-группой Tautumeitas. Ее участницы дали интервью для СМИ, общаясь на русском языке. Это вызвало негативную реакцию со стороны латвийцев и отдельных чиновников.

Фото: Jens Büttner/dpa / www.globallookpress.com

Попытка палестинских протестующих прорваться на сцену Израильская певица Юваль Рафаэль была потрясена и расстроена после того, как пропалестинские протестующие попытались прорваться на сцену во время финала Евровидения. Во время выступления израильтянки двое активистов захотели забраться на сцену и облили краской одного из членов команды артистки. Этот момент в трансляцию не попал. Полиция на время задержала нарушителей, но позже их отпустили. Оскорбление на сцене Один из самых курьезных случаев произошел с представительницей Мальты Мирианой Конте. Она планировала исполнить композицию Kant, что в переводе с мальтийского означает «пение». Но организаторам пришлось изменить название песни, так как оно оказалось созвучным с английским оскорбительным выражением.

Фото: IMAGO/Heikki Saukkomaa / www.globallookpress.com

Песня о советской собаке-космонавте Норвежская певица и популярная TikTok-блогер ЕMMI, представлявшая Ирландию, выступила с песней Laika Party о советской собаке Лайке. Композиция посвящена первому животному, отправленному на орбиту Земли. Текст написала Лариса Тормей родом из Башкирии, но уже более 20 лет проживающая в Ирландии. Европейская аудитория не проявила интереса к конкурсной композиции, по итогам второго полуфинала ЕMMI не попала в финал. Реакция на результаты Евровидения-2025 В России Продюсер Иосиф Пригожин назвал Евровидение конкурсом, утратившим свой престиж. По его словам, эта площадка давно не является авторитетной. В последние годы мероприятие подверглось сильной политизации. Интерес зрителей к конкурсу начал заметно снижаться примерно 10-15 лет назад. Поклонники ожидают от Евровидения музыкального содержания, а не эпатажных выступлений и политических заявлений, сказал Пригожин в интервью РИАМО.

Но последние годы «Евровидение» просто политизировали и сделали из него просто какой-то не фестиваль песни, не музыкальный конкурс, где объединяются люди, где в едином порыве идет настоящая музыкальная борьба, превратили все в политику. И вот это самое противное, что могло бы быть во всей этой конфигурации. Иосиф Пригожин продюсер

Россияне неоднозначно прокомментировали результаты конкурса. «Дело не в песне, а в исполнителе. Он кажется на 100% искусственным и пустым, что ли. Будто вокал потрясный, а артиста за ним нет», — высказался о победителе пользователь «ВКонтакте». Другой комментатор назвал вокал австрийца хорошим, а номер — интересным. «Единственное, отдает немного вторичностью, а так норм. Едем в Вену», — написал он. Некоторые в Сети возмутились тем, что зрители не голосовали за Швейцарию, несмотря на высокую оценку жюри. Другие комментаторы вовсе сошлись во мнении, что финал Евровидения стал худшим за последние годы.

Фото: IMAGO/Heikki Saukkomaa / www.globallookpress.com

На Западе Тhe Times отметила, что выступление австрийца JJ отличалось на фоне других участников благодаря оригинальному сочетанию оперного вокала и техно. Это подчеркнуло его уникальный характер. Итальянский Notizie.it назвал выступление Питча очень эмоциональным и зрелищным. «Эмоциональное и захватывающее выступление привлекло внимание зрителей. Это и привело страну к успеху, который нельзя было считать само собой разумеющимся», — подчеркнули авторы материала. Пользователи Instagram* восхитились выступлением победителя.

Наконец-то тот, кто умеет петь. пользователь

В украинских медиа некоторые рекомендовали не поддерживать Томми Кэша за связи с Россией. Испанскую певицу Melody, которая заняла 24 место из 26, поддерживала вся страна. «Испанская певица Melody с песней Esa Diva заняла 24-е место из 26, набрав 37 баллов. Несмотря на яркое и энергичное выступление, результат был воспринят как разочарование. Представительница Испании на Евровидении-2022 Шанель поддержала Melody, написав: „Ты — настоящая дива! Браво!“» — сообщило издание As. Газета The Sun указала на очередной провал Великобритании на Евровидении. Особое внимание в материале уделили тому, что зрители не отдали ни одного голоса национальной группе Remember Monday. *Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.