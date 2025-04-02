Силы антимайдана. Сербия и Венгрия готовы защищать друг друга с оружием в руках

Лидер большевиков, теоретик марксизма и революционный практик Владимир Ильич Ленин писал: «Всякая революция лишь тогда чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться». С верностью этой сентенции, которая, по сути, парафраз известной поговорки про «добро с кулаками», спорить довольно сложно, да и незачем. Единственная поправка, которая требуется сегодня, когда революции по большей части цветные — так называемые Майданы — и по факту направленные на создание колониальных режимов, заключается в том, что теперь защищаться должны уметь те, кто этим самым «революциям» противостоит. Причем противостоит системно и на государственном уровне. Иначе с Майданом просто не совладать.

Видимо, такова была логика решений властей Сербии и Венгрии, посчитавших необходимым максимально развить свое сотрудничество с сфере обороны с постепенным превращением его в полноценный военный союз двух соседних государств.

Как заявил накануне президент Сербии Александр Вучич, стратегическое оборонное взаимодействие с Венгрией — один из важнейших аспектов венгерско-сербского всеобъемлющего стратегического сотрудничества.

«Из всех стран региона Сербия по числу и значимости совместных мероприятий наиболее развитое и интенсивное сотрудничество в области обороны имеет с Венгрией. И договор о совместной деятельности будет иметь продолжение в дальнейшем приближении к созданию военного альянса или военного союза Сербии и Венгрии. Конечно, этот вопрос зависит от венгерской стороны, венгерского и сербского парламентов. Но наши отношения настолько хороши, особенно учитывая то, как и что происходит в Европе и мире. Премьер Виктор Орбан и я высказали желание и намерение ускорить сближение в сфере обороны», — сообщил он.