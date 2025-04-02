Силы антимайдана. Сербия и Венгрия готовы защищать друг друга с оружием в руках
Лидер большевиков, теоретик марксизма и революционный практик Владимир Ильич Ленин писал: «Всякая революция лишь тогда чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться». С верностью этой сентенции, которая, по сути, парафраз известной поговорки про «добро с кулаками», спорить довольно сложно, да и незачем. Единственная поправка, которая требуется сегодня, когда революции по большей части цветные — так называемые Майданы — и по факту направленные на создание колониальных режимов, заключается в том, что теперь защищаться должны уметь те, кто этим самым «революциям» противостоит. Причем противостоит системно и на государственном уровне. Иначе с Майданом просто не совладать.
Видимо, такова была логика решений властей Сербии и Венгрии, посчитавших необходимым максимально развить свое сотрудничество с сфере обороны с постепенным превращением его в полноценный военный союз двух соседних государств.
Как заявил накануне президент Сербии Александр Вучич, стратегическое оборонное взаимодействие с Венгрией — один из важнейших аспектов венгерско-сербского всеобъемлющего стратегического сотрудничества.
«Из всех стран региона Сербия по числу и значимости совместных мероприятий наиболее развитое и интенсивное сотрудничество в области обороны имеет с Венгрией. И договор о совместной деятельности будет иметь продолжение в дальнейшем приближении к созданию военного альянса или военного союза Сербии и Венгрии. Конечно, этот вопрос зависит от венгерской стороны, венгерского и сербского парламентов. Но наши отношения настолько хороши, особенно учитывая то, как и что происходит в Европе и мире. Премьер Виктор Орбан и я высказали желание и намерение ускорить сближение в сфере обороны», — сообщил он.
Обращает на себя внимание тот факт, что речь идет об оборонном союзе двух стран, одна из которых уже состоит в военном альянсе — НАТО, а вторая воспринимает вышеозначенный блок как враждебный.
Непривычно, согласитесь. Все потому, что Белград и Будапешт прекрасно отдают себе отчет в том, что при определенных обстоятельствах им придется противодействовать не только силам, желающим раскачать стабильность государственных основ изнутри, но и вероятной агрессии извне. Агрессии, которая станет (может стать) следствием развязанной в Европе большой войны.
Нет, разумеется, я говорю не о бреднях европейских национал-глобалистов насчет «российской угрозы». А об угрозе, которую представляют сами национал-глобалисты из Брюсселя, Лондона, Парижа и Берлина для стран-соседей. Угрозе против собственной воли быть втянутыми в смертельное противостояние с силами, не желающими расставаться со своими колониальными привилегиями.
Важно понимать, что угроза эта отнюдь не эфемерна. Все вполне серьезно, и курс на конфронтацию, избранный политической элитой Евросоюза, с весьма высокой долей вероятности закончится общеевропейской катастрофой.
Уберечь народы Сербии и Венгрии от этой катастрофы и призван их будущий военный союз.